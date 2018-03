Demitri Hoth hat den Amoklauf an der Marjory Stoneman Douglas High School überlebt, jetzt kämpft er für schärfere Waffengesetze. Seine mächtigste Waffe? Sein Handy.

Demitri Hoth kämpft gegen ein Sturmgewehr, und seine mächtigste Waffe ist ein Chat. Der 17-jährige geht auf die Marjory Stoneman Douglas High School, an der am Valentinstag ein ehemaliger Schüler 17 Menschen mit dem halbautomatischen Sturmgewehr AR-15 erschoss. Demitri saß da gerade in einem anderen Gebäude im Unterricht und konnte sich den merkwürdigen Alarm am Nachmittag des 14. Februar zunächst nicht erklären. Erst als er mit seinen Mitschülern auf der Rückseite des Campus stand, erreichte ihn die Nachricht, dass es im Haus mit der Nummer 1200 einen Amoklauf gegeben hatte. Jetzt kämpft Demitri wie viele seiner Mitschülerinnen und Mitschüler für schärfere Waffengesetze. Mit seinem Handy.

Am Montag tippte er eine kurze Nachricht in den Gruppenchat mit einigen seiner Freunde: "Guys, we should do something!", schrieb er. Leute, wir sollten etwas tun. Er fragte sich, ob es vor dem March for our Lives, den landesweiten Demonstrationen für ein schärferes Waffenrecht in den USA, die am kommenden Samstag stattfinden sollen, nicht noch eine kleinere Unterstützungskundgebungen braucht. Gute Idee, antworteten seine Freundinnen Angelina, Sarah und Kim. Dann machten sie sich an die Arbeit.

Parkland ist anders

Dass in den USA Schülerinnen und Schüler in ihren Schulen erschossen werden, ist fast Alltag. Es ist so normal, dass die Jugendlichen in Trainings lernen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn jemand mit einer Waffe die Schule betritt und um sich schießt. Der Amoklauf in Parkland war das achte Mal, dass jemand im Jahr 2018 in einer US-Schule um sich schoss. Die amerikanische Politik findet sich damit ab. Kongressabgeordnete schicken regelmäßig "Gedanken und Gebete" auf Twitter, ansonsten passiert wenig. Auch die Medien verlieren nach wenigen Tagen das Interesse.

Doch Parkland ist anders. Die Schülerinnen und Schüler der Highschool in Parkland haben es geschafft, das Thema wochenlang in den Medien zu halten. Am Samstag finden in den gesamten USA Proteste für schärfere Waffengesetze statt. 725 Veranstaltungen in allen 50 Bundesstaaten sind bereits angemeldet, eine davon ist die von Demitri und seinen Freundinnen. Beim Marsch in Washington wollen Zehntausende auf die Straße gehen. Warum bekommt gerade dieser Amoklauf so große Aufmerksamkeit?



Einerseits weil junge Leute wie Demitri sich seit Wochen weigern, ruhig zu sein. US-Präsident Donald Trump muss sich regelmäßig Fragen nach seiner Haltung zu den Anschlägen gefallen lassen. Und im traditionell sehr waffenfreundlichen Florida verschärfte die Staatsregierung jüngst erstmals seit Jahrzehnten das Waffenrecht: Sie erhöhte das Verkaufsalter für halbautomatische Waffen auf 21 Jahre und führte eine Wartezeit von drei Tagen für alle ein, die so eine Waffe kaufen wollten. Teil der Verschärfung war allerdings auch, Lehrern die Möglichkeit zu geben, sich zu bewaffnen.

Stunden nach dem Amoklauf startete #NeverAgain

"Die Änderungen reichen nicht", sagt Demitri. Er sitzt unter einem Sonnenpavillon im North Community Park in Coral Springs, Florida. Seine Schule, die Marjory Stoneman Douglas High School, liegt nur wenige Hundert Meter die Straße hinunter. Viele Schüler stellen hier am Park ihre Autos ab, wenn auf dem Campus kein Platz mehr ist. Hunderte von ihnen spazieren nach Schulschluss durch die Frühlingssonne.

Wie viele andere Parkland-Schüler will auch Demitri erreichen, dass halbautomatische Gewehre verboten und Waffenkäufer effektiv überprüft werden. Die #NeverAgain-Bewegung ging aus dieser Forderung hervor, ein Zusammenschluss von Schülern, der bereits am Tag nach dem Massaker mit ihrer Facebook-Seite an die Öffentlichkeit ging. Zuvor hatten sie einige Stunden im Haus eines Mitschülers von Demitri, Cameron Kasky, zusammengesessen und überlegt, wie sie ihre Botschaft am besten in die Öffentlichkeit tragen könnten. Andere Schüler starteten fast zeitgleich ihre eigenen Gruppen.