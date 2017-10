Computer in Russland und in der Ukraine sind derzeit Ziel von Hackerangriffen. Wie die IT-Sicherheitsfirma Kaspersky mitteilte, sind von der Erpressersoftware BadRabbit rund 200 Ziele in diesen beiden Ländern sowie in weiteren europäischen Staaten, darunter Deutschland und die Türkei, betroffen.

BadRabbit war am Dienstag aufgetaucht. Die Software infiziert Rechner und sperrt Daten und Zugänge für Nutzer, die dann zu Geldzahlungen aufgefordert werden, um wieder Zugriff zu erhalten.

Demnach war am Dienstagnachmittag das Informationssystem am Flughafen von Odessa betroffen, die Flüge gingen aber planmäßig. Ebenso betroffen waren die elektronischen Systeme der Metro in der Hauptstadt Kiew und die Computer des ukrainischen Infrastrukturministeriums. Der Inlandsgeheimdienst SBU teilte mit, dass die Lage unter Kontrolle sei. Die Webseite des Ministeriums war am Mittwochmorgen jedoch immer noch nicht erreichbar.

Schadsoftware Was ist Ransomware? Malware ist ein allgemeiner Begriff, der Software bezeichnet, die schädlich ist. Ransomware ist ein Typ von Malware, der in erster Linie Computer übernimmt und deren Nutzer daran hindert, an Daten zu gelangen, bis dieser dafür zahlt. Der Name ist vom englischen ransom abgeleitet, was "Lösegeld" bedeutet. Wie wird der Computer infiziert? Meistens befällt die Ransomware den Computer durch Links oder Anhänge in schädlichen E-Mails, auch bekannt als Phishingmails. Klicken die Nutzer einmal auf den schädlichen Link oder den Anhang, gelangt die Schadsoftware auf den Computer. Was passiert dann? Die Software nimmt Daten quasi als Geisel, indem sie sie verschlüsselt. Für die Verschlüsselung nutzt sie einen Schlüssel, den nur der Angreifer kennt. Zahlt der Nutzer das Lösegeld nicht, sind die Dateien oft für immer verloren. Angreifer geben häufig sehr genaue Anweisungen, wie der Nutzer das Geld bezahlen kann. Viele der Hacker verlangen zunächst zwischen 300 und 500 Dollar in Bitcoin, um die Dateien wieder zu entschlüsseln. Mit der Zeit kann der Betrag steigen. Vertreter der Strafverfolgung raten davon ab, zu zahlen. Wie kann man sich schützen? Eine perfekte Lösung gibt es nicht. Das Risiko, betroffen zu sein, lässt sich jedoch senken: Nutzer sollten regelmäßig ihre Daten sichern und Sicherheitsupdates installieren, sobald diese veröffentlicht werden. Zudem sollten sie auf schadhafte E-Mails achten, die oft als Mails von Firmen oder Menschen getarnt sind, mit denen häufig E-Mail-Kontakt besteht. Es ist wichtig, nicht beliebig auf Links oder Anhänge zu klicken. (Quelle: AP)

Außerdem wurden fast alle Dienste der russischen Nachrichtenagentur Interfax durch die Schadsoftware lahmgelegt. Nur teilweise konnte die Agentur am Mittwoch ihre Arbeit wieder aufnehmen, sagte der stellvertretende Generaldirektor Alexej Gorschkow. Auch das unabhängige russische Nachrichtenportal Fontanka aus St. Petersburg war betroffen und mutmaßte, der Angriff habe mit kritischen Berichten über Russlands Einsatz im syrischen Bürgerkrieg zu tun. Das wiederum wiesen die Behörden in Russland und der Ukraine zurück.

"Bei allem Respekt für große Medienkonzerne, aber sie sind keine kritische Infrastruktur", sagte Telekommunikationsminister Nikolai Nikiforow. Die Abteilung für Cyberkriminalität bei der ukrainischen Polizei teilte ebenfalls mit, es handle sich nicht um einen "gezielten Angriff".



Das US-Heimatschutzministerium gab unterdessen eine Warnung zu BadRabbit heraus und rief die Nutzer auf, nicht auf die Geldaufforderungen einzugehen, da selbst dann die Rückgabe von Daten nicht gesichert sei.