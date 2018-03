Master, Promotion, Abbruch? Vier Studenten erzählen, wie sie sich entschieden haben.

"Ich mache einen fachfremden Master"

"Mein Bachelor in Bauingenieurwesen war sehr technisch ausgerichtet. Mir ist im Studium klar geworden, dass mich Landschaftsplanung am meisten interessiert, und dann habe ich mich für diesen fachfremden Master entschieden. Meine Kommilitonen aus dem Bachelor arbeiten heute in der Verkehrsplanung oder im Wasserbau, ich studiere jetzt mit Geografen, Ökologen und Landschaftsplanern. Politische und gesellschaftliche Fragen diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven. Das ist sehr spannend! In Vorlesungen geht es aber auch nicht mehr so in die Tiefe wie beim fachgebundenen Master. Mir passt das gut. Später möchte ich in einer Umweltbehörde oder einem Büro für Landschaftsplanung arbeiten. Dort ist eher Querschnittswissen aus verschiedenen Bereichen gefragt, weil die Aufgaben sehr abwechslungsreich sind. Perfekt für mich!"

Alexander Maack, 29, macht den Master Environmental Planning an der TU Berlin.



"Ich promoviere an einer Fachhochschule"

"Ob ich an einer Universität oder an einer Hochschule forsche, war für mich zweitrangig, mir ging es um das Thema: Schon im Master habe ich mich mit Tumorkrankheiten beschäftigt, und die Ausschreibung der TH Köln passte perfekt. Hier habe ich nicht einen, sondern zwei Betreuer, weil meine Hochschule kein Promotionsrecht hat: neben meiner Professorin einen weiteren Professor von der Uni Düsseldorf. Dafür ist es hier viel praxisorientierter. In meinem Forschungsprojekt arbeite ich mit einem Chemieunternehmen zusammen, regelmäßig diskutieren wir Forschungsfragen mit Firmenvertretern. Nach der Doktorarbeit will ich weiter forschen, aber nicht an der Uni, sondern in der Entwicklungsabteilung eines großen Unternehmens. In Köln habe ich ideale Voraussetzungen, um Kontakte zu knüpfen und mir ein gutes Netzwerk aufzubauen."

Julia Sachs, 28, forscht an der TH Köln über heilende Naturstoffe gegen Krebs.



"Ich habe gearbeitet, jetzt studiere ich wieder"

"Ich habe sechs Jahre lang in Vollzeit gearbeitet, bevor ich mich für den Master entschieden habe. Nach meinem dualen Bachelor in BWL und Handel habe ich direkt fest in dem Unternehmen angefangen. Nach drei Jahren im Einzelhandel wurde ich zur Filialleiterin befördert und habe später ein Team von mehr als 120 Leuten geleitet. An sich hat mir mein Job gefallen, aber die Belastung war enorm. Überstunden gehörten zum Alltag, und ich musste ständig kurzfristig einspringen, auch am Wochenende. Als Filialleiterin verdient man nach Tarif etwa 2.650 Euro im Monat, mit meinem Bachelor war es etwas mehr. Auf die Stunde runtergerechnet, war es trotzdem zu wenig! Irgendwann war mir klar, dass ich das nicht die nächsten 40 Jahre lang mitmachen will. Nun möchte ich in die Industrie wechseln, weg vom Handel, zum Beispiel ins Projektmanagement. Bei Kollegen habe ich mitbekommen, wie schwierig das trotz Berufserfahrung sein kann. Vor einem Jahr habe ich gekündigt und einen Master in Mittelstandsmanagement angefangen. Es war ziemlich hart, erst mal kein Einkommen mehr zu haben und wieder in Vorlesungen zu sitzen. Trotzdem bin ich mir sicher, dass der Master ein guter Schritt war. Jetzt stehen mir neue Wege offen."

Lisa Vieth, 28, studiert Mittelstandsmanagement an der Fachhochschule Aalen.



"Ich habe mein Masterstudium abgebrochen"

"Als ich meine Exmatrikulation eingereicht habe, war das eine echte Befreiung. Ich habe nicht gerne studiert. Wissenschaftliches Arbeiten ist mir zu theoretisch. Schon seit ich klein war, träumte ich davon, beim Film zu arbeiten. Den Bachelor in Kommunikationswissenschaften habe ich vor allem meinen Eltern zuliebe durchgezogen. Sie kommen aus Moldawien, ohne Studienabschluss zählt man dort wenig. Also habe ich mich durch den Bachelor gekämpft, mehrere Prüfungen verhauen und einen mittelmäßigen Abschluss hingelegt. Den passenden Master habe ich dann angefangen, um nicht zu Hause rumzuhängen. Parallel arbeitete ich an Filmprojekten einer Produktionsfirma mit, bei der ich vor dem Master ein Praktikum gemacht hatte, und bewarb mich damit an der Filmakademie in Ludwigsburg. Als die Zusage kam, war ich unendlich froh! Sonst hätte ich mich nicht getraut abzubrechen. Jetzt studiere ich Werbe-Regie, genau das, was ich immer wollte! Ob nach dem Abschluss in eineinhalb Jahren genug Aufträge reinkommen, frage ich mich schon manchmal. Trotzdem: Es war die richtige Entscheidung. Sollte ich später doch etwas anderes machen, habe ich keine Angst vor den Fragen im Vorstellungsgespräch. Ich hatte gute Gründe für meine Entscheidung."

Eugen Merher, 27, studiert Werbe-Regie an der Filmakademie in Ludwigsburg.