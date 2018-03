Sieben Methoden und ihre Stärken und Schwächen

Befrage dich selbst

Stärke: So kannst du herausfinden, was du willst. Vor allem wenn du noch keine Ahnung hast, für welchen Master du dich entscheiden sollst. Frag dich zum Beispiel, ob du Wissen aus dem Bachelor vertiefen willst. Oder ob dich was ganz Neues reizt. Interessiert dich eher die Theorie oder die Praxis? Oder die Forschung? Wo willst du später arbeiten? Wer noch nicht genau weiß, wo es beruflich hingehen soll, ist vielleicht in einem breiter angelegten Master besser aufgehoben. Überleg dir auch, wie du gerne lernst: in Gruppen oder allein? Mit festen Strukturen oder großen Freiheiten? Du musst nicht auf alles sofort eine Antwort haben. Eine Idee tut es auch.

Schwäche: Wer zu viel grübelt, wird dadurch unglücklich, zeigen Studien. Setz dir ein zeitliches Limit, bis zu dem du eine Entscheidung treffen willst. Und dann: siehe "Sei pragmatisch"

Befrage andere Leute

Stärke: Manchmal hilft es, mit anderen zu reden, um herauszufinden, was man will. Spätestens wenn du dich seit Tagen oder gar Wochen mit den gleichen Fragen quälst. Lieber der Master in Erlangen oder der in Aachen? Uni oder FH? Studienberater an Career-Centern der Unis können einschätzen, welche Jobs mit einem bestimmten Masterabschluss möglich sind und welche Studieninhalte du dafür brauchst. Oder du besuchst Messen wie Master and More, Horizon, Stuzubi oder Karrierestart. Hier beraten dich Ansprechpartner der Hochschulen über ihre Studiengänge. Und auch deine Familie und gute Freunde können dich weiterbringen: Sie kennen dich am besten und können oft einschätzen, was zu dir passt. Vielleicht haben sie einen Tipp, an den du vorher gar nicht gedacht hast.

Schwäche: Fremder Rat kann auch irreführen. Nicht dass du doch noch auf Lehramt studierst, bloß weil deine Mutter das so passend findet.

Befrage das Netz

Stärke: Klar: Zielloses Rumgoogeln bringt nichts. Aber mit spezialisierten Suchmaschinen kannst du dir einen Überblick zu den Masterangeboten verschaffen. Wir raten zum Angebot der ZEIT: Unter studiengaenge.zeit.de findest du unsere Studiengangsdatenbank, die größte, die es in Deutschland gibt. Auch Jobbörsen wie stepstone.de oder jobware.de können dir helfen: Hier erfährst du, welche Arbeitgeber das Studienprofil deines Wunsch-Masters suchen.

Schwäche: Es gibt so viele Möglichkeiten! Allein in Deutschland werden rund 9.000 Masterstudiengänge angeboten. Was hilft: systematisches Filtern und Aussortieren.

Schau dir die Unis an

Stärke: Vor Ort an der Uni kriegst du einen ersten Eindruck. Auf der Uni-Website steht was von guter Betreuung? Schön. Aber stimmt das auch? Fahr doch mal hin und setz dich heimlich in die Vorlesung. Würdest du dich hier wohlfühlen? Mit dem Studienkoordinator kannst du klären, welche Möglichkeiten es gibt, ins Ausland zu gehen. Und sprich mit älteren Studenten aus der Fachschaft, die können auch das erzählen, was alle anderen verschweigen.

Schwäche: Es ist nur ein erster Eindruck. Aber oft ist das schon ein guter Indikator.

Nutze Apps

Stärke: Apps wie Choicemap, The Decision App, WhatsDo oder Decision Crafting blenden deine Gefühle aus und helfen, rationale Entscheidungen zu treffen. Das funktioniert so: In der jeweiligen App legst du deine Präferenzen fest, etwa Ranking des Studiengangs oder günstige Miete. Verschiedene Studienorte werden dann anhand der Kriterien bewertet. Welcher Master am besten zu dir passt, rechnet ein Algorithmus aus. Lösungen für deine Entscheidung werden dir in Schaudiagrammen präsentiert.

Schwäche: Der Algorithmus kennt dich nicht und blendet deine Gefühle aus. Doch mit der Entscheidung musst du dich wohlfühlen.

Sei pragmatisch

Stärke: Irgendwann musst du aufhören, endlose Pro-und-Contra-Listen zu schreiben. Spätestens dann, wenn du längst alle Argumente gesammelt hast. Eine Entscheidung kannst du herbeiführen, indem du deine Argumente gewichtest: Entscheide dich für die Stadt, in der du Leute kennst. Oder für die Uni, von der zuerst eine Zusage kommt. Oder für die mit der kürzesten Zugverbindung in die Heimat. Oder mit der längsten.

Schwäche: Vor allem Perfektionisten fällt das Entscheiden schwer. Aber denk daran: Die eine, perfekte Entscheidung gibt es eh nicht.

Höre auf deinen Bauch

Stärke: Intuitiv trifft man gute Entscheidungen, haben amerikanische Wissenschaftler rausgefunden. Wer sich schon beim ersten Besuch an einer Uni nicht wohlfühlt, kann das als Spinnerei abtun. Oder: sein Gefühl ernst nehmen und die Gründe dafür suchen. Vielleicht macht dir der Campus Angst, weil eine kleine Uni besser zu dir passt? Oder weil du verliebt bist und nicht umziehen willst? Fakten, Rankings und Statistiken sind schön und gut, aber nicht alles.

Schwäche: Reine Gefühlsduselei hilft nicht weiter. Auch das lehrt die Wissenschaft: Forscher der Max-Planck-Gesellschaft zeigten, dass in Bereichen, in denen man wenig Erfahrung hat, rationale Entscheidungen doch die besseren sind.