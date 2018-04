Zu Beginn der zweitägigen Anhörung im US-Kongress hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg sich erneut für den aktuellen Datenskandal entschuldigt. "Wir haben unsere Verantwortung nicht umfassend genug wahrgenommen", sagte Zuckerberg vor dem Justiz- und Handelsausschuss des Senats. "Es war mein Fehler, und es tut mir leid. Ich habe Facebook gegründet, ich leite es, und ich bin verantwortlich für das, was hier passiert." Seine Stellungnahme wurde bereits vorab veröffentlicht.



Sein Unternehmen werde weiterhin mit der Regierung zusammenarbeiten, um das volle Ausmaß russischer Einmischung zu ergründen, sagte Zuckerberg. "Und wir werden unseren Teil dazu beitragen, nicht nur die Integrität freier und fairer Wahlen in der ganzen Welt zu garantieren, sondern auch, jedem eine Stimme zu geben und eine Kraft für das Gute in der Demokratie überall zu sein". Facebook arbeite hart daran, besser zu werden. Am Mittwoch soll Zuckerberg vor dem Energie- und dem Handelsausschuss des US-Repräsentantenhauses Fragen beantworten.



Zuckerberg kündigte an, alle Apps zu untersuchen, die Zugriff auf Facebook-Nutzerinformationen haben. Es sei auch möglich, Apps von der Plattform zu verbannen. Zugleich sagte der 33-Jährige: "Es gibt mehr zu tun." Sein Unternehmen werde es angehen. Auf die Nachfrage des Vorsitzenden des Justizausschusses, Chuck Grassley, welche Daten genau und in welcher Menge von Cambridge Analytica abgegriffen wurden, wich Zuckerberg aus. Er versprach, Antworten nachzureichen.

Der Chef des Handelsausschusses im US-Senat, John Thune, sagte zu Beginn der Anhörung, dass die Zeit für mehr Regulierung statt einseitiger Zusagen der Unternehmen gekommen sei. Thune sei sich nicht sicher, dass Nutzer mit einem vollen Verständnis der Konsequenzen ihre Daten an die Online-Firmen gäben.



Firmenangaben zufolge könnten persönliche Informationen von bis zu 87 Millionen Nutzern an die britische Politikberatungsfirma Cambridge Analytica zweckwidrig weitergegeben worden sein, um den Wahlkampf von Präsident Donald Trump vor zwei Jahren zu unterstützen. Seit Bekanntwerden des Skandals vor gut drei Wochen steht das weltgrößte soziale Netzwerk in der Kritik. Unter anderen ermitteln die US-Verbraucherschutzbehörde FTC und die Generalstaatsanwälte von 37 Bundesstaaten in dem Fall. Auch das EU-Parlament lud Zuckerberg ein, um sich zu erklären.



