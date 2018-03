Umfragen im Supermarkt, Kaffeeklatsch im Altenheim und Verhandlungen mit China: Wo Psychologen arbeiten

ZEIT Campus: Stefanie, du hast Wirtschaftspsychologie studiert und arbeitest heute in der Stahlindustrie. Was machst du da?

Stefanie Neitzert: Ich bin im Einkauf tätig. Unsere Produktion meldet mir, dass sie zum Beispiel Antriebswellen für ein Walzwerk benötigt. Ich suche dann einen geeigneten Lieferanten und handle den Preis und die Lieferbedingungen aus. Pro Jahr kaufe ich Material für etwa zehn Millionen Euro ein. Das ist nicht immer einfach. Besonders chinesische Geschäftsmänner sind es nicht gewöhnt, mit Frauen zu verhandeln, und bevorzugen das Gespräch mit meinem Vorgesetzten.

ZEIT Campus: Hat dich dein Studium auf solche Situationen vorbereitet?

Neitzert: Wir haben in einem Seminar unterschiedliche Verhandlungskulturen analysiert und mit Rollenspielen geübt, wie man Ziele durchsetzt. Das nützt mir sehr. Wenn ich die Mitarbeiter der chinesischen Lieferanten persönlich treffe, gebe ich ihnen selbstbewusst die Hand und fordere meine Konditionen in den Verhandlungen ein.

ZEIT Campus: Was verdienst du?

Neitzert: Ein Berufsanfänger im Einkauf verdient etwa 40.000 bis 45.000 Euro brutto Jahresgehalt. Da ich schon länger arbeite, verdiene ich zwischen 45.000 und 60.000 Euro.

Stefanie Neitzert, 28, ist Facheinkäuferin bei der SMS Group GmbH, einer Firma, die Anlagen für die Stahlindustrie herstellt.

ZEIT Campus: Gefällt dir der Job?

Neitzert: Ja, vor allem die tägliche Abwechslung mag ich an meiner Arbeit. Wenn sich zum Beispiel ein Liefertermin verzögert oder Bauteile fehlerhaft sind, kann es vorkommen, dass ich sofort zum Lieferanten fahren muss. Klingt stressig, aber ich mag diese Spontanität. Schwierig finde ich, dass die Stahlindustrie so männerdominiert und konservativ ist. Auch in Deutschland kommt es manchmal vor, dass Geschäftspartner Verhandlungen mit meinem Vorgesetzten bevorzugen. Dieser unterstützt mich jedoch und verweist sie an mich.