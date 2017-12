Bundesweit wurden von Januar bis Ende November dieses Jahres 476 Fälle von sogenanntem Skimming an Geldautomaten registriert. Das Delikt, das nach dem englischen Wort für "abschöpfen" benannt ist, bezeichnet den Diebstahl von sensiblen Bankdaten und Geheimzahlen durch manipulierte Geldautomaten.



Die Diebe spähen dabei Kundendaten durch manipulierte Kartenschlitze am Geldautomaten aus oder bringen gefälschte Türöffner am Gebäudeeingang an, die zum Einlesen der Karte aufrufen. Die Eingabe der Geheimnummer kann anschließend mit Minikameras gefilmt oder von gefälschten Tastaturaufsätzen gespeichert werden. Mit den gestohlenen Daten erstellen Kriminelle dann eine Replik der Bankkarte und versuchen, damit einzukaufen oder Geld abzuheben.

Das funktioniert mittlerweile aber nur noch dort, wo beim Bezahlvorgang allein der Magnetstreifen geprüft wird, der leicht zu kopieren ist. Seit 2010 befindet sich in Deutschland in fast allen der rund 100 Millionen Girocards ein Prozessorchip (EMV-Chip), mit dem die Karte im Geldautomaten und an der Ladenkasse auf ihre Echtheit geprüft wird. Sämtliche der knapp 60.000 Geldautomaten und 720.000 Terminals im Handel in Deutschland nutzen die EMV-Technik. Die Abkürzung EMV steht für die Gesellschaften Europay International, Mastercard und Visa, die den Standard entwickelt haben.



476 Fälle in Berlin

Von den bis Ende November verzeichneten 476 Skimming-Fällen entfällt mehr als die Hälfte auf das Bundesland Berlin: Während in der Hauptstadt 267 Automaten betroffen waren, waren es in Nordrhein-Westfalen, das an zweiter Stelle der Länder-Rangliste steht, 67 Geldautomaten. Die geringsten Zahlen von Datenklau am Geldautomaten verzeichneten die Ermittler in Schleswig-Holstein mit drei und in Niedersachsen mit zwei Fällen. Dass die Datendiebe vor allem in Berlin zuschlagen, liegt nach Einschätzung der Behörden an den zahlreichen Touristen. Sie kämen auch aus Ländern, in denen Zahlungskarten noch nicht mit EMV-Technik ausgestattet seien und nur der fälschungsunsichere Magnetstreifen beim Bezahlvorgang eingesetzt werde.

"In Europa haben wir praktisch keine Skimming-Schäden mehr dank moderner Technik", sagt Margit Schneider von Euro Kartensysteme, einer Firma, die im Auftrag der Deutschen Kreditwirtschaft das Sicherheitsmanagement von kartengestütztem Zahlungsverkehr betreut. Das bezieht sich allerdings nur auf den tatsächlichen Schaden für die Verbraucher.



Sowohl die Fälle als auch der durch Skimming entstandene Bruttoschaden ist im Jahr 2017 wieder gestiegen: Zwei Millionen Euro von Januar bis einschließlich November – ein Plus von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (344 Fälle). Diesen Anstieg erklärt Schneider so: Die Tätergruppe, die sich auf Skimming spezialisiert habe, versuche "alles auszuschöpfen, was geht, bevor sich die EMV-Technik überall durchgesetzt hat".

Selten Gefahr für Erspartes

Gemessen an vergangenen Jahren ist der Schaden dennoch gering: Noch vor fünf Jahren summierte er sich brutto durch den Einsatz gefälschter Bankkarten auf 34 Millionen Euro. Der Schaden ist nur zu einem Teil von heimischen Geldhäusern zu tragen: Gemäß einem internationalem Abkommen – der sogenannten Haftungsumkehr – müssen für Schäden aus betrügerischen Geschäften mit geklauten Kartendaten diejenigen Länder aufkommen, die die niedrigsten Sicherheitsstandards haben.

Der Verbraucher muss in der Regel nicht um sein Erspartes fürchten: Banken und Sparkassen ersetzen Schäden, die durch Datenklau entstanden sind. Zu einem vorsichtigen Umgang mit Bankdaten ermutigen die Behörden dennoch. Es kann nicht schaden, vor einer Abhebung am Bankautomaten zu prüfen, ob der Karteneinschub lose ist und möglicherweise manipuliert wurde.