Wenn die englische Sprache an ihre Grenzen stößt, bedient sie sich gerne deutscher Ausdrücke. Und was für schöne Ausdrücke das sind: Weltschmerz. Alpenglühen. Leitkultur. Wimmelbilderbuch. Gerade das Wimmelbild dürfte in dieser Woche wieder vermehrt vorkommen, jedenfalls in Berichten über Videospiele. Schuld daran ist Hidden Folks, ein neues Game für iPhone, iPad, Windows und Mac (ab 3,99 Euro).



Hidden Folks ist nämlich ein interaktives Wimmelbilderspiel, also gewissermaßen eine digitale Variante von Wo ist Walter? (im Original Where's Wally?). Mit dem Unterschied, dass die Spieler diesmal keinen hageren Mann im rot-weiß gestreiften Pullover und mit Pudelmütze suchen müssen, sondern verschiedene Charaktere, die sich in der detaillierten Welt verstecken.

Was sofort auffällt, ist der Stil von Hidden Folks. Der französische Animationskünstler Sylvain Tegroeg hatte mit seinen Zeichnungen das Interesse des niederländischen Gamedesigner Adriaan de Jongh geweckt. Der kontaktierte Tegroeg und fragte ihn, ob sie nicht gemeinsam ein Spiel entwickeln wollen. Gefragt, getan: Die Welt von Hidden Folks besteht aus den handgezeichneten, schwarz-weißen Hintergründen Tegroegs. Sie wurden eingescannt, digitalisiert und anschließend von de Jongh animiert. Das Ergebnis sieht somit tatsächlich aus wie ein Bilderbuch und ist ähnlich liebevoll gestaltet.



Es lebt!

Zum Start gibt es 14 Level in vier verschiedenen Welten, unterteilt in Wald, Ödland, Stadt und Fabrik. Die Spieler können sie nach und nach freischalten, weitere Welten sollen folgen. Das Spielprinzip ist denkbar einfach: Die Spieler scrollen, je nach Gerät per Maus oder Finger, durch die Welt und müssen dabei bestimmte Personen und Geschöpfe finden, um den nächsten Abschnitt zu erreichen. Für jedes "Ziel" gibt es eine kurze Beschreibung, die einen groben Hinweis darauf liefert, wo es sich im Bild verstecken könnte.



Klingt simpel, ist es aber nicht. Um alle Ziele zu finden, müssen die Spieler nämlich geschickt die Umwelt manipulieren: Wer etwa im Wald auf kleine Löcher in den Baumkronen klickt, bekommt einen Einblick hinter das Blattwerk. In hohlen Stämmen leben Reptilien, Affen lassen sich kitzeln. Gefräßige Schlangen spucken (noch lebende) Hühner aus, wenn man auf sie klickt, und so manch einer der putzigen Bewohner versteckt sich schon mal hinter einem Heuballen oder in einem Plumpsklo. An einer anderen Stelle müssen die Spieler zunächst ein Getreidefeld bewässern, anschließend per Klick die Pflanzen sprießen lassen, bevor die gesuchte Vogelscheuche auftaucht.



Diese Interaktivität macht Hidden Folks zu einem großen Spaß. Zumal es zwei Möglichkeiten gibt, das Spiel zu spielen: Wer will, kann sich an den Hinweisen orientieren und methodisch durch die Welt scrollen und zoomen. Andere dürften aber vor allem auf möglichst viele Objekte klicken, um zu gucken, ob etwas passiert. Nahezu jede Aktion wird mit einem von rund 960 von de Jongh eingesprochenen Geräuschen quittiert, die von einem gurgeligen Grunzen zu einem hellen Beep-Boop reichen, in jedem Fall aber ziemlich albern sind – im besten Sinne.



Eines der besten Casual Games des Jahres

Die großen Welten, mit denen man problemlos 15 bis 20 Minuten beschäftigt ist, wechseln sich mit kleineren ab. Es gibt keine Zeitbeschränkung und es ist auch nicht notwendig, zwingend alle Personen zu finden – eine Mindestanzahl genügt. Diese Ungezwungenheit gepaart mit der Abwechslung, die Zeichner Tegroeg und Designer de Jongh ihren Wimmelbildern verpassen, machen Hidden Folks zu einem der besten Games für Gelegenheitsspieler des Jahres.



Und zu einem, das gute Laune macht. Es ist schwer, sich durch die Welt zu klicken und nicht mehrfach angesichts ihrer putzigen Geschöpfe, der Detailverliebtheit und den unerwarteten Reaktionen zu grinsen. Hidden Folks bringt die Faszination eines guten Wimmelbilderbuchs in die digitale Welt. Und diesen schönen deutschen Begriff hoffentlich noch einmal einigen Menschen nahe.