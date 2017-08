Medien- und Kommunikationswissenschaftler analysieren alle Arten von Medien und erforschen deren Struktur und Wirkung.

Darum geht es

Medien bestimmen unseren Alltag mit, sie beeinflussen uns und unsere Wahrnehmung. Wie genau – das untersuchen Studenten der Medien- oder Kommunikationswissenschaft. Sie setzen sich mit Geschichte, Ästhetik und der Relevanz von Medien auseinander und beschäftigen sich mit Zeitungen, Nachrichtenportalen, Radio, Fernsehen, Kino und Computerspielen. Immer wichtiger werden soziale Netzwerke und technische Aspekte. Es kann etwa darum gehen, welche Geräte es in Zukunft geben wird, welche Möglichkeiten diese bieten und wie sie das Verständnis einer Gesellschaft von sich selbst verändern werden. Aber auch die historische Einordnung und Entwicklung von Medien ist Teil des Studiums – von der Erfindung des Buchdrucks bis zum Siegeszug des Smartphones.

Die Medienwissenschaft ist eher geisteswissenschaftlich ausgerichtet, die Kommunikationswissenschaft zählt zu den Sozialwissenschaften. Es ist sinnvoll, sich im Vorfeld zu überlegen, welche Richtung einen interessiert und wo man einmal arbeiten möchte. "Absolventen der Medienwissenschaft gehen später etwa an eine Filmhochschule oder in einen Verlag, wo sie auf die historischen und kulturwissenschaftlichen Grundlagen aus dem Studium aufbauen können", sagt Matthias Christen, Professor für Medienwissenschaft an der Uni Bayreuth. "Wer Kommunikationswissenschaft studiert hat, arbeitet eher in der Unternehmenskommunikation oder in der PR."

Die Bandbreite der Studiengänge ist groß. Am besten sollte man sich genau über die Inhalte an den verschiedenen Hochschulen informieren. Denn auch innerhalb der beiden Fächer gibt es an den einzelnen Standorten unterschiedliche Ausrichtungen. Manchmal werden auch Schwerpunkte auf einzelne Medien gesetzt wie zum Beispiel bei der Film- und Fernsehwissenschaft. Kommunikationswissenschaft und Medienwissenschaft gibt es als einzelne Fächer, sie werden aber auch kombiniert angeboten.

Typische Fragen

Wie misst man die Wirkung von Medien?

Was versteht man unter dem Begriff "Öffentlichkeit" ?

Wie entwerfen Menschen über Medien ein Bild von sich selbst?

Wie funktionieren Massenmedien?

Was besagt die Theorie der Schweigespirale?

Wie ist das Mediensystem der Bundesrepublik Deutschland aufgebaut?

Wie hat sich die Schnitttechnik im Film in den vergangenen 50 Jahren entwickelt?

Was ist eine "Mediokratie"?

Kann man Streaming-Portale wie Netflix noch als Fernsehen bezeichnen?

Was bedeutet Framing, was heißt Priming?

Machen Computerspiele aggressiv?

Wie müssen sich Zeitungen verändern, um eine Zukunft zu haben?

Eignung, Hürden, Irrtümer

Viele Studenten starten mit falschen Vorstellungen: Sie wollen zum Beispiel Online-Redakteur oder Fernsehmoderator werden. Mit einem Volontariat bei einer Zeitung oder einem Sender ist das medienwissenschaftliche Studium jedoch nicht vergleichbar. Zwar gibt es auch Praxisanteile. "Diese dienen jedoch vor allem dazu, die theoretischen Inhalte aus einer anderen Perspektive zu reflektieren", sagt Professor Christen.

Die Studenten sollten nicht nur gerne Filme anschauen und mit Texten aus Print und Online arbeiten, sondern sich auch dafür interessieren, Medien zu analysieren und kritisch zu bewerten. "Bei aller Begeisterung für Medien sollten sie deshalb lernen, eine gewisse Distanz zu ihren Forschungsobjekten zu gewinnen", sagt Christen.

Der Andrang ist groß. Manche Studiengänge sind frei zugänglich, häufig gibt es aber NCs im Einser- oder Zweierbereich. Einige Hochschulen verlangen ein Vorpraktikum. Außerdem gibt es mittlerweile auch fachspezifische Eignungstests, etwa an der Uni Bayreuth und der Uni Bremen.