Und wieso Rammstein fast nicht berühmt geworden wäre, weil ein Prakikant sie zu schlecht fand.

Er entschied sich zu gründen, statt zu studieren. Dabei wäre ein MBA wohl billiger gewesen

Als sich Lars Hinrichs bei der Uni bewarb, wurde ihm im Auswahlgespräch vom Studium abgeraten. "Am Interviewtag fragte mich der Dekan: Warum wollen Sie studieren?", so erzählte es Hinrichs in einem Interview mit der ZEIT. "Ich sagte: Wenn ich ein eigenes Unternehmen habe, muss ich auch eine Bilanz aufstellen können. Da sagte er den entscheidenden Satz: Ein Finanzer kostet Sie zwischen 60.000 und 80.000 Mark."

Hinrichs entschied sich daraufhin gegen ein Studium. Stattdessen gründete er sein eigenes Unternehmen. Weil er verstanden hatte: Solange das genug Gewinn macht, kann er Leute einstellen, die ihm lästige Arbeiten abnehmen. Bei der ersten Firmengründung ging das gut. Bei der zweiten nicht mehr. Das Unternehmen scheiterte. "Da war ich Anfang 20", sagt Hinrichs: "Wir haben jeden Fehler gemacht, den wir machen konnten. Das war mein MBA in Echtzeit, ein sehr teurer MBA." Er habe dabei viel Geld verloren. Immerhin: Durch die Gründung von Xing wurde er später zum Millionär.

Was wir von ihm lernen können: Alle loben die Praxis. Ein bisschen Theorie ist aber auch gut.



Wie ein Student sich einmal als Rektor beworben hat. Und leider nicht genommen wurde

Chefposten werden nicht oft ausgeschrieben. Ende letzten Jahres schon. Da suchte die RWTH Aachen einen neuen Rektor. Es meldeten sich viele Bewerber. Darunter auch: ein Maschinenbaustudent. Nach acht Semestern habe er zwar immer noch keinen Bachelorabschluss, gestand er in seinem Anschreiben: "Aber hey, den hatte Steve Jobs auch nicht, right?" Immerhin sei er schon ein paarmal Ersti-Tutor gewesen. Reicht das nicht für einen Führungsjob an der Uni?

"Wir haben uns köstlich amüsiert", antwortete eine Mitarbeiterin der Uni in ihrer Absage. Am Ende war nicht nur der fehlende Bachelorabschluss ein Grund dafür, dass der Student nicht genommen wurde, sondern auch dessen Leistungsbereitschaft. 30 Stunden pro Woche, wie er in seiner Bewerbung angegeben hatte, seien eine "vollkommen utopische Vorstellung davon, was dieser Posten an Arbeitsaufwand erfordert".

Immerhin: Als der Student seine Bewerbung und die Absage anonym auf Jodel postete, ging sie viral. Er bekam keinen Job, aber viele Lacher.



Was wir von ihm lernen können: Aim for the moon. Even if you miss, you may hit a star.

Ein Gaststudent wurde aus dem Land geworfen. Weil er zu viel gearbeitet hatte

Wenn Politiker von Studenten träumen, dann sehen die vermutlich so aus wie Marius Youbi: ein angehender Ingenieur, jung, fleißig und im Karohemd, mit Bestnoten an der Universität Aarhus und einem Nebenjob. "Superstudent" wurde Youbi deshalb auch genannt.

Doch sein Nebenjob wurde ihm zum Verhängnis. Der internationale Gaststudent aus Kamerun wurde vor einigen Jahren aus seinem Studium gerissen und abgeschoben. Der Grund: Um sich sein Studium zu finanzieren, jobbte Youbi als Putzmann. Er arbeitete 16,5 Stunden pro Woche, anderthalb Stunden länger, als sein Visum ihm erlaubte. Also musste er das Land verlassen.

Der Fall löste in Dänemark einen empörten Aufschrei aus, viele Medien berichteten darüber. Inzwischen gab es ein Happy End. Marius Youbi durfte zurückkehren. So berichtete es der Radiosender DR Anfang dieses Jahres. Youbi lebt demnach heute wieder in Dänemark und arbeitet bei einem Windkraftunternehmen. Vermutlich mehr als 15 Stunden die Woche.



Was wir von ihm lernen können: Bei Finanzfragen bitte immer das Kleingedruckte lesen.

Wie ein Praktikant das Demo-Tape einer Band aussortierte, die später Millionen verdiente

Kaffee kochen? Den Papierstau beseitigen? Bei vielen Plattenfirmen haben Praktikanten eine andere Aufgabe: Sie hören sich die unaufgefordert eingesandten Demo-Tapes an und geben ihre Einschätzung dazu ab. Sollte sich das noch ein Vorgesetzter anhören? Oder kann es gleich in den Müll? Am harten Urteil eines Praktikanten wäre Rammstein fast gescheitert. Die Band hat heute mehrere Millionen Platten verkauft und wurde wiederholt als Bestselling Artists Around the World ausgezeichnet. Am Anfang war das anders. "Die hatten ein Demo-Tape geschickt, das unser damaliger Praktikant für schlecht befand", erzählte der Labelchef Tim Renner später in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung: "Ich unterschrieb also die Absage." Erst später hörte sich Renner das Demo selbst an, nahm Rammstein sofort unter Vertrag und feierte Welterfolge. Was aus dem Praktikanten wurde, ist nicht bekannt. Und Tim Renner? Kandidierte im Herbst als Abgeordneter der SPD für den Bundestag. Leider erfolglos.

Was wir davon lernen können: Die schlecht bezahlten Praktikanten sind manchmal die mächtigsten Leute im Unternehmen.