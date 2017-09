An einem schwülwarmen Donnerstagabend im Juli stellt sich Martin Tschirsich eine Frage, die für die Zukunft Deutschlands entscheidend ist: Kann die Bundestagswahl manipuliert werden? Die Wahlen sind sicher, heißt es, weil die Bürger ihr Kreuz auf einem Zettel machen. Aber den 29-jährigen Informatiker, der gerade seinen Master an der Uni Darmstadt macht, überzeugt das nicht. Tschirsich ist ein leiser Mensch, der schnell denkt und spricht. Abends sitzt er gern an dem Computer in seiner Dachgeschosswohnung und knobelt an Problemen herum.

Tschirsich googelt. So erfährt er, dass aus den Kreuzen auf den Stimmzetteln aus Papier im nächsten Schritt digitale Daten werden. Zwar sind Computer, bei denen das Kreuz an einem Bildschirm eingegeben wird, in Deutschland verboten. Aber das heißt nicht, dass Rechner bei Wahlen keine Rolle spielen. In den rund 70.000 Wahllokalen des Landes werden Wahlhelfer am Abend des 24. September von Hand die Stimmen auszählen und ihre Ergebnisse auf Zettel schreiben. Alles weitere jedoch läuft über Computer.

Tschirsich stößt bei seiner Suche im Internet schnell auf die Software, mit der die Wahldaten gesammelt und weitergeleitet werden. Es handelt sich um ein Programm namens PC-Wahl, nach Angaben des Herstellers "das meistgenutzte Wahlorganisationssystem in deutschen Verwaltungen". Tschirsich zerlegt es, testet die Abläufe – und er erkennt, dass er sie manipulieren kann. Er ist überzeugt: "Die Wahl ist nicht sicher. Sie kann gehackt werden."

Kai Biermann Redakteur im Ressort Investigativ/Daten, ZEIT ONLINE

Wenn in drei Wochen abgestimmt wird, dann geht es nicht nur um die Frage, wie der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin heißen wird. Die Demokratie an sich steht auf dem Spiel. Die Bürgerinnen und Bürger bestimmen die Politik der kommenden vier Jahre, sie legitimieren das staatliche Gefüge des Landes. Schon der Verdacht, jemand könne Einfluss auf das Wahlergebnis nehmen, muss ausgeschlossen werden. Wahlen in Deutschland ließen sich nicht hacken, sagte der Bundeswahlleiter noch im Januar. Man habe die Bundestagswahl technisch so abgesichert, "dass sie gegen alle Manipulationsversuche geschützt ist". Aber was ist, wenn das deutsche Wahlsystem doch Fehler hat? Wenn Martin Tschirsich Recht behält?

Selten zuvor haben die westlichen Demokratien so unter Druck gestanden wie derzeit – nicht nur von innen. Auch die Bundesregierung fürchtet Manipulationsversuche. Immerhin ist der russische Geheimdienst bereits in den Bundestag eingebrochen. Man sei darauf eingestellt, dass Gruppen aus anderen Ländern wie Russland versuchen könnten, sich einzumischen, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) unlängst bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts. Und in einem internen Papier des Bundesinnenministeriums steht, es müsse "von einem Interesse insbesondere ausländischer staatlicher als auch nichtstaatlicher Akteure ausgegangen werden, Ablauf und Ergebnis in ihrem Sinne zu beeinflussen". Und weiter: "Cyberangriffe könnten darauf abzielen, Wahlergebnisse auf dem Übertragungsweg zu manipulieren, falsche Wahlergebnisse einzuschleusen oder die Übermittlung der vorläufigen Wahlergebnisse technisch zu unterbinden."

Eine manipulierte Wahl – für die Demokratie wäre das ein Desaster. Das findet auch Tschirsich, der erst aus Neugierde und dann aus Besorgnis die Wahlsoftware unter die Lupe nimmt. "Ich hatte ein komisches Gefühl dabei", sagt Tschirsich. Das Ganze erschien ihm nicht ganz so sicher, wie alle Beteiligten es versprechen.

Holger Stark Mitglied der Chefredaktion & Leiter Investigativ, DIE ZEIT

Die Bundestagswahl ist im föderalen Deutschland dezentral organisiert. Die Ergebnisse werden vom Wahlbezirk zum Wahlkreis, dann an den Landeswahlleiter und von dort schließlich an den Bundeswahlleiter übermittelt. Die Verantwortung liegt bei den Ländern und sogar noch weiter unten: bei den Kommunen. Sie haben unterschiedliche Wahlsoftware angeschafft, mit der sie die Ergebnisse verwalten. Aber kein Programm ist so verbreitet wie PC-Wahl.

Tschirsich spielt den Wahlablauf am Beispiel Hessen durch, wo er lebt. Mit Google findet er Teile der Wahlsoftware, die nie hätten öffentlich werden sollen. Das Programm PC-Wahl, das es mittlerweile seit 30 Jahren gibt, wird normalerweise nicht an Privatpersonen verkauft, sondern nur an Kommunen. Die restriktive Vergabe soll das Programm vor Angriffen schützen.

Ingo Höft von der Piratenpartei in Rheinland-Pfalz klagte im Jahr 2009 sogar dagegen. Er wollte den Quellcode von PC-Wahl sehen, um verstehen zu können, wie das Programm Ergebnisse berechnet. Jeder Wähler, jede Wählerin sollte nachvollziehen können, wie die Mehrheitsverhältnisse zustandegekommen sind. Doch trotz dieses Transparenzgebotes habe nie eine offizielle Stelle den Quellcode von PC-Wahl gesehen oder gar zertifiziert, argumentierte Höft. Aber das Verwaltungsgericht Neustadt entschied, der Landeswahlleiter habe das ordnungsgemäße Funktionieren der Software geprüft, das genüge. Tatsächlich haben die Wahlleiter landauf, landab nur überprüft, ob die Software die Stimmen korrekt addiert. Niemand interessierte sich bislang dafür, ob das Programm an sich angreifbar ist. Bis Tschirsich kam.