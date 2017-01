Wer in die USA auswandern will, aber kein US-Bürger ist, kann sich um eine sogenannte Greencard bemühen. Dieser Ausweis ist ein eigenes Dokument, das nicht wie gewöhnliche Visa in den Reisepass geklebt wird, aber bei der Einreise trotzdem die Funktion des Visums erfüllt. Offiziell heißt die Greencard "United States Permanent Resident Card". Sie berechtigt zu einem unbefristeten Aufenthalt in den Vereinigten Staaten. Inhaber dürfen in den USA arbeiten.

Eine Greencard wird von der zentralen Einwanderer- und Ausländerbehörde der USA in Washington ausgestellt. Es gibt mehrere Wege, um das Dokument zu bekommen. So kann sich jemand in einem teuren Verfahren um eine Greencard bewerben, der bereits ein befristetes Einwanderungsvisum besitzt und von seinem Arbeitgeber unterstützt wird. Enge Familienangehörige von US-Bürgern können eine Greencard auch ohne vorheriges Einwanderungsvisum beantragen. Für weitere Familienangehörige sowie Flüchtlinge und Asylbewerber gibt es nur ein begrenztes Kontingent an Greencards, was oft zu hohen Wartezeiten führt. Direkt eine Greencard kann hingegen erhalten, wer am Diversity-Immigrant-Visa-Program teilnimmt. Das System verlost die Ausweisdokumente an Menschen aus bestimmten Ländern.