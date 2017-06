Jeden Sommer trifft sich die Videospielindustrie zur Neuheitenschau in Los Angeles. Diesmal war allerdings etwas anders. Während in der Vergangenheit nur Branchenvertreter Zugang zur E3 hatten, öffnete sich die Veranstaltung 2017 erstmals auch für 15.000 Gamer aus aller Welt – sofern sie eine der 250-Dollar-Eintrittskarten ergattern konnten. Die Folge: Vollgestopfte Messehallen und ein entsprechend hoher Lautstärkepegel. Der Stimmung vor Ort und der Anzahl der präsentierten Games-Neuheiten tat dies jedoch keinen Abbruch. Die wichtigsten stellen wir in der folgenden Bildergalerie vor.

1/14 "A Way Out": Im kommenden Koop-Abenteuer verkörpern zwei Spieler die Häftlinge Leo und Vincent, deren Aufgabe darin besteht, gemeinsam aus einem Hochsicherheitsgefängnis zu flüchten. "A Way Out" läuft ausschließlich im Splitscreen-Modus, zeigt das Geschehen also stets aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. © Electronic Arts 2/14 "Anthem": Die neue Marke des Entwicklers Bioware ähnelt dem Onlineshooter "Destiny", sieht grafisch jedoch noch beeindruckender aus. Bis zu vier Spieler schlüpfen in futuristische Kampfanzüge, um gemeinsam außerirdische Welten nach Artefakten zu durchforsten. Außer mit Bestien und Plünderern müssen sich die Teilnehmer auch mit harschen Wetterbindungen herumschlagen. © Electronic Arts 3/14 "Ashen": In der offenen Welt des Indie-Rollenspiels "Ashen" ist die Sonne längst erloschen. Wer in nahezu vollständiger Dunkelheit trotzdem überleben will, muss nicht nur geschickt kämpfen, sondern sich auch immer wieder mit wildfremden, zufällig zugewiesenen Onlinemitspielern verbünden. Was folgt, ist eine vielversprechende Mischung aus "Journey" und "Dark Souls". © Microsoft / Aurora44 4/14 "Assassin’s Creed: Origins": Nachdem in "Unity" die Französische Revolution und in "Syndicate" das viktorianische London als historischer Schauplatz dienten, erkunden Spieler im neuen Teil der "Assassin’s Creed"-Reihe das antike Ägypten zur Zeit von Kleopatra. "Origins" befindet sich seit über dreieinhalb Jahren in Entwicklung und verspricht deutlich mehr Rollenspielelemente als frühere Teile. © Ubisoft 5/14 "Wolfenstein II: The New Colossus": Was wäre, wenn Deutschland den Zweiten Weltkrieg nie verloren hätte? Der Nachfolger zum Shooter "Wolfenstein: The New Order" spinnt diesen Grundgedanken einer alternativen Realität weiter, spielt diesmal allerdings vorrangig in den USA. Letztere befinden sich im Würgegriff des "Regimes". Nun liegt es an Protagonist B.J. Blazkowicz, die aufkeimende Revolution anzuführen. © Bethesda 6/14 "Far Cry 5": Das Spiel konfrontiert Spieler mit einer radikalen christlichen Sekte. Diese hat sich im Hinterland des US-Bundesstaates Montana verschanzt und setzt nun alles daran, ihre Macht weiter auszubauen. Was der französische Hersteller Ubisoft nicht ahnte: Einige Gamer finden die Thematik viel zu provokant – und fordern aktuell mittels Onlinepetition die Einstellung des Spiels. © Ubisoft 7/14 "Forza Motorsport 7": Das neue Rennspiel bietet über 700 lizenzierte Fahrzeuge, 30 Rennstrecken und Wetterbedingungen, die sich während einer Veranstaltung dynamisch ändern. Besitzer der auf der E3 angekündigte Microsoft-Konsole Xbox One X sollen von technischen Vorteilen wie nativer 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde profitieren. © Microsoft 8/14 "God of War": Der erste Playstation-4-Auftritt von Halbgott Kratos ist in der nordischen Mythologie angesiedelt, spielt viele Jahre nach "God of War 3" und zählt zu den wichtigsten Titeln in Sonys Spieleportfolio für 2018. Zum einen aufgrund der sehenswerten Präsentation, zum anderen aufgrund der intensiv ausgearbeiteten Vater-Sohn-Beziehung zwischen der Hauptfigur und Filius Artreus, der aber nur passiv in die Kämpfe eingreift. © Sony 9/14 "Metro: Exodus": Der Endzeit-Shooter spielt nach den Ereignissen von "Metro: Last Light". Auf der Suche nach sicheren Lebensräumen soll Protagonist Artjom einen Trupp Rangers quer durch das postapokalyptische Russland gen Osten führen. Erstes Gameplay-Material macht Lust auf mehr, erscheinen soll das Spiel allerdings erst 2018. © 4A Games / Deep Silver 10/14 "Mittelerde: Schatten des Krieges": In der Rolle von Waldläufer Talion kämpft der Spieler hinter feindlichen Linien gegen Saurons Armeen, erobert Festungen und bekehrt Orks, damit sich diese seiner Sache anschließen. Bemerkenswert sind die deutlich größere Spielwelt sowie die zahlreichen Optimierungen des sogenannten Nemesis-Systems. Dieses sorgt unter anderem dafür, dass Mitstreiter, die man im Kampf im Stich lässt, Talion in ungünstigen Momenten hintergehen. © Warner 11/14 "Shadow of the Colossus": 2005 veröffentlichte Sony einen Ausnahmetitel auf der Playstation 2, der sich jedoch schwach verkaufte. Mit dem gleichnamigen Remake wagt Sony im Frühjahr 2018 nun den nächsten Anlauf auf der PS4. Rahmenhandlung und Spielmechaniken bleiben erhalten, technisch hingegen wird der Titel komplett neu aufgebaut. © Sony 12/14 "Spider-Man": Die "Batman"-Reihe von Entwickler Rocksteady zählen zu den gelungensten Superheldenspielen auf Konsole. Mit "Spider-Man" von Insomniac Games erscheint nun aber offenbar bald ein würdiger Konkurrent. Höhepunkte: New York als offene Spielwelt, das von "Batman" inspirierte Kampfsystem und rasant choreografierte Reaktionstests. © Sony 13/14 "Beyond Good and Evil 2": Teil zwei des von vielen Fans herbeigewünschten Abenteuergames ist ein Prequel und spielt in System 3, einem Sonnensystem in der Milchstraße des 24. Jahrhunderts. Entweder auf sich gestellt oder zusammen mit Freunden haben Spieler den Entwicklern zufolge die Aufgabe, "zu überleben und ihrem Leben Bedeutung zu verleihen". © Ubisoft 14/14 "Super Mario Odyssey": Das wohl wichtigste Spiel für die noch junge Nintendo-Konsole Switch. Das Jump'n'Run mit Nintendos berühmtem Klempner setzt auf weitläufige Sandkasten-Welten. Garant für unterhaltsame Rätsel und neue Spielmechaniken ist allerdings vielmehr Cappy, eine magische Mütze, die es Mario erlaubt, von Gegnern und Levelobjekten Besitz zu ergreifen. © Nintendo

