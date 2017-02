"Diese Nachricht wird sich nach dem Abspielen selbst zerstören." Was bisher nur Fiktion in den Filmen der Mission Impossible-Serie war, könnte in Zukunft Realität sein: Forscher der König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie (KAUST) Thuwal in Saudi-Arabien haben einen Mechanismus entwickelt, der elektronische Geräte innerhalb von zehn Sekunden unbrauchbar macht.

Die Forscher nutzen ein Polymer, das den Selbstzerstörungsmechanismus auslöst. Das Polymer wird als Trägermaterial für einen Siliziumchip eingesetzt. Eine Elektrode erhitzt das Polymer. Bei einer Temperatur von über 80 Grad dehnt sich der Kunststoff um gut das Siebenfache seines Volumens aus und zerstört den Chip.

In das Polymer sind winzige Kügelchen eingearbeitet, die mit einem flüssigen Kohlenwasserstoff gefüllt sind. Werden die Schalen der Kügelchen erhitzt, werden sie weich und geben den Kohlenwasserstoff frei. Der wiederum wird durch die Temperatur gasförmig, wodurch sich die Polymerschicht ausdehnt.



Licht löst die Zerstörung des Geräte aus

Die Polymerschicht kann einen 90 Mikrometer dicken Siliziumchip zerstören. Mit einer Leistung von 500 bis 600 Milliwatt, die an die Elektrode angelegt wird, lässt sich der Chip in 10 bis 15 Sekunden zerstören. Bei 300 Milliwatt dauert es gut eine Minute.

Die Forscher testeten verschiedene Szenarien, wie der Mechanismus ausgelöst werden kann. So ließen sie ihn etwa durch eine Fotozelle auslösen – für den Fall, dass ein geheimes Gerät unrechtmäßig aus seiner Verpackung genommen wird. Ein Drucksensor löste den Mechanismus, wenn das Gehäuse des Geräts geöffnet wurde.

Auch gegen Diebstahl ließe sich ein Gerät sichern: Die Forscher nutzten einen GPS-Sensor als Auslöser. Wurde das Gerät mehr als 50 Meter vom Ausgangspunkt wegbewegt, aktivierte der GPS-Chip den Mechanismus. Schließlich lässt sich der auch manuell aktivieren: ferngesteuert durch eine Smartphone-App. Nach Eingabe des Passworts wurde die Selbstzerstörung eingeleitet.

Klappt das auch mit Festplatten?

Die Arbeit sei noch in einem sehr frühen Stadium – die Ergebnisse sollen in Kürze in der Fachzeitschrift Advanced Materials Technologies veröffentlicht werden, berichtet das US-Wissenschaftsmagazin IEEE Spectrum. Zudem wollten die Forscher weitere Tests durchführen, etwa mit Leiterplatten oder Festplatten. Außerdem wollen sie herausfinden, ob das Polymer auch mehrere Lagen Silizium knacken kann.

Ein solcher Mechanismus, der ein gestohlenes oder verlorenes elektronisches Gerät in sehr kurzer Zeit unbrauchbar macht, könnte für Regierungen oder Unternehmen sehr nützlich sein. Die Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), die Forschungsagentur des US-Verteidigungsministeriums, etwa hat vor einigen Jahren das Programm Vanishing Programmable Resources initiiert (Vapr), dessen Ziel die Entwicklung von Transient Electronics war, elektronischen Bauteilen, die sich auflösen. Bisher entwickelte Selbstzerstörungsmechanismen brauchen aber länger als 10 Sekunden.