Die Staatsanwaltschaft München hat ein Ermittlungsverfahren gegen Facebook-Chef Mark Zuckerberg und neun weitere Manager des Unternehmens eingeleitet. Der Verdacht lautet auf Beihilfe zur Volksverhetzung.

Ausgelöst wird das Verfahren durch die Anzeige eines Anwalts, der so auch schon Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Hamburg ausgelöst hatte. Die Behörden in der Hansestadt stellten das Verfahren jedoch Anfang des Jahres ein.

Der Würzburger Anwalt Chan-jo Jun beschuldigte die Manager, Mordaufrufe, Gewaltandrohungen, Holocaustleugnung und andere Delikte zu dulden. Demnach wurden Hassbotschaften auch nach Hinweisen zunächst nicht gelöscht.

Facebook ist verpflichtet, rechtswidrige Inhalte umgehend von seinen Seiten zu entfernen, wenn es davon Kenntnis erhält. Bundesjustizminister Heiko Maas hat Facebook und anderen Netzwerken eine Frist bis März 2017 gesetzt, um deren Vorgehen gegen Hassbotschaften zu verbessern.