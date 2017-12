Ein studentischer Unternehmensberater erzählt.

ZEIT Campus: Tim, du bist 23, Psychologiestudent und Personalvorstand bei der studentischen Unternehmensberatung Heinrich Heine Consulting der Uni Düsseldorf. Bei euch arbeiten nur Studenten, und du wählst sie mit aus. Ist es nicht komisch, wenn du deinen Kommilitonen im Vorstellungsgespräch gegenübersitzt?

Tim Schrills: Eigentlich nicht. Im Gespräch komme ich sehr schnell in die Rolle hinein. Gerade weil wir als Studenten andere Studenten bewerten, haben wir ein standardisiertes Verfahren, damit es transparent und fair zugeht.

ZEIT Campus: Wie läuft das ab?

Tim: Wir bekommen etwa 200 Bewerbungen pro Jahr, rund zwei Drittel laden wir ein. Das Gespräch führen immer zwei Interviewer mithilfe eines standardisierten Fragebogens, auf dem sie zum Beispiel abhaken: Macht der Bewerber an den entscheidenden Stellen Pausen? Lässt er Zeit für Rückfragen? Den Bogen werten sie dann unabhängig voneinander aus. Steht bei beiden am Ende ein "Ja", kommt der Bewerber in die sogenannte Anwartschaft.

ZEIT Campus: Was bedeutet das?

Tim: Er hat vier Monate Zeit, um vorgegebene Aufgaben zu bearbeiten, zum Beispiel ein fiktives Angebot zu schreiben und einen Testfall zu lösen. So prüfen wir unter anderem seine Fähigkeit zur Selbstorganisation.

ZEIT Campus: Hast du dich selbst auch schon mal beworben?

Tim: Ja, natürlich. Für die Mitarbeit bei Heinrich Heine Consulting, für Praktika und zuletzt für einen Job in einer nicht studentischen Unternehmensberatung.

ZEIT Campus: Wann fühlst du dich wohler: wenn du der Bewerber bist oder wenn du das Vorstellungsgespräch als Personaler führst?

Tim: Das ist schwer zu sagen, es ist einfach etwas anderes. Das eine ist Arbeit, das andere ist Abenteuer. Wenn ich mich selbst bewerbe, ist der Nervenkitzel größer.

ZEIT Campus: Du bist noch nervös?

Tim: Ja. Einfach weil ich weiß, dass ich im Fokus stehen werde. Ich will es nicht Lampenfieber nennen, weil ich kein Schauspieler bin, aber so ähnlich ist es: eine positive Grundanspannung.

ZEIT Campus: Siehst du Vorstellungsgespräche anders, seit du selbst welche führst?

Tim: Auf jeden Fall. Früher fand ich es immer doof, dass man rausfliegen kann. Rausfliegen, das war Scheitern. Aber darum geht es gar nicht. Gerade im studentischen Bereich gibt es nicht "richtig" oder "falsch", "gut" oder "schlecht". Es gibt nur "passt" oder "passt nicht". Wir suchen bestimmte Typen, und wir tun uns und den Bewerbern keinen Gefallen, wenn wir solche nehmen, die nicht passen.

ZEIT Campus: Hast du Tipps für Bewerber?

Tim: Je mehr ich von jemandem weiß, desto besser kann ich ihn einschätzen. Kein Personaler will als Antwort "Ja" oder "Nein" hören. Er will dich kennenlernen, also erzähle etwas von dir, und zwar so konkret wie möglich. Ich finde es auch gut, wenn mir ein Bewerber Fragen zu meinem Werdegang stellt, zum Beispiel, wie ich zur Beratung gekommen bin. Das lockert das Gespräch gleich auf.

ZEIT Campus: Was ist das Allerwichtigste für Bewerber?

Tim: Man darf keine Scheu haben, die eigenen Stärken nach vorn zu bringen. Das Vorstellungsgespräch ist nicht der Ort, um seine Leistungen zu relativieren. Du musst wirklich mit voller Kraft vorausgehen.

ZEIT Campus: Was meinst du damit?

Tim: Ein Beispiel: Wenn du von einem Praktikum berichtest, sag nicht "man" oder "wir". Sage: "Ich habe das und das gemacht!" Klar, wenn man noch wenig Erfahrung hat, fällt das schwer. Nach meinen bisherigen Erfahrungen Frauen etwas mehr als Männern. Aber jeder, der weiß, was er gut kann und was ihm Spaß macht, wird auch einen Job finden, in dem er zufrieden ist.

ZEIT Campus: Wie viele schaffen es, bei euch aufgenommen zu werden?

Tim: Pro Jahr etwa 20. Unsere Kernbesetzung sind 80 Leute. Der Nachteil an einer studentischen Unternehmensberatung ist, dass die Mitarbeiter oft nach ein oder zwei Jahren ihr Studium abgeschlossen haben und aufhören müssen. Deshalb braucht man eine gute Personalpolitik.