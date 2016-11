Gehören Sie zu den 140 Millionen Menschen, die Web Of Trust (WOT) installiert haben? Dieses kleine Zusatzprogramm für Ihren Browser, das Ihnen sagt, ob eine Website, die Sie aufrufen wollen, vertrauenswürdig ist? Dann löschen Sie es besser wieder. Recherchen des NDR zufolge verkauft die finnische Firma hinter WOT Ihren kompletten Browserverlauf an Dritte. Und diese Daten sind keineswegs "nicht personenbezogen", wie es in den Datenschutzbestimmungen heißt. Ein Käufer, der es darauf anlegt, findet heraus, wessen Daten er vor sich hat – und damit, was dieser Mensch im Internet tut.

Programm gelöscht, Problem gelöst? Leider nein. Etwas so sensibles wie den Browserverlauf gänzlich privat zu halten, ist wesentlich schwieriger. Denn nicht nur Browser-Erweiterungen können Daten zur Internetnutzung sammeln. Auch Browserbetreiber selbst, Trackingsoftware und Plug-ins von Google und Facebook auf Websites, DNS-Server und Internetprovider wissen unter Umständen, wer sich wann auf welchen Seiten im Netz bewegt.

Falls Ihr bisheriger Browserverlauf bereits gehandelt wird, können Sie nichts mehr dagegen tun. Aber Sie können umgehend damit anfangen, vorsichtiger im Netz zu agieren. Hier ein paar Tipps zur technischen Gegenwehr, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Add-ons überprüfen

Schauen Sie nach, welche Zusatzprogramme – auch Browser-Erweiterungen oder Add-ons genannt – Sie installiert haben. Lesen Sie deren Datenschutzbestimmungen. Behalten sich die Entwickler vor, Daten zu Ihrer Internetnutzung zu sammeln und weiterzugeben, auch zu kommerziellen Zwecken? Dann müssen Sie abwägen, ob Ihnen die vielleicht wirklich nützliche Funktion des Add-ons das wert ist. Suchen Sie nach Alternativen.

Nicht immer wird das helfen. WOT zum Beispiel schreibt explizit, keine personenbezogenen Daten an Dritte zu verkaufen, tut es aber doch – wissentlich oder unwissentlich. Eine komplette Liste vertrauenswürdiger Add-ons existiert nicht, dafür gibt es einfach zu viele.

Verschiedene Browser nutzen

Der Journalist Matthias Eberl rät dazu, zwei Browser zu nutzen: einen für alles, was einen Log-in mit dem Klarnamen erfordert, und einen für die anonyme oder pseudonyme Nutzung des Netzes.



Danke an dieser Stelle an Dirk von Gehlen für den Hinweis auf Eberls Seite. Von Gehlen, Leiter Social Media / Innovation bei der Süddeutschen Zeitung, gehört zu denen, deren Browserverlauf der NDR in die Hände bekommen hat.



Die Auswahl an Browsern ist groß. Neben den bekannten wie Chrome (von Google), Firefox (Mozilla), Edge (Microsoft) und Safari (Apple) gibt es unter anderem Chromium, die Open-Source-Variante von Chrome, den Opera-Nachfolger Vivaldi sowie auf den Schutz der Privatsphäre ausgelegte Alternativen wie Cliqz, Iridium oder Brave.

Den Klarnamen-Browser nutzt Eberl unter anderem für das Onlinebanking, Shopping und soziale Netzwerke. Das sind Seiten, die seine wahre Identität kennen. Den zweiten Browser nutzt er für alle Websites, auf denen er sich gar nicht oder mit Wegwerf-E-Mail-Adressen oder Fantasienamen anmeldet. Würden nun zum Beispiel Add-ons den Verlauf beider Browser protokollieren und die Betreiber diese Datensätze weiterverkaufen, gäbe es zwei Profile. Nur eines davon beinhaltet Informationen, mit denen sich Eberl eindeutig identifizieren ließe. Dritte könnten also nur einen kleinen Teil dessen sehen, was Eberl im Netz tut.

Auf dem Smartphone oder Tablet funktioniert das im Prinzip ebenfalls. Viele Browser gibt es auch für Mobilgeräte. Allerdings ersetzen Apps in vielen Fällen den Browser und sammeln dabei fleißig Daten, die dann in Werbenetzwerken landen.



Um zu verhindern, dass beide Nutzungsprofile nachträglich über die IP-Adresse einander zugeordnet werden können, empfiehlt Eberl, den Verkehr eines Browsers umzuleiten. Das geht wiederum mit bestimmten Browser-Erweiterungen, zumindest auf dem Desktop-Rechner. Eberl empfiehlt Zenmate aus Berlin.

VPN einrichten

Wer wegen den aktuellen Erkenntnissen nun jedem Add-on misstraut, kann stattdessen auch beide Browser umleiten – über einen VPN-Dienst. VPN steht für Virtual Private Network. Das Grundprinzip: Über einen verschlüsselten Tunnel wird der Traffic von einem Computer immer erst an den Server des Anbieters geschickt und von dort ans eigentliche Ziel weitergeleitet. Man benötigt einen VPN-Client, also eine Software wie das kostenlose OpenVPN oder Viscosity (einmalig neun US-Dollar), sowie einen VPN-Anbieter. Das kann ein kommerzieller Betreiber sein oder auch die Firma, bei der man arbeitet, oder die eigene Universität. Von Gratis-Anbietern raten die meisten Experten ab, weil sie unzuverlässiger, langsamer und im Umgang mit Nutzerdaten weniger gewissenhaft sind als kostenpflichtige. Hier ist das Angebot groß, wir können aus eigener Erfahrung IPredator und Freedome von F-Secure empfehlen. Weitere Anbieter finden sich zum Beispiel bei torrentfreak.com.