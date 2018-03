Wohnort, geteilte Beiträge, Likes, Arbeitgeber, Geschlecht, sexuelle Orientierung – all diese Daten konnten die Analysten der Firma Cambridge Analytica verwenden, um – zumindest nach eigenen Angaben – entscheidenden Einfluss auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 zu nehmen. Etwa durch gezieltes Schalten von Werbung und Postings. Das berichteten vergangene Woche die New York Times und die britische Zeitung The Observer. Unerlaubt habe Cambridge Analytica dazu Daten von Millionen Facebook-Nutzern verwendet. Nun ermittelt die US-Staatsanwaltschaft. Obwohl eine entscheidende Rolle von Cambridge Analytica in den Wahlen von vielen Seiten angezweifelt wird, zeigt das vor allem eines: Viele Nutzer sind sich nicht bewusst, wem sie ihre Daten geben und für welche Zwecke sie missbraucht werden können.

Den Berichten zufolge bekam Cambridge Analytica die Daten von Aleksandr Kogan, einem Wissenschaftler der Universität Cambridge, der über eine App an private Informationen von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern gelangt war. Er hatte eine App programmiert, die ihren Nutzern anbot, eine Persönlichkeitsauswertung auf Basis ihrer Nutzerdaten durchzuführen. Obwohl er gemeinsam mit Cambridge Analytica nur rund 270.000 Nutzerinnen und Nutzer dazu brachte, die App herunterzuladen und zu verwenden, kamen auf diesem Weg Daten von mehreren Millionen Nutzern zusammen. Der Grund: Mit dem Gebrauch der App, erklärte sich jeder Nutzer und jede Nutzerin damit einverstanden, dass sie nicht nur auf die eigenen Profildaten zugreifen darf, sondern offenbar auch auf die von Freunden. Ob den meisten Nutzern bewusst war, in was sie einwilligten, lässt sich nicht sagen. Kaum jemand dürfte aber jegliche AGB und Datenschutzerklärungen gründlich und aufmerksam lesen.

Neben dem – möglicherweise illegalen – Weg, den Cambridge Analytica gewählt hat, gibt es alltäglichere, um an Facebook-Nutzerdaten zu kommen: Vermutlich kennen Sie den Button "Mit Facebook anmelden" in vielen Apps, in denen Sie sich registrieren sollen. Statt sich lange damit aufzuhalten, Namen und E-Mail-Adresse einzugeben und ein Passwort festzulegen, wählen viele den bequemen Weg, sich über Facebook einzuloggen. Der Nebeneffekt: Die neue App ist jetzt mitunter dauerhaft mit Ihrem Facebook-Profil verbunden.

Sperren, aussortieren, löschen

Was nach Ansicht von Verbraucherschützern nicht per se bedenklich ist, möchten Sie als Nutzerin oder Nutzer aber vielleicht besser selbst kontrollieren. Welche Drittanbieter mit dem eigenen Facebook-Konto verbunden sind, können Sie so prüfen (wie das genau funktioniert, sehen Sie im Video):



Datenmissbrauch - Wie man seine Daten auf Facebook besser schützen kann © Foto: Claudia Bracholdt