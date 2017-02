Allein der Titel. Planet of the Apps. Durch wie viele Instanzen des Apple-Managements der Titel für die erste TV-Show des Unternehmens wohl gegangen ist? Möglicherweise sogar bis auf den Schreibtisch von CEO Tim Cook. In jedem Fall hielt es offenbar jeder Verantwortliche für eine grandiose Idee, eine bis dato nie gehörte und gelesene Anspielung auf Planet der Affen (im Original Planet of the Apes) zu verwenden. Immerhin: Man kann ja auch nicht Apple ohne App schreiben.

Am Dienstag präsentierte Apple auf der Recode-Konferenz den ersten Trailer für Planet of the Apps. "In Kürze" soll die Sendung exklusiv für die Kunden von Apple Music verfügbar sein. Dass Apple künftig nicht nur Musik, sondern auch selbst produzierte TV-Inhalte streamen möchte, ist schon länger bekannt. Auch das Konzept von Planet of the Apps wurde bereits im vergangenen Sommer vorgestellt. Was einige zwar vermutet, aber doch nicht erwartet hätten, ist, wie peinlich das Ergebnis ist.

Das Konzept der Show sieht so aus: In jeder Folge haben App-Entwickler 60 Sekunden Zeit, einer Jury aus vier Persönlichkeiten ihre Idee vorzustellen. Kommen sie gut an, können sie einen von ihnen als Mentor wählen, der sie auf den weiteren Schritten in der App-Entwicklung begleitet – bis hin zum Treffen mit führenden Risikokapitalgebern aus dem Silicon Valley. Der oder die Gewinner werden zum Schluss prominent in Apples App Store beworben und haben die Chance, das nächste Pokémon Go zu werden. Oder, was wahrscheinlicher ist, ebenso schnell wieder zu verschwinden wie 95 Prozent aller anderen iPhone-Apps.

Gary wer?

Planet of the Apps ist also eine Kreuzung der amerikanischen Reality-TV-Show Shark Tank (in der junge Unternehmer Investoren ihre Geschäftsideen vorstellen) und einer Castingshow wie The Voice. Das ist auch gleich die erste Feststellung: Für eine "original" Show ist das Konzept so originell wie die Musikauswahl im Musikantenstadl. Mehr noch, dem Trailer nach zu urteilen, könnte die Sendung auch eine Satire auf die Technikbranche sein.

Das fängt schon bei der Auswahl der sogenannten Berater an, die von Apple als vier der "weltweit kulturell einflussreichsten Unternehmer" vorgestellt werden. Da wäre der Unternehmer und frühere YouTuber Gary Vaynerchuk. Gary wer? Genau. Der zweite in der Runde ist der Musiker will.i.am von den Black Eyed Peas, der auch schon bei The Voice in der Jury saß. Die Dritte ist Schauspielerin Jessica Alba, die vielen mehr für ihre Model- als ihre Filmkarriere bekannt ist. Sie hat aber auch ein Start-up mitgegründet, das im Januar Schlagzeilen machte, weil es kontaminiertes Babypuder zurückrufen musste. Solche Probleme kennt auch Gwyneth Paltrow, die vierte Beraterin. Sie verkaufte unlängst über ihre Lifestyle-Website Goop Jade-Schmucksteine für 66 Dollar, die sich Frauen in die Vagina stecken sollen. Der Rat von Frauenärzten: Don't try this at home, girls!

Also wissen die Berater zumindest, was miese Produkte ausmacht. Ahnung von App-Entwicklung haben sie dagegen nicht. Was aber auch nicht so schlimm ist, denn Hauptsache, sie haben "das Bauchgefühl und die Intuition" (O-Ton Alba) und "goldene Schuhe an" (will.i.am). Vor allem aber sollen sie unterhalten und möglichst witzigironischfiese Kommentare zu den vorgestellten Softwareideen abgeben, die von den – allesamt anscheinend höchsten zwanzigjährigen – Entwicklern zunächst auf einer 60-sekündigen Rolltreppenfahrt abgesondert werden. Dieser escalator pitch ist übrigens eine Ableitung des elevator pitch und ähnlich peinlich wie die Rolltreppenfahrt eines gewissen Präsidenten.