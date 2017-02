Nach Sicherheitslücken bei Hello Barbie und dem umstrittenen Verbot der Puppe Cayla gibt es erneut Aufregung um vernetztes Kinderspielzeug mit Sicherheitsproblemen. Betroffen ist ein Teddy aus der Cloudpets-Reihe, der mit Kindern diskutieren kann. Leider entschied sich der US-Hersteller Spiral Toys dazu, sämtliche Account-Daten in einer offenen MongoDB-Datenbank abzulegen, wie der Sicherheitsforscher Troy Hunt berichtet.

MongoDB-Datenbanken werden immer wieder falsch konfiguriert und ermöglichen dann den unbegrenzten Zugriff auf die Daten. Mittlerweile haben Erpresser die ungesicherten Datenbanken als Geschäftsmodell erkannt. Im Falle von Cloudpets fanden sich Daten zu 800.000 Accounts. Außerdem wurden Sprachsamples der Nutzer, in den meisten Fällen also von Kindern, abgelegt. Nach Angaben von Hunt enthält die Datenbank Verweise auf fast 2,2 Millionen solcher Audiodateien.



Hunt testete die Funktion der App selbst und konnte eine von ihm aufgenommene Audio-Datei auf einem Amazon-Server finden, der Link ist bis heute zugänglich. Der Betreiber der Webseite wurde Hunt zufolge bereits Ende Dezember auf die verwundbare Datenbank aufmerksam gemacht, reagierte aber nicht. Offenbar erfolgten Hinweise von mindestens drei Personen, auf die das Unternehmen nicht antwortete. Neben Hunt fragten ein Nutzer sowie der Motherboard-Journalist Lorenzo Franceschi-Bicchierai bei dem Unternehmen an.



Passwort: 123456

Ebenfalls ungewöhnlich: Unter derselben IP-Adresse waren sowohl ein Test- als auch das Livesystem gehostet, wobei beide Instanzen offenbar vollen Zugriff auf die Nutzerdaten hatten. Die Datenbanken hatten jeweils eine Größe von zehn Gigabyte.



Auch bei der Passworteinrichtung war die Firma nachlässig. Zwar sind die Passwörter mit Bcrypt gehasht auf dem System gespeichert, aber offenbar ohne Salt, also ohne zusätzliche Zufallswerte. Das Problem: Jedes Passwort wird akzeptiert, auch wenn es sich nur um einen einzigen Buchstaben handelt.

In der Datenbank sind sehr viele sehr einfache Passwörter zu finden, unter anderem der Klassiker "123456" sowie "abc123" und "Cloudpets". Aber auch das in einem Anleitungsvideo eingegebene Demo-Passwort "qwe" (die ersten drei Buchstaben auf einer Tastatur, wenn man oben links beginnt) tauchte nach Angaben von Hunt häufiger auf

Am Ende kamen die MongoDB-Erpresser

Zu allem Überfluss wurde die Datenbank am Ende auch noch von einem Erpresser beschlagnahmt und mit einer leeren Nachricht ausgetauscht. Diese Person hat offenbar weiterhin Zugang zu allen Informationen. Obwohl der Hersteller zwischenzeitlich die Sicherheitseinstellungen verbessert hat, ist bislang nicht bekannt, dass Spiral Toys die betroffenen Nutzer über die Probleme informiert hat. Der Aktienkurs des Unternehmens ist mittlerweile drastisch eingebrochen. Golem.de hat das Unternehmen um eine Stellungnahme gebeten.

In den USA muss Kinderspielzeug besonderen Anforderungen an den Datenschutz genügen, die die Handelskommission FTC entwickelt hat. Immer wieder fallen Unternehmen in diesem Bereich durch fahrlässige und technisch enorm schlecht gemachte Lösungen auf, unter anderem der Hersteller Vtech. Hersteller wie Mattel scheinen das Problem immerhin erkannt zu haben. Sie haben jetzt ein sogenanntes Bug-Bounty-Programm gestartet.