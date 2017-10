Hätte ich doch vor Jahren schon in Bitcoin investiert – das dachten in diesem Sommer viele Menschen. Im August war ein Bitcoin kurzzeitig über 4.000 Euro wert, es war der bisherige Höchststand für die Kryptowährung. Am Wochenende sagte sogar IWF-Chefin Christine Lagarde, die Finanzbranche solle virtuelle Währungen ernst nehmen. Noch seien sie "schwankend, zu riskant, zu umständlich", doch eines Tages könnten sie "einfacher und sicherer sein". So positiv haben sich Vertreter der traditionellen Geldpolitik selten geäußert.



In der Bitcoin-Szene herrscht seit einigen Monaten die sprichwörtliche Goldgräberstimmung und nun entdecken sowohl die Werbebranche als auch die Entwickler und Vertreiber von Schadsoftware die Kryptowährung für sich. Die Kosten tragen die Internetnutzer: Sie bezahlen häufig, ohne es zu wissen, mit ihrer Rechenleistung.

Zum Beispiel auf der Website des US-Kabelsenders Showtime. Dort entdeckten Nutzer in der vergangenen Woche im Quellcode ein Skript, das beim Besuchen aktiviert wird. Anschließend nutzt es die Prozessorleistung der Besucher, um über den Browser im Hintergrund Kryptowährung zu schürfen. Gerade bei mobilen oder älteren Geräten kann das dazu führen, dass sowohl die Akkuleistung sinkt als auch das gesamte Betriebssystem spürbar langsamer arbeitet.

Gemeinsam schürft es sich besser

Möglich macht das die Technik hinter Bitcoin und anderen virtuellen Währungen. Die Anzahl der Einheiten ist begrenzt; neue Bitcoin werden durch komplexe Berechnungen erstellt (im Englischen heißt das mining, also schürfen) und somit in Umlauf gebracht. Je mehr Einheiten es schon gibt, desto aufwendiger wird dieser Prozess. Zum Erstellen neuer Bitcoin benötigt es inzwischen extrem viel Rechenleistung und Energie, weshalb ganze Serverfarmen darauf spezialisiert sind. Bei anderen, noch unbekannteren Kryptowährungen ist es einfacher. Sie können auch mit gewöhnlichen PCs generiert werden. Schneller geht es in jedem Fall, wenn mehrere Tausende Menschen gleichzeitig schürfen.

So wie im Fall von Showtime. Inzwischen ist das Skript von der Seite verschwunden. Der Sender hat noch nicht offiziell gesagt, ob es ein Experiment war oder es unerlaubt durch Dritte eingeschleust wurde. Transparenter war die Filesharing-Plattform Pirate Bay: Auch sie setzte kürzlich das gleiche Skript ein. Man wolle es anstelle klassischer Werbeanzeigen testen, schrieben die anonymen Betreiber. Etwa 20 bis 30 Prozent der Rechenleistung sollte der Prozess in Anspruch nehmen.

