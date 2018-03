Wieso ahnte niemand, wie gefährlich die Menschen von Hope County in Montana wirklich waren? Sie sangen in Kirchen, sie trugen ihr Kreuz als Logo auf Gebäuden, auf Autos und auf ihrer Kleidung. Sie machten ihre eigenen Regeln und Gesetze, vergruben sich in ihrer Parallelwelt, misstrauten Ungläubigen und Außenseitern. Doch der Staat schaute zu, wie sie sich radikalisierten. Und versäumte es, die Bevölkerung zu schützen.



Hope County ist der Schauplatz des Actionspiels Far Cry 5 (PS4, Xbox One, PC). Der Landstrich ist, das wird zu Beginn klar gemacht, fiktional. Doch das ändert nichts an seiner Wirkung: Far Cry 5 ist ein Konglomerat aus zahlreichen aktuellen politischen Diskursen in den USA und schafft etwas, was nicht vielen Videospielen gelingt: Es ruft Unbehagen hervor durch seine Inszenierung von Religion und Fanatismus in der Nähe von Gewalt und Drogen.

Im Mittelpunkt steht Joseph Seed, "der Vater" genannt. Er ist Anführer der Extremisten, sieht das Ende der Welt gekommen und will nun, dass das gesamte Hope County zu seiner Religion konvertiert. Es liegt an den Spielern und Spielerinnen, das Land wieder zu befreien. Sie sind Teil des Widerstandes, den sie mit aufbauen müssen, etwa indem sie Stützpunkte einnehmen, Geiseln befreien oder Straßenblockaden sprengen. Dabei geht Far Cry 5 wie schon die früheren Teile der Serie nicht zimperlich mit Gewalt um – Gewalt erzeugt Gegengewalt, das ist das Games-Prinzip.

Unbequeme Anspielungen

Spielerisch ist Far Cry 5 grandios. Steuerung, Gameplay, Grafik, Klang wurden so sehr poliert, dass es eine Freude ist, über die Felder Montanas zu laufen und immer wieder Farmen, Dörfer oder Monstertrucks zu entdecken; und dann zu zerstören. Neuerungen sollten die Spieler nicht allzu viele erwarten. Es ist ein typisches Open-World-Game von Ubisoft, das aus mehreren Hauptmissionen und ganz vielen Nebenmissionen besteht, die abgearbeitet werden wollen.

Doch Far Cry 5 funktioniert auch auf der erzählerischen Ebene. Die Spielwelt ist gesättigt mit Anspielungen auf hochpolitische und gesellschaftliche Themen, etwa auf die Waffendebatte in den USA: Die Extremisten haben Angst davor, dass der Staat ihnen die Waffen wegnehmen wird. Diese Angst ist Teil ihrer Indoktrination, der Predigten. Dann ist da Larry, abgeschottet in seiner Hütte auf dem Lande, er ist davon überzeugt, abgehört und ständig überwacht zu werden. Oder Zip, der sich als Sklave des Staates sieht, der ihn unter anderem durch Chemtrails steuert. Diese Charaktere können die Spieler in der offenen Spielwelt entdecken. Sie drängen sich nicht auf, sie reden erst, wenn sie gefragt werden.

Anders ist es bei der Seed-Familie, den Antagonisten. Faith Seed war drogenabhängig, wurde in ihrer Vergangenheit gemobbt und missbraucht und wollte Selbstmord begehen. Bis sie zur Religion fand. Jetzt lässt sie die Jünger von einem Berg ins Nichts springen. Sie sollen Gott vertrauen. Unten liegen sie dann als virtuelle Leichen in der schön modellierten Landschaft.

John Seed wiederum sieht aus wie der stereotype Start-up-Unternehmer. Sonnenbrille im Haar, gestriegelter Vollbart. Im Fernsehen verkündet er, dass alle nur positiver denken müssten – "dem Ja folgen" –, um ein erfülltes Leben zu haben. Doch dann tötet er jene, die sich nicht anschließen wollen. Ein Spiel aus Fassade und dem blutigen Dahinter.

Die Spitze der Anspielungen ist aber wohl das mutmaßliche "Pipi-Tape" von Donald Trump. Denn dieses müssen Spieler in einer Mission finden. Freilich wird der amtierende US-Präsident dabei nie namentlich genannt. An einer Stelle taucht er in einem dahingeworfenen Satz eines Nebencharakters auf: "Ist der orangene Russe immer noch Präsident?" Eine gewisse Distanz zur Realität behält sich Far Cry 5 stets vor.