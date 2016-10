Deutschland im November 2016: Der 1. FC Köln und RB Leipzig verfolgen den FC Bayern an der Spitze der Bundesliga. Die Elbphilharmonie ist nach einem Jahrzehnt tatsächlich fertig. Und, ebenfalls kaum zu glauben: Die Gema einigt sich mit YouTube.



Vorbei sind die Zeiten der roten Sperrtafeln, die seit nunmehr sieben Jahren Nutzer mit einer deutschen IP-Adresse vor zahlreichen YouTube-Videos angezeigt bekamen. "Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar", diesen Satz, der so lange stellvertretend für ein rückwärtsgewandtes deutsches Internet stand, gibt es nicht mehr. Vorerst jedenfalls.



"Nach sieben Jahren zäher Verhandlungen markiert der Vertragsabschluss mit YouTube einen Meilenstein für die Gema und ihre Mitglieder", frohlockt die Verwertungsgesellschaft in ihrer Pressemitteilung. Es sei ein "großer Tag für die Musiklandschaft in Deutschland", heißt es im offiziellen YouTube-Blog, ein "Sieg für Künstler weltweit". Nachdem sich die Gema und YouTube jahrelang vor allem vor Gericht trafen und sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschoben, präsentieren sie sich nun als ziemlich beste Freunde.

Schluss mit Sperrtafeln

Es ist ja auch wirklich eine gute Nachricht, nicht zuletzt für Verbraucher. Lange Zeit wussten die deutschen Internetnutzer gar nicht, wie sie Besuchern aus dem Ausland erklären sollten, dass einige Inhalte auf YouTube, ob Musikvideo oder bloß eine mit einem Popsong unterlegte Urlaubsmontage von Onkel Franz, nicht oder nur über Umwege verfügbar waren. Dass es da eine sogenannte Verwertungsgesellschaft gab, die treuhänderisch für Musiker entscheidet, dass deren Musik nicht abgespielt wird, weil YouTube nicht die geforderten Summen pro Stream zahlen wollte. Dass YouTube im Gegenzug aber auch gerne mal Inhalte sperrte, die eigentlich gar nicht betroffen war, um sich abzusichern und damit die öffentliche Meinung zu beeinflussen.



Auch die von der Gema vertretenen Künstler dürften sich freuen, schließlich erhalten sie jetzt endlich wie von Streamingplattformen wie Spotify oder Apple Music eine anteilsmäßige Vergütung. "Mit diesem Abschluss können wir unseren Mitgliedern die Tantiemen sichern", sagt Harald Heker, Vorstandsvorsitzender der Gema. "Diese Vereinbarung spiegelt die seit langer Zeit bestehende Verpflichtung wider, sich für eine faire Bezahlung von Komponisten, Songwritern und Musikverlegern einzusetzen", teilt YouTube mit.



Gema erhält eine prozentuale Beteiligung

So super das klingt, so viele Fragen bleiben vorerst offen. Beide Seiten wollen keine Details darüber veröffentlichen, wie genau die Einigung aussieht. "Das Videoportal informiert die Gema über Abrufzahlen und leistet entsprechende Zahlungen, welche die Gema dann an ihre Mitglieder weitergibt", heißt es vage in einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wie genau das Verhältnis von Abrufzahlen und Zahlungen aussieht, ist unbekannt. Ursprünglich pochte die Gema darauf, dass nach Abrufen abgerechnet wird, ähnlich wie bei Diensten wie Spotify. Zwischenzeitlich standen 0,375 Cent pro Abruf im Raum. YouTube lehnte dieses Modell ab.



Nun hat sich auch die Gema von diesem Abrufmodell verabschiedet, wie aus einer internen E-Mail an die Mitglieder vom Dienstagmorgen hervorgeht: "Der Vertrag umfasst eine prozentuale Beteiligung sowohl an den Werbeerlösen, als auch an den zukünftigen Abonnementerlösen, die YouTube mit der Nutzung urheberrechtlich geschützter Musikwerke erwirtschaftet." Für den Zeitraum ab 2009 sei zudem eine Art Abschlagszahlung (Setup-Fee) vereinbart worden. Die erzielten Erträge werden "gemäß dem Verteilungsplan der Gema an die Mitglieder verteilt".



Eine prozentuale Beteiligung an den Werbeerlösen bedeutet, dass es eben keine pauschale Summe je Abruf gibt. Das erweckt den Anschein, als sei die Gema vor YouTube eingeknickt. Bei der Verwertungsgesellschaft sieht man das anders. Man habe sich nach langjährigen Verhandlungen und mit Unterstützung der Mitglieder angenähert und schließlich ein akzeptables Angebot von YouTube vorgelegt bekommen, sagt Ursula Goebel, Kommunikationsdirektorin der Gema im Gespräch mit ZEIT ONLINE. "Unsere Forderung war immer klar, wir benötigen für unsere Mitglieder eine Abgeltung für die Vergangenheit als auch eine Vergütung der Musikwerke für die Zukunft, unabhängig davon, ob YouTube Werbung davor schaltet oder nicht." Beide Seiten gingen aus der Vereinbarung deshalb als Gewinner hervor.