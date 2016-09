Der Chefredakteur der norwegischen Zeitung Aftenposten hat Facebook in einem offenen Brief Machtmissbrauch vorgeworfen. Er sei traurig, enttäuscht und habe sogar Angst, schrieb Espen Egil Hansen an Mark Zuckerberg. Dieser sei der mächtigste Herausgeber der Welt und missbrauche seine Macht.



Das Hamburger Facebook-Büro hatte zuvor die Zeitung aufgefordert, ein Bild zu verpixeln oder zu löschen. Dabei handelt es sich um ein historisches Foto aus dem Vietnamkrieg. Es zeigt Phan Thị Kim Phúc, wie sie als Kind nackt vor einem Napalmangriff flieht.

Bevor der Chefredakteur zu der Facebook-Forderungen habe Stellung nehmen können, sei der Post gelöscht worden. Facebook habe zudem die Diskussion um das Foto und die Löschung unterbunden, indem es zum Beispiel einen Nutzer sperrte, schreibt Hansen. "Hör zu Mark, das ist ernst. Erst entwirfst du Regeln, die nicht zwischen Kinderpornografie und bekannten Kriegsbildern unterscheiden. Dann setzt du diese Regeln durch, ohne Raum für eine gute Beurteilung zuzulassen."

Das soziale Netzwerk veröffentlichte vergangenes Jahr Gemeinschaftsstandards darüber, welche Inhalte dort veröffentlicht werden dürfen und welche nicht. Facebook verbietet unter anderem Fotos von weiblichen Brustwarzen. Zugleich wird dem Netzwerk vorgeworfen, nicht entschieden gegen Hasspostings vorzugehen.

Chefredakteur sieht Demokratie in Gefahr

Dem Aftenposten-Chefredakteur gehe es nicht einfach darum, dass Facebook einen Eintrag entfernte. Vielmehr gefährde das Netzwerk durch sein Verhalten Meinungsfreiheit und Demokratie. Medien hätten die wichtige Aufgabe, Informationen weiterzugeben, auch Bilder. Diese seien manchmal unangenehm und schwer zu ertragen für die regierende Elite und normale Bürger, aber sie seien wichtig, schreibt Hansen. Das Bild von dem Napalmangriff habe dazu beigetragen, den Vietnamkrieg zu beenden. Der Chefredakteur fragt, wie heute auf diese Weise ein Krieg gestoppt werden könnte.



Facebook bezeichne es als seine Mission, die Welt offener und vernetzter zu machen. Das Netzwerk sei zurecht die größte Plattform für den Austausch von Informationen und sozialen Kontakten weltweit. Nun aber drohe, dass Algorithmen, die in Kalifornien codiert wurden, die Rechte und Pflichten von Redakteuren untergraben. Diese wögen sehr genau ab, was sie zeigten und was nicht, und setzten Dinge in Kontext.



Hansen spricht sich in dem Zusammenhang dafür aus, dass Facebook regional unterschiedliche Regeln für Publikationen gelten lässt. Zudem sollte Facebook zwischen Redaktionen und normalen Usern unterscheiden. Redakteure könnten nicht mit einem "Master-Editor" Mark Zuckerberg leben.



Allerdings schreibt Hansen auch: "Ehrlich gesagt, mache ich mir keine Illusionen, dass du diesen Brief lesen wirst."