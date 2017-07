Fahnder in den USA und Europa haben zwei große Onlineplattformen für den Handel mit Drogen, Hackersoftware und Waffen im sogenannten Darknet geschlossen. Nach Angaben von US-Justizminister Jeff Sessions handelt es sich bei den Plattformen um die beiden Websites AlphaBay und Hansa, deren Administratoren dingfest gemacht worden sind.

Die Betreiber der Plattformen hatten im versteckten Teil des Internets, der über normale Suchmaschinen nicht zugänglich ist, eine enorme Vertriebsstruktur aufgebaut. Tausende Händler versorgten weltweit mehr als 200.000 Kunden. Die Ware: Harte Drogen wie Fentanyl und Heroin, Waffen oder falsche Ausweispapiere. Die Zustellung der Dokumente, Pistolen und Kanülen erfolgte meist einfach per Post.



Nach Angaben von Sessions und Europol-Direktor Rob Wainwright gelang den Ermittlern mit der Schließung dieser Portale der bisher größte Schlag gegen illegale Machenschaften im sogenannten Darknet. Beteiligt waren Polizeieinheiten in mehreren Ländern, darunter in den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Thailand, Kanada und Litauen. Europol-Direktor Wainwright sprach von "einer der größten und ausgefeiltesten Ermittlungen im Bereich Cybercrime in der Kriminalgeschichte".

Der US-Justizminister wertete den Ermittlungserfolg als klares Signal an die Betreiber und Interessenten, dass sie "entdeckt werden, ihre Organisationen und Netzwerke zerschlagen werden und wir sie strafverfolgen". Sessions fügte hinzu: "Sie sind nicht sicher, Sie können nichts verbergen."