Welche Rolle spielte Justizminister Heiko Maas (SPD) im Fall von netzpolitik.org? Ein dem Spiegel vorliegender interner Vermerk der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestärkt den Verdacht, dass Maas in der Affäre um die Ermittlungen gegen die Blogger Markus Beckedahl und Andre Meister wegen des Verdachts auf Landesverrat die Unwahrheit gesagt hat.

Maas hatte im Zuge der Affäre mehrfach beteuert, dass sein Ministerium dem damaligen Generalbundesanwalt Harald Range in der Affäre keine Weisung erteilt habe. Diese Aussage hatte der Justizminister auch vor dem Rechtsausschuss des Bundestages wiederholt.



Range hatte Maas widersprochen: Die Politik habe bei den Ermittlungen Einfluss auf die Justiz genommen. Maas' Staatssekretärin Stefanie Hubig habe ihm in einem Telefonat die Weisung erteilt, den Auftrag für ein externes Gutachten zurückzuziehen und die Ermittlungen wegen Landesverrats einzustellen. Darüber hinaus habe sie ihm gesagt, falls er sich weigern sollte, würde ihn das seinen Job kosten. Dieser Darstellungen hatten wiederum Maas und Hubig widersprochen.

Landesverrat Landesverrat nach §94 StGB Nach deutschem Strafrecht §94 StGB ist Landesverrat ein Verbrechen, das sich gegen die äußere Sicherheit und Integrität des Staates richtet. Das Kerndelikt ist dabei die Spionage. Landesverrat begeht, wer einer fremden Macht oder ihren Mittelsmännern ein Staatsgeheimnis mitteilt, es öffentlich bekannt macht oder sonst irgendwie weitergibt. Der Landesverrat muss zum Ziel haben, die Bundesrepublik Deutschland zu benachteiligen oder eine fremde Macht zu begünstigen und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik herbeizuführen.



Unter Staatsgeheimnissen versteht man gemäß §93 StGB Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und vor einer fremden Macht geheim gehalten werden müssen. Landesverrat wäre beispielsweise die Bekanntmachung militärischer Strategien.

Journalisten und der Vorwurf des Landesverrats Immer wieder in der Geschichte Deutschlands sollten Journalisten als Landesverräter gebrandmarkt werden. Zwei besonders spektakuläre Fälle waren der Weltbühne-Prozess 1931 und die Spiegel-Affäre im Jahr 1962.



1931 wurden der Herausgeber der Wochenzeitschrift Die Weltbühne, Carl von Ossietzky, sowie der Journalist Walter Kreiser wegen Landesverrats und Verrats von Militärgeheimnissen angeklagt und in Leipzig zu je 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Die beiden hatten über einen heimlichen Aufbau der deutschen Luftwaffe berichtet, rund 13 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs. Der Prozess ist ein Musterbeispiel politischer Justiz gegen Presseorgane in der Weimarer Republik. Durch die Veröffentlichungen war auch im Ausland bekannt geworden, dass Deutschland wichtige Punkte des Versailler Vertrages nicht mehr beachtet und eine massive Aufrüstung seines Militärs anstrebt. Ossietzky wurde am 22. Dezember 1932 nach 227 Tagen Haft vorzeitig entlassen.



1962 sahen sich Mitarbeiter des Nachrichtenmagazins Der Spiegel ebenfalls dem Vorwurf des Landesverrats ausgesetzt. Auslöser war die Titelgeschichte Bedingt abwehrbereit über das Nato-Herbstmanöver Fallex 62 und den Zustand der Bundeswehr. Der Artikel stellte das Konzept eines atomaren Erstschlags und die entsprechende Rüstungspolitik unter dem damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß infrage. Im Oktober 1962 besetzten Polizisten die Spiegel-Zentrale in Hamburg. Angeblich waren 41 Staatsgeheimnisse verraten worden. Sieben Mitarbeiter, u.a. Herausgeber Rudolf Augstein, kamen in Haft. Gegen den späteren Bundeskanzler Helmut Schmidt wurde wegen Beihilfe zum Landesverrat" ermittelt. Am Ende trat Strauß zurück, die Regierung wurde umgebildet. Die Journalisten kamen frei, auch gegen Schmidt wurde das Verfahren eingestellt. Die Vorwürfe entpuppten sich als nichtig.

Die nun aufgetauchte Aktennotiz stärkt in Teilen die Version von Range. Darin vermerkt ein Oberstaatsanwalt der Generalbundesanwaltschaft den Inhalt eines Telefonats zwischen dem damaligen Generalbundesanwalt und dem Justizministerium, das am 3. August 2015 stattfand. "Nach Angaben von Herrn Generalbundesanwalt wies Frau Staatssekretärin Dr. Hubig ihn an, er habe die Erstellung des Gutachtens sofort zu stoppen und den Gutachtenauftrag zurückzunehmen. Falls er dieser Weisung nicht nachkäme, werde er unverzüglich entlassen", heißt es in dem Vermerk laut Spiegel.

In der Folge habe Range seine Mitarbeiterin angewiesen, den Sachverständigen zu kontaktieren und das Gutachten zu stoppen. Zuvor hatte der von Range bestellte Gutachter der Generalbundesanwaltschaft in einer ersten Einschätzung mitgeteilt, dass die Blogger zumindest in einem Fall ein Staatsgeheimnis veröffentlicht haben könnten. Der Vermerk ist offenbar die Grundlage der Einschätzung der Berliner Staatsanwaltschaft, wonach Maas und seine Staatssekretärin ihre Rechtsauffassung anders als öffentlich behauptet in dem Verfahren gegen die beiden Blogger sehr wohl mit einer Weisung durchsetzten.



Die Generalbundesanwaltschaft hatte Anfang August 2015 ein Ermittlungsverfahren wegen Landesverrats gegen Beckedahl und Meister eingeleitet. Die Journalisten hatten über Pläne des Verfassungsschutzes berichtet, Onlinenetzwerke stärker zu überwachen. Dazu stellten sie vertrauliche Unterlagen ins Netz. Daraufhin hatte der Verfassungsschutz Anzeige erstattet.