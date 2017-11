Sind wir nicht alle ein bisschen Star Wars Kid? Ich jedenfalls war es in dieser Woche, als ich zwei Abende damit verbracht habe, im Wohnzimmer mit einem Lichtschwert gegen Klonkrieger und andere Bösewichte des Star-Wars-Universums zu kämpfen. Während ich als Jedi-Ritter lichtschwertschwingend und leichtfüßig (behaupte ich) in Socken über die Dielen tänzelte, war die Macht mit mir – bis der Akku meines Smartphones leer war.

Star Wars: Jedi Challenges heißt der Spaß, der ab dem 15. November in Deutschland erhältlich ist und somit rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft und dem neuen Star-Wars-Film in den Handel kommt. Dabei handelt es sich um ein Augmented-Reality-Spiel, kurz AR. Es ist der Auftakt zu einer neuen Spielzeugkategorie, die in den kommenden Jahren wichtiger werden dürfte.

Entwickelt hat das Spiel der chinesische Hersteller Lenovo in Kooperation mit Disney. Es besteht aus drei Komponenten: der AR-Brille Mirage, einem kleinen, runden LED-Beacon für den Boden und dem Lichtschwert. Die vierte Komponente müssen die Spieler selbst mitbringen. Ohne ein aktuelles Smartphone geht es nicht; es muss dabei mindestens ein iPhone 6, ein Samsung Galaxy S7 oder ein Google Pixel sein. Mehr Geräte sollen später hinzugefügt werden, heißt es auf der Website. Zum Start dürfte die beschränkte Auswahl aber viele Interessenten abschrecken.

Das Smartphone ist das Herzstück

Ein aktuelles Smartphone mit entsprechend hoher Auflösung aber ist wichtig, denn das Herz von Star Wars: Jedi Challenges bildet die App, die es für iOS und Android gibt. Bevor man sich ins Gefecht stürzen kann, muss man sie installieren (erfreulicherweise ist keine weitere Registrierung nötig) und anschließend die mitgelieferte Hardware einrichten.

Zunächst wird dazu das Tracking-Beacon auf dem Boden platziert. Im Vergleich zu Virtual-Reality-Brillen (VR) wie der HTC Vive benötigt Lenovos AR-Anwendung nicht ganz so viel Platz; zwei mal zwei Meter reichen als Spielfläche aus. Das über USB aufladbare Lichtschwert wird per Bluetooth mit dem Smartphone verknüpft und ein paar Mal kräftig zur Justierung geschwungen. Ist die Einrichtung fertig, schiebt man das Smartphone mit einem anpassbaren Einschub in die Brille und verbindet beide Komponenten per Kabel.

Die Brille spiegelt den Bildschirm des Smartphones anschließend in das Sichtfeld der Träger. Über die Bewegungssensoren im Smartphone und die Sensoren der Brille kann das System anhand der LED auf dem Boden die Bewegungen der Spieler und ihre Position im Raum bestimmen. Die Brille selbst wiegt mit Smartphone etwa 500 Gramm und ist etwas oberlastig. Sie sitzt deshalb nur mäßig bequem auf dem Kopf, aber für Partien zwischen 30 und 60 Minuten reicht es. Ein Pluspunkt: Brillenträger müssen ihre Sehhilfe nicht abnehmen, auch nicht, wenn sie etwas größere Modelle tragen.



Anders als VR funktioniert AR vereinfacht gesagt über Hologramme, die im Zimmer vor den Augen der Nutzer auftauchen. Das heißt, man kann durch die Brille auch weiterhin den Fernseher oder die Einbauschrankwand sehen, weshalb man vor dem Spielen den Raum abdunkeln sollte. Im Spiel selbst aber fällt die Umgebung ohnehin kaum auf.

Das Lichtschwert ist eigentlich nur ein Griff

Zunächst begrüßt mich die sogenannte Archivistin. Sie führt durch die Spielwelt, die zum Verkaufsstart aus sechs Star-Wars-Planeten besteht, die sich nach und nach freischalten lassen. Das Planetensystem ist das Hauptmenü und mithilfe des Lichtschwerts, das zwei Knöpfe enthält und somit ein Controller ist, sowie einem per Kopfbewegung steuerbaren Cursor lassen sich Planeten und somit Spiele auswählen. Zum Auftakt gibt es drei verschiedene Spielmodi: Lichtschwertkampf, Holoschach und Strategiekampf.

Natürlich versuche ich mich zuerst an den Lichtschwertern. Das mitgelieferte Schwert ist dabei eigentlich nur ein Griff, an dessen Spitze ein LED zur Positionserkennung steckt. Die Klinge wird erst virtuell hinzugefügt wenn man sich ins Gefecht stürzt. Weil der Griff aber gut in der Hand liegt und wertig wirkt, funktioniert diese Illusion besser als erwartet.

Die Schwertkämpfe bestehen darin, mehrere Gegnerwellen zu besiegen, indem man die sich nähernden Hologramme mit gezielten Schwüngen ins Jenseits befördert – oder deren Laserprojektile mit dem Lichtschwert zurückschleudert. Nach drei erfolgreichen Runden wartet auf jedem Planet ein Zwischengegner, etwa die Star-Wars-Bösewichte Darth Maul und Kylo Ren, die mächtiger sind und über besondere Angriffstechniken verfügen. Sie schlagen deutlich schneller zu oder haben zusätzliche Drohnen, die ebenfalls Laser feuern.