Bei einem Hackerangriff auf die Ernährungs- und Kalorienzähler-App "MyFitnessPal" des US-Sportartikelherstellers Under Armour sind Daten von 150 Millionen Nutzern abgegriffen worden. Dies sei bereits Ende Februar geschehen, aber erst kürzlich aufgefallen, teilte Under Armour mit. Demnach wurden unter anderem Nutzernamen und E-Mails entwendet, aber keine sensibleren Informationen wie Kreditkartendaten oder Sozialversicherungsnummern. Nutzerinnen und Nutzer wurden aufgefordert, rasch ihr Passwort zu ändern.

Das Unternehmen beauftragte nach eigenen Angaben eine IT-Sicherheitsfirma mit einer Untersuchung und arbeitet mit den Behörden zusammen. Der Aktienkurs von Under Armour fiel daraufhin nachbörslich um mehr als drei Prozent.

Der Vorfall wird just zu einem Zeitpunkt bekannt, zu dem die Frage der Sicherheit von Nutzerdaten im Zuge des Facebook-Datenskandals heftig diskutiert wird. Im Januar hatte zudem die Entdeckung für Aufmerksamkeit gesorgt, dass die Fitnesstracking-App Strava auf ihrer globalen Heatmap unbeabsichtigt auch sensible Informationen über Militärstützpunkte in Krisengebieten veröffentlicht, auf der Soldaten die App nutzen.