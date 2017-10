Die Bundesanwaltschaft hat keine konkreten Hinweise auf illegale Spionage des US-Geheimdiensts NSA gegen die Bundesrepublik Deutschland gefunden. Dies teilte die Karlsruher Behörde zum Abschluss ihrer Untersuchungen zu einer möglichen massenhaften Erhebung von Telekommunikationsdaten der Bevölkerung durch britische und US-Dienste mit. Sie sieht demnach keinen Raum für weitere staatsanwaltschaftliche Untersuchungen.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gebe es "keine belastbaren Anhaltspunkte dafür, dass US-amerikanische oder britische Nachrichtendienste das deutsche Telekommunikations- und Internetaufkommen rechtswidrig systematisch und massenhaft überwachen". Dies gelte auch für Kommunikation, die über in Deutschland verlaufende Glasfaserkabel abgewickelt wird. Die Behörde beruft sich dabei auch auf die Einschätzung des für die Spionageabwehr zuständigen Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Im Sommer 2013 hatte der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden lang anhaltende und weltumspannende Spähprogramme der NSA offengelegt, indem er Tausende Dokumente, Präsentationen und Projektbeschreibungen an Journalisten weitergab. Im Zuge der Affäre wurde nicht nur bekannt, dass auch das Handy von Bundeskanzlerin Angela Merkel abgehört wurde, sondern dass der deutsche Auslandsgeheimdienst BND den Verbündeten in den USA bei der Cyberspionage nicht nur unterstützte, sondern europäische Politiker, Behörden und Unternehmen selbst in großem Stil abgehört hatte. Bis weit in das Jahr 2013 hinein nutzte er dafür eigene Suchbegriffe, sogenannte Selektoren, um etwa bestimmte E-Mail-Adressen, Telefonnummern und IP-Adressen zu kontrollieren.



Ausschuss endete im Streit

Nach Auffassung des Generalbundesanwalts enthüllen die sogenannten Snowden-Dokumente zwar, über welche Techniken und Fähigkeiten die US-amerikanischen Dienste verfügen. Aber auch sie ergeben keine konkreten Hinweise auf tatsächlich fassbare, illegale Spionagehandlungen der NSA in oder gegen Deutschland. Zudem seien die darin geschilderten Aufklärungsmöglichkeiten den deutschen Spionageabwehrbehörden bereits zuvor als technisch machbar bekannt gewesen.



Auch für das Kanzleramt ist die NSA-Affäre endgültig abgeschlossen. Und der NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestages endete nach mehr als drei Jahren im Streit. Während Union und SPD keine Belege für illegale Massenüberwachung gefunden haben wollen, hat die Beweisaufnahme nach Ansicht der Opposition belegt, dass die Geheimdienste sehr wohl anlass- und unterschiedslos überwachten und dass davon auch Deutsche betroffen waren.