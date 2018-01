Niederländische Hacker haben russische Hacker dabei beobachtet, wie sie in die IT-Systeme der US-Demokraten eingedrungen sind. Wie die Zeitung de Volkskrant berichtete, gelang es einem Spezialisten des niederländischen Geheimdienstes im Sommer 2014, das Rechnernetzwerk in einem Universitätsgebäude nahe dem Roten Platz in Moskau zu infiltrieren. Das Netzwerk habe zur russischen Hackergruppe Cozy Bear gehört.



Die niederländischen Spione seien durch ihren Zugang zu den russischen Computern Zeugen dessen geworden, wie die Hacker 2015 in Computer der US-Demokraten eindrangen. Den Russen sei es gelungen, Tausende E-Mails und Dokumente zu kopieren. Die Zeitung bezieht sich in ihrem Bericht auf sechs amerikanische und niederländische Quellen, die mit dem Thema befasst waren.



Die Niederländer machten der Zeitung zufolge mehrfach die Amerikaner auf die Attacken aufmerksam. Diese hätten aber Monate gebraucht, um zu verstehen, dass die Russen die US-Wahl beeinflussten, heißt es in dem Bericht.

Der Hack steht auch Hintergrund der Ermittlungen des FBI. Die US-Bundespolizei sucht nach Beweisen dafür, dass russische Hacker im Auftrag des Staates das Rennen zwischen Donald Trump und seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton beeinflussten.



Nach der Wahl übernahm der US-Sonderermittler Robert Mueller die Untersuchungen. Er sucht nach Beweisen dafür, dass Trumps Wahlkampfteam Kontakt zu russischen Regierungskreisen pflegte, um die Wahl gezielt zu Trumps Gunsten beeinflussen zu lassen. Mehrere US-Geheimdienste sind davon überzeugt, dass der Kreml mit den Angriffen auf die US-Demokraten etwas zu tun hat. Aber auch die Rolle von Trumps Team ist Gegenstand der Untersuchungen Muellers.