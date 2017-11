Das Gehalt ist nicht alles. Diese Fragen sollte man bei der Jobsuche nicht vergessen. Eine Checkliste

Ist der erste Eindruck positiv?

Die Personalabteilung meldet sich ewig nicht zurück, die Empfangsdame pampt dich an, und der Chef muss deinen Namen erst in der Bewerbung nachschlagen? Vielleicht hast du nur einen schlechten Tag erwischt. Es kann aber auch ein Zeichen sein, dass alle unter Druck stehen oder generell unfreundlich sind. Frag jemanden, der schon länger dort arbeitet.

Passt das zu meinen privaten Zielen?

Du brauchst viel Zeit für das Training und die Turniere deiner Volleyballmannschaft, außerdem möchtest du deine Fernbeziehung pflegen. Mit einem Job, bei dem du viel reisen und ständig Überstunden machen wirst, ist das schwierig. Besser, du überlegst dir vorher, wo in den nächsten Jahren deine Prioritäten liegen sollen.

Kann ich mich entwickeln?

Dumm, wenn du später im Unternehmen nicht weiterkommst, weil alle Aufstiegsstellen auf Jahre hin besetzt sind. Frag im Vorstellungsgespräch ruhig, wie es mit den Einsteigern weitergegangen ist, die vor einigen Jahren hier angefangen haben. Sind einige Führungskräfte schon älter und gehen vielleicht bald in Rente?

Wie ist die Ausstattung?

Wo wirst du sitzen? Im dunklen Großraumbüro? In einem lichtdurchfluteten Loft? Die Umgebung beeinflusst, ob du dich wohlfühlst. Auch eine gute Kantine ist etwas Schönes. Klar, nur wegen einer super Currywurst entscheidet sich keiner für ein Unternehmen. Aber es ist auch nicht verkehrt, wenn das Essen lecker ist.

Will ich das wirklich?

Manchmal ist die Begeisterung über die erste Zusage so groß, dass sie Zweifel überdeckt, obwohl die berechtigt wären. Zum Beispiel wenn man sich eigentlich nur beworben hat, weil die Eltern wollten, dass man in der Nähe bleibt. Bevor du einen Vertrag unterschreibst, solltest du ehrlich zu dir sein: Bin ich von der Stelle überzeugt?

Liegt das Unternehmen günstig?

Es macht einen Unterschied, ob du jeden Tag zwei Stunden im Stau oder in der überfüllten S-Bahn verbringen musst oder ob dir morgens und abends auf dem Fahrrad noch zwanzig Minuten der Wind um die Nase weht. Imbisse sind praktisch für die Mittagspause, ein oder zwei Läden nebenan für den Feierabendeinkauf.

Gibt es Widersprüche?

Laut Website setzt sich das Unternehmen für Diversity ein, aber auf den Gängen begegnen dir ausnahmslos Männer mittleren Alters? Die Firma rühmt sich, ein großer Player der Branche zu sein, aber in der Branchenpresse taucht der Name niemals auf? In solchen Fällen solltest du misstrauisch werden und ruhig nachhaken.

Wie sind die Arbeitszeiten?

An einen Arbeitsrhythmus kann man sich gewöhnen, wer aber dauerhaft gegen seine innere Uhr arbeiten muss, wird nicht glücklich. Erkundige dich, wann die Kollegen morgens anfangen, wann sie abends gehen und wie die Abläufe sind. So siehst du, wann du fit und vor Ort sein musst. Mittlerweile bieten viele Firmen eine große Auswahl an Arbeitszeitmodellen an. Frag danach.

Wie viel Freiraum gibt es?

Bei manchen Unternehmen musst du jede kleine Entscheidung erst von drei anderen Leuten absegnen lassen und wartest oft Tage, bis du mit deinem Projekt weiterkommst. In anderen lässt man dich einfach machen, solange es gut läuft. Auch wichtig: Wie stark wirst du persönlich kontrolliert? Musst du dich zum Beispiel für jeden Gang zum Bäcker ausstempeln?