Minecraft ist eines der meistverkauften und bekanntesten Videospiele überhaupt: Mehr als 144 Millionen Mal ist das Bastelspiel seit 2009 über die Ladentheke gewandert, es ist längst zum Synonym für Kreativität in Videospielen geworden.

Auch heute, neun Jahre nach Erscheinen, ist in dieser virtuellen Welt noch viel los: Auf den Tausenden Servern bauen täglich über 75 Millionen Spieler an ihren Häusern, Burgen und Städten herum, die sie dann stolz in Let's Plays, also Onlinemitschnitten des Spiels, Fotogalerien und Internetforen präsentieren. Doch die Welt von Minecraft besteht aus noch mehr als nur den pompösen Bauten und Kunstwerken der Fans.

Hunderttausende Botschaften und Hinterlassenschaften sind auf verwaisten Servern verstreut. Einige Spieler sind wahrscheinlich gar nicht mehr aktiv. Ihre Spuren sind aber noch da: Leerstehende Gebäude, Grußbotschaften, Tagebucheinträge und verzweifelt klingende Monologe, die an die Wand gekrakelt wurden. Eine kleine Spielergemeinschaft hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, diese vergessenen Nachrichten aufzuspüren.

Angeführt werden die knapp 50 Abenteurer von Matt. Der Minecraft-Spieler hat auch einen Nachnamen, möchte ihn aber nicht preisgeben, weil er seine reale Identität von seiner virtuellen getrennt halten möchte. Zu Matts aufregendsten Funden zählt ein Schrein mit vielsagenden Grußnachrichten, wie er im Interview mit ZEIT ONLINE erzählt: "Mitten im Nirgendwo entdeckte ich eine kleine Insel, auf der jemand offenbar eine Art Grab für einen Spieler namens 'Charlie' errichtet hat." Neben sorgsam platzierten Blumen und Fackeln entdeckt Matt auch eine Abschiedsbotschaft: "Ruhe in Frieden Charlie. Schüler, Gamer, Freund. Niemand hier kannte ihn, aber ich werde ihn nie vergessen."

Das virtuelle Grab eines Spielers namens Charlie, das Matt auf einer einsamen Insel entdeckt hat © Screenshot Matt/Mojang

Matt hat keine Möglichkeit herauszufinden, wer das Grab errichtet hat, und ob er wirklich auf die Erinnerung an einen tatsächlich verstorbenen Menschen gestoßen ist. Ihm bleiben nur die Entdeckung und die Geschichten, die er sich dazu ausmalt.

Die virtuelle Welt ist voller unentdeckter Geheimnisse

Morbide Funde, wie das Grab auf der Insel, sind alles andere als selten. Matt berichtet von einem Ausflug in ein weitläufiges Säulensystem, das ein Spieler ausgehoben und anschließend mit Botschaften gepflastert hat, die depressiv und hoffnungslos klingen: "Wenn ich mich heute umbringe, dreht sich die Welt trotzdem weiter", "Ich bin verzweifelt und will, dass alles endet" oder "Heute gehe ich den letzten Schritt" steht hier an den virtuellen Wänden und auf dem Boden geschrieben. Es ist ein beunruhigender Anblick. Matt und sein Team versuchen, derartige Funde nicht zu sehr an sich heranzulassen: "Ich rede mir gerne ein, dass diese Nachrichten harmlose Monologe sind, mit denen sich diese Spieler etwas Luft machen wollten. Immerhin sind die meisten dieser Botschaften so gut versteckt, dass sie eigentlich niemand finden kann."