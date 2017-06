Wer dual studiert, hat bessere Jobchancen. Dafür ist die Konkurrenz um die Plätze groß. Was das Studium noch auszeichnet – und wie viel man verdient dabei.

So geht es

Wer dual studiert, lernt an zwei Orten: an der Hochschule und in einem Unternehmen. Entweder hat man am Ende einen Bachelor und eine abgeschlossene Ausbildung, etwa zum Mechatroniker: Diese dualen Programme findest du unter dem Stichwort "ausbildungsintegrierend". Oder man studiert "praxisintegrierend". Das heißt, man sammelt in Praxisphasen viel Erfahrung im Unternehmen, macht aber keine klassische Ausbildung. Rund 70 Prozent aller dualen Studenten entscheiden sich für diese Variante.

Die meisten dualen Studiengänge gibt es in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Vor allem Fachhochschulen, die Duale Hochschule Baden-Württemberg sowie Berufsakademien bieten entsprechende Programme an, Universitäten tun dies nur vereinzelt. Wenn du dich für ein duales Studium entscheidest, wählst du damit oft auch ein Leben abseits der großen Städte, denn viele der teilnehmenden Unternehmen sitzen in ländlichen Regionen.

Nicht alles gibt es auch in dual

Du kannst nicht jedes Fach auch dual studieren. So gibt es zum Beispiel kein duales Studium in Germanistik oder Geschichte. Damit ein duales Studienangebot zustande kommt, müssen Arbeitgeber dafür Plätze anbieten. Das tun sie vor allem für Richtungen wie Betriebswirtschaftslehre, Ingenieurwesen und Informatik. Auch im Bereich Soziales und Gesundheit existieren mehr und mehr duale Programme, zum Beispiel für Ergotherapie und Pflege. Um einen ersten Überblick über das Studienangebot zu bekommen, kannst du in speziellen Datenbanken suchen, entweder nach Studiengängen oder nach Unternehmen. Dort findest du auch weniger bekannte Programme wie zum Beispiel Digitale Medien oder Weinbau.

Gehalt von Anfang an

Dual zu studieren bedeutet: Du hast mehr Arbeit und weniger Freiheit als normale Studenten. Als dualer Student bist du gleichzeitig Angestellter, musst die Anweisungen des Chefs befolgen und den Dresscode beachten. Statt monatelanger Semesterferien wie andere Studenten hast du nur so viel Urlaubsanspruch wie Auszubildende: mindestens 24 Werktage im Jahr. Auch die Theoriephasen folgen einem straffen Stundenplan, und oft reicht eine 40-Stunden-Woche nicht.

Dafür bekommst du als dualer Student von Anfang an ein Gehalt – etwa 700 bis 1.000 Euro monatlich sind es im ersten Jahr. Große Konzerne zahlen meist mehr als Mittelständler, in Studiengängen mit Wirtschaftsbezug etwa verdient man besser als in technischen oder sozialen Fächern. Bei den ausbildungsintegrierenden Studiengängen entspricht die Vergütung oft dem normalen Ausbildungsgehalt.

Wenn dich ein bestimmter dualer Studiengang interessiert und du herausfinden möchtest, welche Unternehmen dafür Plätze anbieten, kannst du dich direkt bei der Hochschule erkundigen. Oft findest du die Informationen bereits auf den Websites des Studiengangs. Interessiert dich umgekehrt ein Unternehmen, kannst du dort fragen, ob es Plätze anbietet und mit welchen Hochschulen es kooperiert.

Normalerweise musst du dich direkt beim Unternehmen bewerben. Bekommst du die Stelle, schreibst du dich mit der Zusage bei der Hochschule ein. Da die Regelungen im Einzelnen abweichen können, informiere dich genau.

Duales Studium Checkliste Ist der Studiengang akkreditiert und schließt mit dem Bachelor ab? Beträgt der Praxisanteil mindestens zwölf Monate? Sind Lernstoff und Praxis aufeinander abgestimmt? Bei Angeboten mit integrierter Ausbildung: Gibt es eine reguläre Prüfung durch die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer? Schließt der Betrieb einen Ausbildungsvertrag mit einem ab? Gibt es einen festen Ansprechpartner im Unternehmen? Zahlt der Arbeitgeber die Fahrtkosten, wenn Hochschule und Betrieb nicht in derselben Stadt sind? Steigt das Gehalt mit jedem Ausbildungsjahr? Muss man die Studienkosten zurückzahlen, wenn man nach dem Abschluss nicht im Betrieb bleibt? Gibt es Hilfe bei Fragen zu Zeitmanagement und Studienorganisation? Haben andere dieses Fach schon dual studiert und abgeschlossen? Links ausbildungplus.de – Viele Infos und Erfahrungsberichte zum Studium. Mit großer Studiengangsdatenbank bit.ly/zs16dual –Direktzugang zur Datenbank von ausbildungplus.de duales-studium.de – Überblicksseite mit Fachrichtungen, einer Gehaltsstudie, einer Datenbank mit Jobangeboten und einer, die zeigt, an welchen Unis man dual studieren kann wegweiser-duales-studium.de – Die Seite erklärt den Aufbau eines dualen Studiums und bietet neben einer Studienplatzbörse Tipps zur Bewerbung dhbw.de – Infos über das duale Studium in Baden-Württemberg – mit Studiengangverzeichnis hochschule-dual.de – Alles zum dualen Studium in Bayern – mit Datenbank und Online-Studienberatung dualesstudium-hessen.de – Datenbank, Erfahrungsberichte aus verschiedenen Unternehmen, Termine dual-studieren-im-rheinland.de – Angebote für duale Studiengänge

Große Konkurrenz

Vor allem bei bekannten Unternehmen ist die Konkurrenz groß. Bei Adidas kamen 2016 mehr als 1.700 Bewerbungen auf 15 duale Plätze. Und für den dualen BWL-Studiengang im Bereich Private & Commercial Clients (PCC) bei der Deutschen Bank bewarben sich im vergangenen Jahr 50 Leute pro Platz. Großunternehmen mit hohen Bewerberzahlen wählen ihre dualen Studenten daher oft über Assessment-Center aus.

Neben großen Unternehmen, die man von Produkten, aus der Werbung oder den Nachrichten kennt, gibt es in Deutschland auch viele Mittelständler, die als Ausbilder für ein duales Studium interessant sein können. Viele mittelständische Unternehmen sind auch international aktiv und manchmal sogar Weltmarktführer in ihrem Bereich. Wenn du dich für ein kleineres Unternehmen entscheidest, solltest du darauf achten, verschiedene Unternehmensbereiche kennenzulernen, denn oft merkt man erst nach einiger Zeit im Studium, auf welches Gebiet man sich spezialisieren möchte.

Die meisten "Dualen" bleiben nach dem Studium bei ihrem Unternehmen. Die Deutsche Bank zum Beispiel stellt etwa 70 Prozent der Absolventen des PCC-Studiengangs ein. Insgesamt werden durchschnittlich rund 80 Prozent der dualen Studenten später übernommen, ergab eine Studie der Uni Duisburg-Essen.

Zum Bleiben verpflichtet

Umgekehrt müssen sich die dualen Studenten häufig im Vertrag verpflichten, die ersten Berufsjahre bei dem Unternehmen zu bleiben, das sie ausgebildet hat. Wer trotzdem geht, muss dem Betrieb Ausbildungskosten wie zum Beispiel Studiengebühren erstatten oder eine festgelegte Ablösesumme zahlen. Das Gehalt darf das Unternehmen jedoch nicht zurückfordern.