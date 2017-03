Der Fahrdienstvermittler Uber hat die Verwendung einer geheimen Software eingeräumt, mit der seine Fahrer vor unliebsamen Methoden der Konkurrenz sowie vor Polizeikontrollen bewahrt werden sollen. Das US-Unternehmen bestätigte nach einem entsprechenden Bericht der Zeitung New York Times die Existenz des Programms Greyball.

"Dieses Programm weist Anfragen von betrügerischen Nutzern ab, die unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen verletzen", sagte ein Uber-Sprecher. Es richte sich gegen Leute, die die Fahrer körperlich attackieren wollten, "Wettbewerber, die unsere Arbeit stören wollen, oder Gegner, die bei 'Undercovereinsätzen' mit den Behörden unter einer Decke stecken, um unseren Fahrern eine Falle zu stellen". Das Programm werde vor allem dort verwendet, wo die Fahrer um ihre Sicherheit fürchten müssten, aber nur "selten", um der Polizei aus dem Wege zu gehen.

Unter Berufung auf Mitarbeiter und ehemalige Angestellte von Uber berichtete die New York Times, die Software sei in mehreren Ländern verwendet worden. Das Unternehmen habe damit Beamte der Aufsichtsbehörden mithilfe gesammelter Daten markiert oder als Mitarbeiter der Stadt kenntlich gemacht. Betroffene, die Uber nutzen wollten, erhielten entweder Absagen oder falsche Versionen der Uber-App mit gar nicht existierenden Wagen.

Der New York Times zufolge filterte Uber Polizisten und Ordnungskräfte auch mithilfe ihrer Kreditkarten heraus. Teil der Taktik sei es, Regierungsgebäude in der Kartensoftware der Fahrer als Sperrgebiete zu markieren.

Uber vermittelt über Smartphone-Apps und das Internet Fahrten in verschiedenen Angebots- und Preisklassen. Das Unternehmen ist in Dutzenden Ländern und Hunderten Städten aktiv. In Deutschland hatten Taxiunternehmen zuletzt erfolgreich gegen den Dienst geklagt. Da laut Gesetz eine Konzession benötigt, wer Personen gegen Bezahlung befördert, hat das Oberlandesgericht Frankfurt Uber in Deutschland verboten.