Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat vor seiner Aussage vor dem US-Kongress die persönliche Verantwortung für den Skandal um den Missbrauch von Nutzerdaten übernommen. Facebook habe seine Verantwortung nicht in angemessener Form wahrgenommen: "Dies war mein Fehler, und es tut mir leid", sagt Zuckerberg laut einer vorbereiteten Stellungnahme für die Anhörung.

Als Gründer und Chef von Facebook "bin ich verantwortlich für das, was hier passiert", schreibt der 33-Jährige. Sein Unternehmen habe nicht genügend gegen einen Missbrauch der von ihm bereitgestellten Instrumente zur Online-Vernetzung getan. Dies gelte für die Verbreitung von Falschnachrichten und Hassrhetorik, ausländische Einmischungen in Wahlen und den Zugriff auf Nutzerdaten.

Zuckerberg gelobte Besserung: "Es wird einige Zeit brauchen, um all die Veränderungen abzuarbeiten, die wir vornehmen müssen, aber ich bin dem Ziel verpflichtet, es hinzubekommen." Es würden "umfangreichen Investitionen in Sicherheit" vorgenommen, die auch die "Profitabilität in nächster Zukunft" beeinträchtigen dürften. Der Facebook-Chef hatte sich zuvor bereits mehrfach entschuldigt und seine persönliche Verantwortung betont.

Aussagen im Senat und Repräsentantenhaus

Bei dem Skandal geht es um die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern, die die britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica illegal genutzt haben soll, um sie für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump auszuwerten und einzusetzen. Facebook steht wegen des Skandals unter politischem, juristischem und wirtschaftlichem Druck.

Zudem steht das Unternehmen in den USA schon seit längerem in der Kritik, weil das Netzwerk während des Wahlkampfs stark für die Verbreitung von Falschinformationen genutzt worden war. Ein Großteil dieser Inhalte soll in Russland erzeugt worden sein.

Zuckerberg wird zunächst an diesem Dienstag in einer gemeinsamen Sitzung der Senatsausschüsse für Justiz und Handel angehört. Am Mittwoch folgt dann seine Befragung durch den Handelsausschuss des Repräsentantenhauses. Es ist sein erster derartiger Auftritt vor dem US-Kongress. Der Facebook-Chef kämpft um nicht weniger als die Reputation und Zukunft seines Konzerns, dessen Geschäftsmodell auf der Sammlung von Daten über seine Nutzer beruht.