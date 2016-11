Botnetz: Ohne Wissen der Besitzer können Angreifer auf einem Rechner einen Bot installieren. Das ist ein Programm, mit dessen Hilfe sich der Computer fernsteuern lässt. So gehackte Rechner heißen Zombies. Sie lassen sich zu Tausenden gleichzeitig steuern und bilden dann ein Botnetz. Kriminelle nutzen sie unter anderem dazu, andere Rechner anzugreifen, um sie lahmzulegen oder auch um Spammails zu verschicken.

Denial-of-Service-Attacke nennt man den Versuch, an einen Server so viele Anfragen zu stellen, dass er sie nicht mehr bearbeiten kann und seinen Dienst verweigert (Denial of Service), verlangsamt oder einstellt. In der Praxis kann dann zum Beispiel eine Website, die auf dem Server liegt, nicht mehr aufgerufen werden, weil dies Tausende Rechner eines Botnetzes gleichzeitig tun. Solch koordinierter Angriff heißt Distributed Denial of Service, DDoS.

DNS-Client bedeutet "Nutzer des Domain-Name-Systems" (DNS). Das ist praktisch jeder Rechner, der auf das Internet zugreift. Jede Website liegt auf einem Server, der eine bestimmte IP-Adresse hat. Um sie in einen Domainnamen wie www.zeit.de zu übersetzen, braucht es bestimmte Programme. Das weltweit am weitesten verbreitete enthielt einen Fehler, der es erlaubt hätte, Millionen von Computern mit falschen Daten zu versorgen und sie so auszuspähen.

Exploit ist ein Programm, das bekannte Fehler oder Lücken in einem anderen Programm ausnutzt. So wie ein speziell gefertigter Nachschlüssel, um ein vorher ausgespähtes Schloss zu öffnen. Es gibt einen regelrechten Markt für Exploits. Viele Softwarehersteller sind bereit, Hackern ihr Wissen abzukaufen, wenn diese Lücken in den Programmen entdecken.