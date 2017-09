Studenten berichten

"Wir waren bei Drogensüchtigen"

Ich studiere: Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Ich bin im dritten Semester.

Die spannendste Veranstaltung: Für das Grundlagenmodul sind wir in den "Druckraum" im Frankfurter Bahnhofsviertel gegangen, in dem Heroinabhängige mit frischem Besteck Drogen konsumieren können. Auch Crackabhängige halten sich dort auf. Wir haben Sozialarbeiter interviewt, die die Süchtigen betreuen.

Das fand ich schwierig: Im ersten Semester wollte ich eine Hausarbeit gerade in den Briefkasten des Prüfungsamts werfen, als ich erfuhr, dass ich das falsche Deckblatt ausgedruckt hatte. Seitdem besuche ich regelmäßig unsere Lernplattform Moodle, auf der solche Infos stehen.

Die Kommilitonen: Wir treffen uns oft in einem Café auf dem Campus, das der Asta betreibt. Dort grillen wir oder spielen Billard.

Mein Tipp: Vor dem Studium ein Praktikum oder einen Freiwilligendienst machen. Ich war zwei Monate in Indien und habe Heimkinder betreut. Wenn man in Seminaren über soziale Ausgrenzung spricht, sollte man sich in Menschen einfühlen können – und in der Lage sein, sich vorzustellen, was es heißt, von wenig zu leben.



Gianna Arufé, 20, Soziale Arbeit

"Nach der Uni gehe ich demonstrieren"

Ich studiere: im sechsten Semester Politikwissenschaft an der Universität Hamburg.

Die spannendste Veranstaltung: Das Seminar "Methoden der empirischen Sozialforschung". Bei unserem Projekt ging es um den Bürgerentscheid über die Austragung der Olympischen Spiele in Hamburg. 100 Passanten haben im Vorfeld unseren Fragebogen ausgefüllt. Interessant war: Je besser die Leute informiert waren, desto größer war ihre Ablehnung.

Das fand ich schwierig: Die Professoren setzen anfangs viel voraus, plötzlich muss man 80 Seiten pro Woche lesen und hört zum allerersten Mal vom Konstruktivismus. Ganz schön hart. Mir hat geholfen, mit anderen über die Texte zu diskutieren und zu merken, dass niemand auf Anhieb alles verstanden hat.

Die Kommilitonen: sind überraschend unterschiedlich, von konservativ bis links. Mit manchen gehe ich auf Demos. Die erste, auf der ich war, richtete sich gegen die "Exzellenzinitiative".

Mein Tipp: Das wirkliche Studium findet außerhalb der Seminarräume statt. Versucht, die Angebote an der Uni zu nutzen, besucht zum Beispiel einen Lesezirkel, in dem Das Kapital von Karl Marx diskutiert wird.

Marcel Ditt, 24, Politikwissenschaft



"Juristen denken anders"

Ich studiere: im vierten Semester Rechtswissenschaft an der Universität Münster.

Die spannendste Veranstaltung: Eine Einführung in den Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches. Viele Paragrafen finden bei unterschiedlichen Problemen Anwendung. Es macht Spaß, sich Lösungen zu überlegen. Der Professor wollte, dass wir nicht nur zuhören, sondern unsere Meinung sagen. Es war interessant zu erfahren, was die Kommilitonen denken.

Das fand ich schwierig: Sich an die neue Arbeitsweise zu gewöhnen. Ich muss einem Schema folgen und im Gutachtenstil schreiben, das heißt: sachlich und gründlich sein, nichts als offensichtlich hinstellen. Es ist eine andere Denkweise, die man in der Schule nicht gelernt hat.

Die Kommilitonen: Viele entsprechen dem Klischee eines Jurastudenten: Gel in den Haaren, Burberry-Schal, schickes Hemd. Die meisten sind aber nett, ich habe viele Freunde gefunden.

Mein Tipp: Bildet Lerngruppen! Fragt Leute, die ihr in der Einführungswoche kennengelernt habt, trefft euch zu Hause oder in der Bibliothek, bringt Naschzeug mit. Wichtig ist, dass alle Lust haben, gemeinsam zu arbeiten. Klar darf man dann auch mal kurz über die nächste Party reden.

Verena Goldapp, 19, Rechtswissenschaft

Protokolle: Amadeus Ulrich