Nutzer des in die Kritik geratenen Unternehmens Facebook sollen künftig ihre Daten einfacher einsehen und löschen können. Zudem will der Konzern transparenter darstellen, wie er mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer umgeht, schreiben Facebooks Datenschutzbeauftragte Erin Egan und die stellvertretende Leiterin der Rechtsabteilung, Ashlie Beringer, in einer Mitteilung. Die Neuerungen gehören zu den Anforderungen der neuen EU-Datenschutzverordnung (DSGVO), die in knapp zwei Monaten in Kraft tritt, sollen aber weltweit gelten. Sie sollen in den kommenden Wochen umgesetzt werden.

Facebook kündigte an, das gesamte Einstellungsmenü umzugestalten. Die Datenschutzeinstellungen sollen künftig nicht mehr über viele verschiedene Unterpunkte im Menü verstreut, sondern unter einem einzigen Ort auffindbar sein. Die Nutzerinnen und Nutzer bekommen mehr Sicherheitseinstellungen und sollen ihre Posts, Reaktionen, gesendeten Freundschaftsanfragen und Suchaufträge anschauen und löschen können. Auch Apps sollen übersichtlicher gesteuert werden können.

"Wir vereinfachen außerdem das Herunterladen von Informationen, die du mit Facebook geteilt hast – es sind schlussendlich deine Daten", heißt es in der Mitteilung. Bilder, Kontakte oder Posts können dann gesichert heruntergeladen und zu einem Dienst exportiert werden.



"Es ist Zeit, unsere Datenschutzeinstellungen einfacher auffindbar zu machen"

Laut der Mitteilung mit dem Titel "Es ist Zeit, unsere Datenschutzeinstellungen einfacher auffindbar zu machen" arbeitet Facebook bereits seit Monaten an den meisten Änderungen. Die Ereignisse der vergangenen Tage würden jedoch deren Bedeutung unterstreichen. "Die vergangene Woche hat uns gezeigt, wie viel mehr wir noch daran arbeiten müssen, unsere Regeln durchzusetzen und den Menschen zu helfen, zu verstehen, wie Facebook funktioniert und welche Optionen sie im Umgang mit ihren Daten haben", schreiben die Managerinnen.

Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass die Datenanalysefirma Cambridge Analytica unerlaubt Informationen von etwa 50 Millionen Facebook-Nutzern ausgewertet haben soll. Das Unternehmen, das später den US-Präsidenten Donald Trump bei seinem Wahlkampf unterstützte, hatte die Daten von einem britischen Forscher erhalten. Dieser hatte eine App mit einer Psychologieumfrage auf Facebook verbreitet, an der etwa 300.000 Menschen teilnahmen. Facebook war danach massiv in die Kritik geraten. Facebook-Chef Mark Zuckerberg soll vor dem US-Kongress aussagen, das Unternehmen verzeichnete außerdem starke Kursverluste an der Börse.



Klage in Kalifornien

Kurz vor der Bekanntgabe hatten drei Nutzer den Konzern vor einem Bezirksgericht in Kalifornien verklagt – wegen mutmaßlicher Verstöße gegen den Datenschutz bei seiner Messenger-App. Die Beschwerdeführer, die eine Sammelklage anstreben, werfen Facebook vor, Protokolle von Telefonaten und Textnachrichten aufzubewahren. Sie fordern Schadenersatz, ohne genaue Angaben zu machen. Facebook war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Am Sonntag hatte Facebook eingeräumt, von einigen Nutzern die Chronik von Telefonaten und Nachrichten aufzubewahren, allerdings ohne Inhalte. Dies sei bei Nutzern der Fall gewesen, die sich über ein Android-Betriebssystem eingewählt hätten.