Bitcoin Wie kann ich Bitcoin nutzen? Auf dem Rechner muss ein Client installiert werden, ein Programm zum Verwalten der Währung. Beispielsweise Multibit, Electrum oder Armory. Es gibt sie auch für Android- und Apple-Smartphones. Um ein Konto zu eröffnen, braucht es keine persönlichen Angaben. Das Programm erzeugt eine Datei namens "Wallet", die Geldbörse. Außerdem kreiert es einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel dient als Adresse und sieht beispielsweise so aus: 1EQodj2MkD6iL5X4MZ7Pc6kWMArF7moW6E. Ihn gibt der Nutzer wie eine Kontonummer demjenigen, mit dem er handeln oder von dem er Bitcoins empfangen will. In einer Wallet können mehrere Bitcoin-Adressen verwaltet werden. Jede Transaktion ist anschließend in der sogenannten Blockchain sichtbar. Da nur die Adressen, aber keine weiteren Daten angezeigt werden, ist die Blockchain weitestgehend anonym. Der geheime Schlüssel ist besser nur dem Nutzer bekannt. Mit ihm weist er sich im Bitcoin-Netzwerk aus. Der geheime Schlüssel ist nötig, um Bitcoin verschicken zu können. Das geht genauso einfach wie Onlinebanking. Wird der geheime Schlüssel allerdings ausgespäht, kann das Konto leergeräumt werden. Wer Bitcoin nutzen will, muss sich also damit beschäftigen, solche Schlüssel sicher zu verwahren und zu nutzen. Bitcoin ist nur eine von vielen Kryptowährungen. Alternativen wie Litecoin, Peercoin oder Dogecoin funktionieren aber ähnlich. Woher bekomme ich Bitcoin? Der einfachste Weg ist, sie zu kaufen. Spezielle Börsen bieten aktuelle Tauschkurse und verkaufen Bitcoin gegen eine Gebühr. Mehr zu den ersten Schritten steht hier. Wer Bitcoin in Dollar, Euro oder Yen umtauschen will, kann das ebenfalls über diese Börsen tun. Auch das kostet selbstverständlich Gebühren. Manche Anbieter laden das eingewechselte Geld auf Debitkarten. Deren Guthaben kann sich der Besitzer dann an Bankautomaten auszahlen lassen oder gleich einen speziellen Bitcoin-Automaten nutzen. Andere überweisen es. Der Kurs von Bitcoin kann sich schnell ändern. Die meisten Transaktionen werden nur mit Bruchteilen eines Bitcoin durchgeführt. Der zweite Weg ist, Bitcoin selbst zu erzeugen, "Mining" genannt. Die Kapazität des eigenen Rechners wird dabei über das Internet zur Verfügung gestellt. Viele Rechner zusammen erledigen gemeinsam komplexe Rechenaufgaben. Als Ergebnis werden Bitcoin geschaffen und anschließend unter den beteiligten Rechnern verlost. Zum Geldverdienen taugt das nur bedingt. Die Aufgaben sind so komplex, dass ein handelsüblicher Rechner allein dazu mehrere Jahre brauchen würde. Wer will, kann sich spezialisierte Mining-Rechner mieten oder kaufen. Was sind die Probleme? Bitcoin sind eine vergleichsweise neue Idee und bringen immer wieder neue Dienste und Anwendungen hervor. Immer mehr Onlineshops akzeptieren die Kryptowährung. Wie alle neuen Ideen stellen sie bewährte Systeme infrage und werfen technische, aber auch viele rechtliche Probleme auf. So gelten sie nicht als gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist nicht einmal klar, ob sie juristisch Eigentum sind. Denn sie lassen sich nicht wirklich stehlen – der "Dieb" späht lediglich einen Codeschlüssel aus und tätigt damit eine Überweisung. Technisch ist es unmöglich, Zahlungen rückgängig zu machen, das System verhindert, dass der Sender sie wie eine Überweisung stornieren kann. Für Käufer bedeutet das ein höheres Risiko als bei bisherigen Systemen, für Verkäufer ein geringeres. Da die Identität bei Überweisungen verschleiert werden kann, nutzen Kriminelle Bitcoin, beispielsweise um Steuern zu hinterziehen oder bei sogenannten Ransomware-Angriffen. Die amerikanische Finanzbehörde beobachtet die Währung daher, um Geldwäsche zu verfolgen. Wirtschaftlich ist ungeklärt, wie sich die begrenzte Geldmenge auswirkt und welche Effekte das auf Handelskurse und die Zukunft des Bargelds hat. Rückschläge gab es in der Vergangenheit einige: Große Tauschbörsen wie Mt.Gox etwa mussten Insolvenz anmelden; der Verlust bezifferte sich auf mehrere Millionen Euro.

Beide Websites nutzten ein Skript des Anbieters Coinhive, das in den vergangenen Wochen auch bei zahlreichen anderen Angeboten im Netz auftauchte. Die Entwickler preisen ihr Modell als Alternative zu Werbeanzeigen an. Wer Coinhive nutzt, kann das Skript auf seiner Website einbinden. Die Besucher schürfen anschließend die Kryptowährung Monero. Die kann vergleichsweise einfach mit Prozessoren in PCs und Laptops berechnet werden. Wie Bitcoin erlebte sie in den vergangenen Monaten einen Kursgewinn.

Bitcoin statt Werbebanner

Je mehr Menschen eine Website gleichzeitig besuchen, desto erfolgreicher der Ertrag. 30 Prozent des geschürften Monero-Wertes behält Coinhive für sich, der Rest wird ausgezahlt. Wie die Anbieter schreiben, lohnt sich das Modell vor allem für Onlinegames oder Streamingsites. Also Angebote, auf denen die Nutzer längere Zeit verbringen und das Skript länger aktiv sein kann.

Statt nervige Werbebanner ertragen zu müssen, bezahlen die Nutzer also mit ihrer Rechenleistung. Das klingt nach einem fairen Deal – oder nicht? Coinhive weist seine Kunden darauf hin, möglichst transparent zu sein. Die Besucher sollen über das Verfahren informiert werden und im besten Fall dem Schürfen zunächst über eine Schaltfläche zustimmen.

Die Idee ist nicht neu. 2013 gründeten Studenten aus Boston das Start-up Tidbit mit der Absicht, nicht genutzte Rechenleistung von Websitebesuchern zu nutzen. 2014 experimentierte das Onlineportal Quartz mit einer ähnlichen Technik: Wer die Artikel lesen wollte und zustimmte, berechnete im Hintergrund Bitcoin. Eine "Cryptopaywall" nannten die Betreiber das. Es war ein eher halb ernst gemeinter Versuch, die Verluste aus dem klassischen Anzeigenverkauf aufzufangen.