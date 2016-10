Nintendos neue Spielkonsole heißt Switch. Das gab das japanische Unternehmen am Donnerstag bekannt. Der Nachfolger der Wii U soll im kommenden März auf den Markt kommen. Bereits im April hatte Nintendo eine neue Konsole mit dem Codenamen NX angekündigt, Details gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Dass der Name in Switch geändert wurde, ergibt Sinn. Es handelt sich nämlich um ein hybrides System aus stationärer Konsole und tragbarem Handheld, das einem Tablet ähnelt. Die Spieler können also jederzeit wechseln, switchen, je nachdem ob sie sich zu Hause befinden oder unterwegs sind.

Im Wohnzimmer verbindet sich die Switch-Station mit dem Fernseher. Die Station ist offenbar lediglich ein Dock für die eigentliche Konsole, über das sie geladen wird und per HDMI-Kabel mit einem großen Bildschirm verknüpft werden kann. Detaillierte Informationen zur Hardware lieferte Nintendo noch nicht, sie enthält aber Technik des Grafikkartenhersteller Nvidia, wie dieser in einem Blogbeitrag bekannt gab.



Verschiedene Controllerkombinationen

Wer die Switch aus der Station nimmt, wechselt sofort in den Handheldmodus. Die Spiele werden auf dem Display der Konsole angezeigt und können dort weitergespielt werden. An den Seiten des Bildschirms stecken zwei schmale abnehmbare Controller, die sogenannten Joy-Con-Controller. Sie lassen sich zudem auf den Joy-Con-Grip stecken, um somit einen größeren Controller zu bilden. Alternativ gibt es einen klassischen Switch-Pro-Controller.

Durch die verschiedenen Controller will Nintendo vor allem das Mehrspielererlebnis verbessern. So können zwei Spieler jeweils einen der beiden Joy-Con-Controller nutzen, um gemeinsam ein Spiel zu spielen. Mehrere Switch-Konsolen lassen sich außerdem lokal zusammenschalten. Dann können zwei Spieler jeweils mit ihrer Konsole in der Hand gegeneinander antreten. Ein kleiner integrierter Ständer auf der Rückseite garantiert, dass das Gerät aufrecht stehen bleibt. Man muss die Switch anders als andere portable Konsolen also nicht zwingend in der Hand halten.



Noch kein Preis für Switch bekannt

Interessant ist, dass die Switch auf Module setzt, wie man sie von älteren Nintendo-Konsolen kennt. Sie werden in die Rückseite der Konsole gesteckt. Es gilt dennoch als sicher, dass Nintendo auch einen digitalen Vertrieb über Downloads ermöglicht.



Einen Preis nannte Nintendo am Donnerstag noch nicht, auch über exklusive Titel zum Start schwieg das Unternehmen. Sicher ist, dass das kommende The Legend of Zelda: Breath of The Wild eines der wichtigsten Spiele sein wird. Der Trailer zeigt zudem Adaptionen des Shooters Splatoon, von Mario Kart 8 und dem schon etwas älteren Rollenspiel Skyrim. Als Partner erwähnte Nintendo Publisher wie Activision, Konami, Ubisoft und Warner Brothers.

So wird Nintendos Switch zur mobilen Konsole. © Nintendo

Die Nintendo-Aktie steigt

Schon die Ankündigung von Nintendo, am Donnerstag erste Details zu seiner nächsten Konsole vorzustellen hatte gereicht, um die Aktie des Spielekonzerns nach oben zu treiben. Das Papier legte am Donnerstag um mehr als drei Prozent zu. Für Nintendo ist die Konsole ein wichtiges Produkt. Die aktuelle Konsole Wii U, eine Weiterentwicklung der überaus erfolgreichen Wii, verfehlte die Erwartungen und liegt beim Absatz weit hinter den Konkurrenzgeräten PlayStation 4 von Sony und Xbox One von Microsoft.



Mit der Switch scheint sich Nintendo vor allem auf den mobilen Markt zu konzentrieren, was der aktuellen Strategie des Unternehmens entspräche. Nintendo bringt demnächst selbst erstmals mit Super Mario eine seiner beliebten Figuren in einer Spiele-App auf die Mobiltelefone. Zuvor hatte Nintendo mit Miitomo bereits eine Art Messaging-App veröffentlicht. Der Erfolg des Spiels Pokémon Go, an dem Nintendo beteiligt ist, hat der Aktie in diesem Jahr bereits Auftrieb verliehen.

(mit Material der dpa)