Noch vor Beginn der eigentlichen Messe präsentierten nicht nur die großen Hersteller, sondern auch zahlreiche Drittanbieter ihr Portfolio. Den Anfang machte Electronic Arts (EA). Neben den üblichen Sportspiel-Iterationen wie FIFA 18 und Madden NFL 18 sowie Fortsetzungen zu The Need For Speed und Star Wars: Battlefront konnte EA insbesondere mit zwei Neuankündigungen begeistern: A Way Out ist ein Gefängnisausbruchsabenteuer, das man nur zu zweit und ausschließlich im Splitscreen-Modus erlebt.

Das Onlineactionspiel Anthemdes nach Mass Effect: Andromeda zuletzt in die Kritik geratenen Studios Bioware erinnert spielerisch hingegen an Destiny, stahl den meisten Konkurrenztiteln grafisch die Show und soll nach seiner Fertigstellung Ende 2018 zu einem ständig wachsenden Universum ausgebaut werden.

Microsoft: tolle Hardware, kaum Blockbuster

Weiter ging es mit Microsoft. Die Pressekonferenz des Unternehmens stand ganz im Zeichen der neuen 4K-Konsole Xbox One X. Deren leistungsfähige Hardwaremagüberzeugen, Microsofts Games-Aufgebot allerdings fällt ab.

Das Unternehmen stellte zwar insgesamt 42 verschiedene Titel vor, darunter vielversprechende Indiespiele wie Ashen, Deep Rock Galactic, The Artful Escape, The Darwin Project oder Ori and the Will of the Wisps. Neue Exklusivspiele, die die Leistungsfähigkeit der Xbox One X zum Verkaufsstart am 7. November 2017 wirklich ausreizen, fehlen bisher aber weitgehend. Forza Motorsport 7 und Crackdown 3 stehen auf der Liste, das war es dann aber auch schon.

Erfreulich indes: Auch für bereits erhältliche Xbox-Spiele wie Forza Horizon 3, Gears of War 4, Halo Wars 2 oder Minecraft sowie für mehr als 30 Games von Drittherstellern wird es zeitnah zum Verkaufsstart der Konsole kostenlose 4K-Updates geben. Ob das jedoch ausreicht, um Spieler zum Kauf des knapp 500 Euro teuren Geräts zu animieren, bleibt abzuwarten. Zum Vergleich: Die nicht ganz so leistungsstarke, aber ebenfalls 4K-fähige PlayStation 4 Pro kostet derzeit nur noch knapp 379 Euro und könnte im Verlauf des Jahres im Preis sogar noch sinken.

Sony: Hauptsache exklusiv

Stichwort Sony: Die Japaner stellten in Los Angeles ein Exklusivspiel nach dem anderen vor, hauptsächlich aus dem Actiongenre. Darunter Uncharted: The Lost Legacy, Horizon Zero Dawn: The Frozen Wild (beide 2017), Days Gone, God of War, Detroit: Become Human, Spider-Man sowieein Remake des PS2-Klassikers Shadow of the Colossus(jeweils 2018).

Aber auch von Ubisoft, Bethesda, Activision, Capcom und Co. gab es einige spannende Neuentwicklungen zu sehen. Bethesda etwa veröffentlicht bis Ende des Jahres die Actiontitel Wolfenstein II: The New Colossus, The Evil Within 2, Dishonored: Der Tod des Outsiders und Quake Champions. Ubisoft kontert im Herbst mit dem in Ägypten angesiedelten Assassin’s Creed: Origins und Activision bringt im September mit Destiny 2 und im November mit Call of Duty: WW2 zwei mögliche Blockbuster auf den Markt.

Bei Nintendo lag der Fokus ganz klar auf weniger martialisch inszenierten Neuheiten für die Switch-Konsole – darunter Splatoon 2, Super Mario Odyssey, Xenoblade Chronicles 2 sowie das rundenbasierte Taktikspiel Mario + Rabbids Kingdom Battle, welches in Zusammenarbeit mit Ubisoft entsteht.