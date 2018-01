Fatih Akins "Aus dem Nichts" ist der deutsche Kandidat für die Oscars. Im Interview erzählt er von den NSU-Morden, von klischeehaften Figuren und der Uni als Befreiungsschlag.

Kein deutscher Filmemacher erzählt so mitreißend wie Fatih Akin. Liebe, Hass, Hoffnung, Angst, daraus sind seine Geschichten gemacht. Vor 13 Jahren wurde er mit dem Liebesdrama "Gegen die Wand" international bekannt, sein neuer Thriller "Aus dem Nichts" ist der deutsche Kandidat für die Oscars. Jetzt hat er den Golden Globe gewonnen. Wir haben mit Akin vor einigen Wochen in der dunklen Mensa der Hamburger Kunsthochschule gesprochen, wo er studiert hat. Fatih Akin, 44, verspätete sich um Spielfilmlänge, ein Sturm hatte den Verkehr in der Stadt lahmgelegt. Doch dann Auftritt im schwarzen Mantel: nass und gelassen wie ein Cowboy.



ZEIT Campus: Fatih, du hast in der Oberstufe dein erstes Drehbuch geschrieben und das sogar an eine Produktionsfirma verkauft. Warum wolltest du nach dem Abi studieren, statt Drehbuchautor zu werden?

Fatih Akin: Ich wusste nicht, wie es nach der Schule weitergehen sollte. Was aus dem Drehbuch werden würde, war damals noch unklar. Ich hab mir ein Praktikum bei Wüste Film besorgt, einer Filmproduktion in meinem Kiez, war Fahrer und so. Einer der Wüste-Leute war der Regisseur Lars Becker, der später Filme wie Kanak Attack gedreht hat. Lars wurde mein Mentor und hatte an der Kunsthochschule studiert. Ich dachte mir: Mach ich das einfach auch.

ZEIT Campus: Dein Bewerbungsfilm hieß Das Ende. Worum ging es?

Fatih: Das war Frühjahr 94, Kurt Cobain hatte sich gerade erschossen, und ich hab viel Nirvana gehört. Jens, die Hauptfigur, ist auch ein unglücklicher Mann, der sich umbringt. Er kommt ins Jenseits und trifft da auf eine brutale Bürokratie. Wie bei Sartre, Das Spiel ist aus. Jens wird abgewiesen, weil er sich vordrängelt. Er muss wieder zurück auf die Erde.

ZEIT Campus: Deine Eltern waren als Gastarbeiter nach Hamburg gekommen. War es ihnen wichtig, dass du studierst?

Fatih: Ja, vor allem meiner Mutter. Sie hatte nicht studiert, auch mein Vater und mein älterer Bruder nicht. Es war zwar exotisch für sie, dass es ausgerechnet Kunst sein musste, aber immerhin. Für BWL oder Medizin hätte mein 3,0-Abi sowieso nie gereicht.

ZEIT Campus: Deine Familie ist religiös und konservativ, du warst links. Wie kam das?

Fatih: Meine Mutter wollte, dass ich als Jugendlicher türkische Folklore tanze. Es gab einen Verein, der das unterrichtet hat. Ich kam da rein, und dann war das eine Hochburg von türkischen Linken, Autonomen, Maoisten. Meine Mutter hat natürlich nichts geahnt.

ZEIT Campus: Hast du damals gut an die Kunsthochschule gepasst?

Fatih: Ich war schon eher Außenseiter. Ich hatte Dreadlocks, war der einzige Deutschtürke und mit Anfang zwanzig mit Abstand der Jüngste. Gleichzeitig hab ich schon in den ersten Semestern zwei Kurzfilme gedreht, die Preise gewonnen haben, dann zwei Spielfilme.

ZEIT Campus: In einem der Kurzfilme, Sensin, fällt der Satz: "Meine Traumfrau muss Türkin sein und auf Dackelblut stehen."

Fatih: Das hab ich Gott sei Dank überwunden. Dackelblut wär heute mein Albtraum! Das war eine Punkband, die ich gefeiert habe. Der Satz zeigt auch: In den Studentenfilmen damals wurde wenig nachgedacht und unheimlich viel gequatscht. Pulp Fiction lief in den Kinos, und jeder zweite Film an der Hochschule hatte Dialoge, als wäre er von irgendwelchen Tarantino-Bastarden.

ZEIT Campus: Hast du jemals am Sinn deines Studiums gezweifelt?

Fatih: Ja. Vieles an der Uni ging mir auf den Sack, zum Beispiel, dass alles so bürokratisch war. Aber 1994 war ich gerade Deutscher geworden und sollte direkt zur Bundeswehr eingezogen werden, Panzerbataillon. Es gab damals ja noch die Wehrpflicht. Das Studium hat mich davor geschützt. Ich habe an der Uni aber auch was für später gelernt. Vor allem in den Seminaren über Essen und Sex in Filmen. Die Dozentin war Helke Sander, eine feministische Filmemacherin, die später auch meine Diplomarbeit betreut hat.

ZEIT Campus: Die Arbeit hatte den Titel Geschlechterrollen in den Filmen von Fatih Akin.

Fatih: Das hatte Helke Sander vorgeschlagen, die Arbeit sollte eine Selbstkritik sein. In meinen ersten Filmen Ende der Neunziger waren Frauen nur Klischees. Darüber nachzudenken hat mir viel gebracht. Ich habe gelernt, mich beim Schreiben von Drehbüchern nicht mehr zu fragen: "Was würde eine Frau jetzt tun?", sondern: "Was würde ich da machen?" Heute denke ich manchmal, meine Frauenfiguren sind fast die plausibleren Helden. Die Diplomarbeit wurde nicht benotet, weil Ausdruck und Rechtschreibung unter aller Sau waren. Ich hab nebenbei Im Juli gedreht und die Arbeit einem Praktikanten zum Korrigieren gegeben. Der Spacken hat das nicht gemacht. Das Diplom hab ich trotzdem bekommen.

ZEIT Campus: Was hast du im Studium sonst für dein späteres Leben gelernt?

Fatih: Als die Schule vorbei war, habe ich das als große Befreiung erlebt, als wär ich raus aus Alcatraz. Ich war wie neu geboren. Ich habe als Student begriffen: Ich bin ein Macher, ich kann zuverlässig liefern. Ich kann Drehbücher schreiben in superkurzer Zeit, ich kann durcharbeiten, ich kann auch mit großen Budgets Filme drehen. Das hat mich alles überrascht. Denn ich war nie ein guter Schüler, niemand hätte mir eine große Karriere vorausgesagt, vor allem ich selbst nicht.