Facebook hat nach Zensurvorwürfen im Zusammenhang mit einem weltberühmten Foto aus dem Vietnamkrieg nachgegeben: Das Bild eines nackt vor einem Napalm-Angriff fliehenden Mädchens werde fortan nicht mehr von den Seiten der Nutzer gelöscht, teilte das Online-Netzwerk. Das Foto sei ein wichtiges historisches Dokument und dürfte daher wieder auf Facebook geteilt werden.



Das Unternehmen hatte zuvor einen Zeitungsartikel der norwegischen Afterposten mit dem Bild gelöscht und verwies auf das Verbot von Kinderpornographie. Der Chefredakteur des Blattes, Espen Egil Hansen, warf Facebook daraufhin Zensur und Machtmissbrauch vor. Er sei besorgt darüber, dass "das wichtigste Medium der Welt Freiheit einschränkt anstatt zu versuchen, sie auszuweiten, und dass das gelegentlich auf eine autoritäre Weise passiert".

Nun räumte Facebook Fehler ein: Obwohl auf dem Bild ein unbekleidetes Kind zu sehen sei, erkenne das Online-Netzwerk die historische Bedeutung des Fotos an. Das Teilen dieses Bildes habe deshalb einen höheren Stellenwert als der Schutz der Gemeinschaft durch seine Löschung. Die Systeme sollen so angepasst werden, dass das Bild auch in Zukunft beim Teilen nicht gelöscht werde. Das könne einige Tage dauern.



Facebook hatte in einer ersten Reaktion noch erklärt, es sei schwierig, bei Fotografien mit nackten Kindern einen Unterschied zu machen und die Veröffentlichung in einem Fall zu erlauben und in einem anderen nicht: "Wir versuchen, die richtige Balance zu finden zwischen der Möglichkeit für Menschen, sich auszudrücken, und einer sicheren und respektvollen Umgebung für unsere globale Gemeinschaft."

Darufhin wurde das Unternehmen scharf kritisiert: Die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg veröffentlichte das Vietnam-Bild aus Solidarität ebenfalls auf ihrer Facebook-Seite und kommentierte, das Unternehmen "ziehe die falschen Schlussfolgerungen, wenn es solche Fotos zensiert". Kurz darauf war das Bild von Solbergs Facebook-Seite wieder verschwunden. Wer das Foto entfernt hat, blieb zunächst unklar.

Auch aus der Bundesregierung kam Kritik: "Strafbare Inhalte sollten aus dem Netz verschwinden, nicht Fotos, die die ganze Welt bewegen", sagte Bundesjustizminister Heiko Maas der Bild . Der Deutschen Journalisten-Verband warf Facebook ebenfalls Zensur vor.