Mit einer analogen Maßnahme will Facebook der Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahl aus dem Ausland entgegenwirken: Jeder der politische Werbung über das Netzwerk verbeiten wolle, müsse auch in den Vereinigten Staaten einen Wohnsitz haben. Um das zu überprüfen werde das Unternehmen Postkarten an die entsprechende physische Adresse versenden.



Um eine Werbeanzeige dann tatsächlich zu schalten, müsse erst ein Code der Postkarte online eingetippt werden. Die Maßnahme sei Teil einer groß angelegten Initiative, um die Beeinflussung von Wahlen aus dem Ausland zu verhindern, kündigte Katie Harbath an, die bei Facebook für politische Inhalte verantwortlich ist.



Zu den Möglichkeiten, dass Akteure aus dem Ausland die Überprüfung umgehen könnten – etwa durch die Zusammenarbeit mit Mittelsmännern – äußerte sich Harbath nicht. Generell zur Anwendung kommen solle die neue Regelung bei allen Werbeanzeigen, bei denen ein Kandidat namentlich genannt werde, erklärte Harbath.



In Herbst 2018 stehen in den USA die Zwischenwahlen an, bei denen sich die Abgeordneten im Repräsentantenhaus und ein Teil der Senatoren der Wiederwahl stellen müssen.



US-Ermittler sehen es mittlerweile als erwiesen an, dass russische Polit-Agenten und Werbeagenturen im Internet Einfluss auf mehr als hundert Millionen Nutzer und damit auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 genommen haben.