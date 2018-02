So gelingt der Einstieg in Kultur- und Medienjobs

ZEIT Campus: Marianne, du engagierst dich für Volontäre und machst gerade selbst ein Volontariat. Was genau heißt das?

Marianne Wenzel: Im Kulturbereich und in den Medien läuft der Einstieg für Hochschulabsolventen oft über ein Volontariat. Meist dauert es eineinhalb bis zwei Jahre. Bei einem guten Volo sammelt man Arbeitserfahrung, ist aber noch nicht auf sich allein gestellt. Man kann in verschiedene Abteilungen hineinschauen, sich von den Kollegen alles erklären lassen und hat idealerweise einen Mentor an seiner Seite.

ZEIT Campus: Was machst du in deinem Volo?

Marianne: Ich bin im Zentrum für Mittelalterausstellungen in Magdeburg. Gerade arbeite ich hauptverantwortlich an einem Buch zu einer Fachtagung. Ich stehe im Kontakt mit den Autoren und dem Verlag, halte regelmäßig Rücksprache mit den Herausgebern und achte darauf, dass alle im Zeitplan bleiben. Zusätzlich bin ich im laufenden Betrieb des Zentrums eingebunden. Ich bereite zum Beispiel Konferenzen vor und nach und helfe bei Ausstellungen.

ZEIT Campus: Wie unterscheidet sich dein Volo von einem Praktikum?

Marianne: Ein für mich wichtiger Unterschied ist, dass ich die Arbeit über einen längeren Zeitraum miterlebe. Ich sehe zum Beispiel, wie neue Ausstellungen entstehen, von der Einwerbung der Fördergelder bis zur Eröffnung. Beim Praktikum habe ich immer nur einen kleinen Ausschnitt erlebt. Außerdem bekommen Volontäre mehr Verantwortung übertragen als Praktikanten.

ZEIT Campus: Was macht ein gutes Volo aus?

Marianne: Es kommt darauf an, wofür man sich interessiert. Manche finden es gut, in einem kleinen Museum zu arbeiten, weil sie dort verschiedene Abteilungen kennenlernen, andere bevorzugen große Häuser, in denen sie sich auf ein Feld spezialisieren können. Ich wollte nicht zwei Jahre in der Provinz leben, deshalb habe ich mich nur auf Stellen in Städten beworben.

ZEIT Campus: Worauf sollte man achten, bevor man einen Volontärsvertrag unterschreibt?

Marianne: Auf jeden Fall darauf, dass es einen festen Betreuer gibt. Mit dem setzt man sich am besten nach zwei bis drei Monaten zusammen, um zu klären, welche Arbeiten einem gefallen und in welche Bereiche man noch hineinschnuppern möchte. Außerdem gibt es in einigen Bundesländern Fortbildungsangebote für Volontäre. Ein gutes Volontariat integriert solche Fortbildungen. Man kann sie sich aber auch selbst suchen.

ZEIT Campus: Warst du auf Fortbildungen?

Marianne: Ich habe sogar eine eigene Fortbildung für Volontäre hier bei uns in Magdeburg initiiert. Mich hat das Thema Provenienzrecherche sehr interessiert, dabei geht es um die Herkunft von Kunst- und Kulturgütern.

ZEIT Campus: Was verdienen Volontäre?

Marianne: Ein einheitliches Volontärsgehalt gibt es nicht. Der Museumsbund empfiehlt eine Bezahlung, die sich an Tarifverträgen orientiert und je nach Bundesland oder auch Kommune schwanken kann. Im Schnitt sind das knapp 1800 Euro brutto im Monat.

ZEIT Campus: Aber in jedem Fall gilt der Mindestlohn, oder?

Marianne: Leider gibt es Streit um die Frage, was genau ein Volontariat eigentlich ist: Ist es eine Ausbildung? Dann gilt der Mindestlohn nicht. Oder ist es ein Arbeitsverhältnis? Dann gilt er. Solange das nicht rechtlich bindend beantwortet ist, wird es schlecht bezahlte Volontariate geben.

ZEIT Campus: Volontariatsplätze sind rar, muss man die schlechte Bezahlung also hinnehmen?

Marianne: Nein. Man kann beim Bewerbungsgespräch ruhig selbstbewusst auftreten und für eine angemessene Bezahlung argumentieren. Schließlich haben wir Volontäre einen akademischen Abschluss. Die meisten haben einen Master oder sogar eine Promotion. Zusätzlich bringen sie mindestens die Erfahrung aus verschiedenen Praktika mit. Und da wir eineinhalb oder zwei Jahre bei einer Institution sind, entsteht durch unsere Arbeit ein echter Mehrwert.

ZEIT Campus: Wegen des Geldes macht wohl niemand ein Volontariat. Weshalb dann?

Marianne: Es ist eine super Gelegenheit, sich ein Netzwerk aufzubauen. Ein Volontariat bei einer angesehenen Institution öffnet viele Türen für die Karriere. Und wenn es gut läuft, ist es einfach inhaltlich sehr spannend, man darf sich mit dem beschäftigen, was einen interessiert. Ein ganz wichtiger Grund!

ZEIT Campus: Du engagierst dich bei der AG Volontariat ThüSanSa, einem regionalen Zusammenschluss von Volontären, und bekommst auf diese Weise mit, was andere beschäftigt. Mit welchen Problemen kämpfen Volontäre?

Marianne: In der Regel geht es um Themen aus dem Arbeitsalltag, also um Fristen, Pläne, Finanzierungen und Kollegen, aber natürlich gibt es auch arbeitsrechtliche Fragen und solche zu schlechter Betreuung.

ZEIT Campus: Was kann man bei Schwierigkeiten tun?

Marianne: Mit dem Vorgesetzten sprechen. Wenn man zum Beispiel nicht aus der Zuschauerrolle herauskommt, kann man darum bitten, mehr Verantwortung zu bekommen, und deutlich machen, dass man ihr auch gerecht werden kann.

ZEIT Campus: Und wenn man zugeschüttet wird mit Arbeit?

Marianne: Dann kann man darauf hinweisen, dass einem Volontär Betreuung und Unterstützung zustehen. Manchmal hilft auch ein externes Netzwerk, bei dem man sich Rat holen kann: Es gibt in ganz Deutschland Arbeitsgemeinschaften, die sich um solche Belange kümmern.

ZEIT Campus: Und im schlimmsten Fall? Sollte man abbrechen?

Marianne: Wenn es ein seriöses Volontariat ist und kein Etikettenschwindel, sollte man versuchen, es durchzuhalten. Ich glaube, dass man auch bei Schwierigkeiten ein Volontariat durch Gespräche und Eigeninitiative zu einer guten Erfahrung machen kann. Leider trauen sich viele Volontäre nicht, ihre Sorgen und Wünsche selbstbewusst zu thematisieren – schließlich kommen sie meistens frisch von der Uni und sind erst einmal heilfroh, überhaupt einen Volontariatsplatz bekommen zu haben. Aber: Reden hilft immer!