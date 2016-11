Der Juli 2015 war kein guter in der Geschichte der Internetplattform Reddit. Zunächst deaktivierten zahlreiche Moderatoren einige beliebte Unterforen vorübergehend. Sie protestierten damit gegen die Betreiber, nachdem diese neue Mobbingregeln vorstellen und kontroverse Foren dichtmachen wollten. Im Zuge der Reddit-Revolte kündigte die damalige Chefin Ellen Pao, ihr Nachfolger Steve Huffman führte neue, wachsweiche Richtlinien gegen Hasskommentare und Rassismus ein. Es schien, als hätten die Trolle gewonnen.

Dan McComas beobachtete die Situation aus der ersten Reihe. Er war während der turbulenten Wochen Produktentwickler bei Reddit und wurde wenig später gefeuert, gemeinsam mit anderen langjährigen Mitarbeitern. Das behauptet er jedenfalls, Reddit selbst möchte sich zu Personalentscheidungen nicht äußern.

Anstatt die Entwicklung von Onlinecommunitys nach seinem abrupten Ende bei Reddit an den Nagel zu hängen, entschloss sich McComas für das Gegenteil: Er wollte eine eigene Plattform von Grund auf neu aufbauen – mit dem Ziel, einen Ort für positive Unterhaltungen und freundliches Miteinander im Netz zu schaffen.

Mehr als ein Anti-Reddit

Imzy heißt dieser Ort. Seit vergangener Woche ist die Plattform nach einem guten halben Jahr in der geschlossenen Betaphase für alle Interessenten zugänglich. Wer möchte, kann sich ab sofort mit einer E-Mail-Adresse anmelden. Zudem haben die Schöpfer um McComas gerade acht Millionen US-Dollar Risikokapital eingenommen, mit dessen Hilfe Imzy weiter ausgebaut werden soll. Langsam, wie es heißt. Das Start-up aus Salt Lake City plant nicht den schnellen Durchbruch.

Es ist leicht, Imzy als Anti-Reddit zu bezeichnen. Doch McComas mag die Vergleiche mit seinem früheren Arbeitgeber nicht, zumal es vermessen wäre, einer der beliebtesten Websites im Internet gleich den Kampf anzusagen. "Auf Reddit geht es um die Inhalte, auf Imzy um die Communitys", sagt der 41-jährige Entwickler. Während die Nutzer auf Reddit etwa einzelne Beiträge aus Hunderttausenden Unterforen (den sogenannten Subreddits) durch positive Bewertungen auf eine öffentliche Startseite hieven können, besteht Imzy vor allem aus persönlichen Timelines, in der Inhalte aus den Communitys erscheinen, denen ein Nutzer beigetreten ist.

In jeder Community können die Mitglieder Beiträge erstellen. Das können Texte sein, YouTube-Videos, Links zu Twitch-Streams oder anderen Websites oder Umfragen. Drittentwickler sollen später die Möglichkeit bekommen, neue Beitragsformen zu integrieren. Unter jedem Beitrag können andere Nutzer wie bei Reddit kommentieren, aufeinander antworten oder die Inhalte in sozialen Netzwerken teilen.

Wer sich anmeldet, muss zunächst fünf Interessensfelder auswählen. Zum Beispiel Sport oder Technologie, Gaming, Kunst oder einfach Gespräche. Basierend auf diesen Vorlieben schlägt Imzy den Nutzern einige Communitys zum Start vor. Jeder Nutzer kann eine eigene Community erstellen – solange sie nicht gegen die Richtlinien von Imzy verstößt.

Klare Richtlinien trotz Eigenverantwortung

An erster Stelle der Richtlinien steht civility, Höflichkeit. Selbst wenn Diskussionen bisweilen hitzig geführt werden können, sollen Imzy-Nutzer respektvoll miteinander umgehen und von persönlichen Angriffen absehen. Des Weiteren sind Belästigungen ausdrücklich verboten, ebenso wie Hatespeech und Pornografie. Das klingt einerseits selbstverständlich, ist aber etwas, das viele Websites – von Reddit über Facebook bis hin zu Twitter – lange Zeit ignorierten. Mit der Folge, dass Mobbing, Hass und Rassismus gedeihen konnten und jetzt aus der internen Debattenkultur kaum mehr wegzubekommen sind.

Wer gegen die Richtlinien verstößt, kann entweder komplett oder teilweise von Imzy ausgeschlossen werden, heißt es. Bei der Durchsetzung gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ein Nutzer oder eine Community gegen die plattformweiten Richtlinien verstößt und beispielsweise Minderheiten diffamiert, können Nutzer sie direkt bei Imzy melden. Dafür soll ihnen ein ein aktives Community-Management zur Seite stehen, das jederzeit per Chat erreichbar ist und "innerhalb weniger Stunden" antworten will. Die Administratoren entscheiden dann, ob die Inhalte wirklich nicht erlaubt sind. Ein gewisser Ermessensspielraum ist also gegeben, gleichzeitig legt der Ansatz ein Problem offen, das auch andere Plattformen haben: Eine klare, für alle Fälle gültige Definition von Hatespeech gibt es nicht und Imzy muss aufpassen, dass auch kontroverse Themen nicht einfach verschwinden.



Um der Entscheidung der offiziellen Moderatoren entgegenzuwirken erhält jede Community – ähnlich wie auf Reddit – deshalb noch eine gewisse Eigenverantwortung. Die Gründer können eigene Moderatoren ernennen und zusätzliche Regeln aufstellen, die sie dann intern durchsetzen. Wer seinen Mitgliedern also mehr Spielraum geben möchte, kann das durchaus tun.



Insgesamt ist man bei Imzy der vielleicht naiven Überzeugung, dass von vornherein klar kommunizierte Richtlinien helfen, ein angenehmeres Miteinander zu schaffen. Da die Nutzer einzelnen Communitys zunächst aktiv beitreten müssen, bestehe zudem weniger die Gefahr von Passanten, die wie bei Reddit zufällig auf einen Beitrag stoßen, der ihnen nicht passt und dann sofort mit "Drive-By-Trolling" anfangen, wie es McComas nennt.