Die Enthüllungsplattform Wikileaks hat Tausende Dokumente veröffentlicht, die von dem US-Geheimdienst CIA stammen und neue Methoden der Online-Spionage enthüllen sollen. Das unter dem Titel "Vault 7" publizierte Material gibt Einblick in die mutmaßliche Cyber-Attacken der CIA.



Außerdem werden in den Dokumenten Schwachstellen von Smartphones, Computern und Elektronikgeräten beschrieben sowie Hacker-Werkzeuge vorgestellt. Die CIA kommentierte den Vorgang nicht. "Wir äußern uns nicht zur Authentizität oder den Inhalt von angeblichen Geheimdienst-Dokumenten", sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Laut einer Pressemitteilung von Wikileaks soll Frankfurt am Main ein Ausgangspunkt der Überwachungen gewesen sein. So hätten die Hacker vom dortigen Generalkonsulat aus ihre Angriffe in Europa, dem Nahen Osten und Afrika gesteuert. Die nun veröffentlichte Tranche stamme aber aus dem CIA-Hauptquartier in Langley (US-Bundesstaat Virginia), in der Nähe von Washington.



Es sei eine neue NSA geschaffen worden

Die Veröffentlichung gehe in ihrer Größenordnung weit über die von Enthüller Edward Snowden aufgedeckten Informationen des US-Abhördienstes NSA hinaus. Die CIA habe heimlich ihre Cyberaktivitäten ausgebaut und so eine neue NSA geschaffen, heißt es bei Wikileaks – mit dem Unterschied, dass diese neue Aktivitäten noch weniger reguliert seien. Wikileaks will die Informationen in mehreren Tranchen publik machen.

Der Sicherheitsexperte Jake Williams, Gründer von Rendition Infosec, sagte nach einer ersten Sichtung der Daten, er gehe von der Echtheit der Dokumente aus. "Es würde mich nicht überraschen, wenn das die Karriere etlicher Leute verändert und beendet", sagte er. Die vielen Bezugnahmen zur operativen Sicherheit deuteten nach seiner Erfahrung nahezu mit Gewissheit darauf hin, dass es sich tatsächlich um CIA-Akten handelt. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diese Menge an Bedenken zur operativen Sicherheit fabriziert hat." Und noch etwas mache ihn nahezu sicher, dass die Daten echt seien: "Die einzigen Leute, die diese Art von Debatte führen, sind Leute, die auf der Staatsebene im Hacking aktiv sind."

Angeblich Telefone und Fernseher verwanzt

Zum Hacking-Arsenal der CIA gehören laut Wikileaks Malware, Viren und Trojaner. Demnach können etwa iPhones, Android-Geräte oder Windows-Rechner ausspioniert werden. Zudem soll über eine spezielle Software Samsung-Fernsehgeräte des Modells F-8000 mit eingebauter Kamera und Mikrofon in eine Wanze verwandelt worden sein. Bei der Attacke mit einem Programm namens "Weeping Angel" erwecke das Gerät den Anschein, ausgeschaltet zu sein. Stattdessen zeichne der Fernseher Gespräche auf und sendete diese an einen CIA-Server.

Wikileaks hat seine Informationen nach eigenen Angaben von anonymen Quellen bezogen. Die Quelle wünsche, mit der Veröffentlichung eine öffentliche Diskussion über die Frage zu entfachen, ob die CIA ihre Kompetenzen überschreitet. Erstmals hat die Enthüllungsplattform Dokumente vor Veröffentlichung bearbeitet und etwa Namen von CIA-Mitarbeitern oder andere Daten geschwärzt. Wikileaks steht in der Kritik wegen seiner angeblichen Verbindungen zu Russland.