Was beim berufsbegleitenden Studium wichtig ist

Wann lohnt sich das?

Wer einmal im Berufsleben steht, kann sich oft nicht wieder an das Studentenleben gewöhnen. Statt hipper Restaurants und finanzieller Freiheiten wieder Mensa und Low Budget? Uncool. Nicht jeder kann oder will seinen Job kündigen. Du hast trotzdem Lust, dich weiterzubilden oder die Karriere anzukurbeln? Dafür gibt es berufsbegleitende Master.

Was ist das Besondere daran?

Den Master hat man in der Regel nach ein oder zwei Jahren. Wer berufsbegleitend studiert, braucht länger. Es gibt dabei drei Möglichkeiten: Bei einem Teilzeitstudium reduziert man seine Arbeitszeit und besucht reguläre Seminare (bloß nicht so viele wie Vollzeitstudenten). Einige Unis bieten auch Blockseminare an, für die man sich beim Arbeitgeber freinehmen kann. Die zweite Variante ist ein Wochenend- oder Abendstudium. Seminare besucht man mehrmals pro Woche nach Feierabend oder an ein bis zwei Wochenenden pro Monat. Die dritte Option ist ein Fernstudium, bei dem man sich die Lernzeit frei einteilen kann. Manche Unis bieten auch Mischformen aus Fernstudium und Blockseminaren an. Insgesamt sollte man die Doppelbelastung von Studium und Arbeit nicht unterschätzen.

An welchen Hochschulen geht das?

An den meisten. Neben den normalen Masterstudiengängen bieten viele Hochschulen und Unis auch solche an, die man berufsbegleitend in Teilzeit machen kann. Zudem gibt es Fern-Unis, wie zum Beispiel in Hagen. Bei der Auswahl solltest du darauf achten, dass die Hochschule staatlich anerkannt ist und dass der Studiengang akkreditiert wurde. Nur dann kannst du sicher sein, dass die Qualität geprüft wurde und der Abschluss etwas taugt (auf der Website akkreditierungsrat.de gibt es eine Datenbank mit allen akkreditierten Studiengängen). Beim berufsbegleitenden Studium kommt es außerdem auf die Betreuung an. Am besten fragst du ältere Studenten, etwa bei der Fachschaft. Manchmal findest du Erfahrungsberichte im Internet. Das alles kostet erst mal Zeit, aber es lohnt sich: Wer sich später ständig über organisatorische Dinge ärgern muss, wird das anstrengende Studium neben dem Job kaum durchhalten.

Zählt der Abschluss ganz normal?

Ja. Die meisten Unternehmen machen laut einer Umfrage der Hochschule Fresenius keinen Unterschied zwischen Bewerbern mit Vollzeit- oder berufsbegleitendem Studium. Manche Personalchefs bevorzugen sogar Bewerber, die neben der Arbeit studiert haben. Sie schätzen die Kombination aus Fachwissen und Theorie, gleichzeitig beweist ein Mitarbeiter mit dem berufsbegleitenden Studium Durchhaltevermögen.

Welche Fächer kann ich studieren?

Typische berufsbegleitende Studiengänge sind Betriebswirtschaft, Informatik und Ingenieurwissenschaften. Doch die Zahl der Angebote nimmt in allen Fächern zu. Und an der Fern-Uni Hagen gibt es auch Masterprogramme in Philosophie oder Literatur- und Geschichtswissenschaft. Einen Überblick zu vielen Sudiengängen findest du auf Internetseiten wie hochschulkompass.de oder studieren-berufsbegleitend.de

Master oder MBA?

Ein berufsbegleitender Master baut in der Regel inhaltlich auf dem früheren Bachelorstudium auf und dient der Spezialisierung. Eine bekannte Ausnahme ist der Master of Business Administration (MBA). MBA-Programme richten sich an Absolventen verschiedener Fächer und sollen auf Führungspositionen vorbereiten. Auf dem Stundenplan stehen dort Themen wie Personalführung oder Organisationskompetenz.

Was kostet das?

Das variiert stark. Manche Unis erheben nur den üblichen Semesterbeitrag, andere verlangen Gebühren von mehr als 20.000 Euro. Private Anbieter sind in der Regel deutlich teurer, bieten dafür aber manchmal eine bessere Ausstattung oder Betreuung. Wichtig: Oft fallen zusätzliche Kosten an, etwa für Anreisen zu Blockseminaren oder für Prüfungsgebühren. Werden auf der Website des Studiengangs alle Kosten aufgeschlüsselt? Dann lassen sich die Ausgaben vernünftig planen.

Muss mein Arbeitgeber bezahlen?

Nein. Es gibt aber Arbeitgeber, die teilweise Kosten übernehmen. Andere Firmen gewähren zumindest Sonderurlaub oder erlauben das Arbeiten in Teilzeit. Dafür verpflichtet man sich oft, nach dem Abschluss noch eine Weile im Unternehmen zu arbeiten. Wer frühzeitig mit dem Gedanken eines berufsbegleitenden Studiums spielt, kann das im Vorstellungsgespräch erwähnen und fragen, was möglich ist. Wer selbst zahlen muss: Vom Bundesbildungsministerium kann man Prämiengutscheine oder Aufstiegsstipendien erhalten, oder man nimmt einen Kredit auf.