Sind Gewerbetreibende verantwortlich, wenn über ihr offenes WLAN Urheberrechtsverletzungen begangen werden? Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat diese Frage in einem Urteil zur sogenannten Störerhaftung grundsätzlich verneint. Allerdings stellten die Richter fest, dass der Betreiber des WLANs verpflichtet werden kann, einen Passwortschutz einzurichten, um beispielsweise illegale Downloads zu unterbinden. Unterlassungsklagen sind damit weiterhin möglich.

Mit dem Urteil stellen sich die Richter in Teilen gegen die Einschätzung von EuGH-Generalanwalt Maciej Szpunar. In einem Gutachten hatte Szpunar bereits im März ausgeschlossen, dass Gewerbetreibende, die offene Netze anbieten, für den Missbrauch durch Dritte haften. Auch weitreichende Auflagen zum Schutz der Hotspots gegen Missbrauch hielt er für unzulässig. Geschädigte könnten nicht verlangen, dass Betreiber ihr kostenloses WLAN stilllegen, durch ein Passwort sichern oder die Kommunikation überwachen, schrieb Szpunar. In den allermeisten Fällen folgt der EuGH der Einschätzung der Generalanwälte.

In Deutschland wurde die Störerhaftung im Juni nach sechs Jahren Dauerstreit weitgehend abgeschafft. Kritiker bemängeln allerdings, dass die Gefahr von Abmahnungen und Schadenersatzansprüchen nicht völlig ausgeräumt wurde, weil die entscheidenden Textpassagen nur als Fußnote angefügt seien. Sie erhofften sich eine endgültige Abschaffung der Störerhaftung durch den EuGH. Das Urteil könnte nun dazu führen, dass auch hierzulande noch einmal gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht.



Abmahnung von Sony

Das Thema war dem EuGH vom Landgericht München vorgelegt worden. Konkret wollten die Richter von ihren Kollegen wissen, ob die Störerhaftung nach deutschem Recht der europäischen E-Commerce-Richtlinie widerspricht. Da es dabei um die Auslegung von EU-Recht geht, muss das der EuGH klären.



Hintergrund der Anfrage war eine Abmahnung des Musikkonzerns Sony gegen den Betreiber eines Geschäfts für Licht- und Tontechnik, Tobias McFadden. Über dessen freien WLAN-Hotspot soll ein Album der Band Wir sind Helden zum illegalen Download angeboten worden sein, lautete der Vorwurf. McFadden, zugleich Netzaktivist und Mitglied der Piratenpartei, war wiederum mit Unterstützung der Partei gegen Sony mit einer negativen Feststellungsklage vor Gericht gezogen.



Das Landgericht geht davon aus, dass McFadden den Urheberrechtsverstoß nicht selbst begangen hat. Geklärt werden sollte, ob er haftbar gemacht werden kann, weil er seinen WLAN-Hotspot nicht gegen illegale Downloads gesichert hat. Das kann er dem EuGH-Urteil zufolge nicht. Allerdings kann Sony von ihm verlangen, sein WLAN fortan mit einem Passwort zu sichern.