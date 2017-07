Das Internet in China ist für seine einheimischen Nutzer wieder ein bisschen kleiner geworden. Am Wochenende hat Apple Dutzende Anbieter sogenannter Virtual Private Networks (VPN) aus dem chinesischen App Store entfernt. Über VPN-Netzwerke können Nutzer auf Onlinedienste und Websites zugreifen, die von den staatlichen Internetanbietern blockiert oder zensiert werden.

"Wir wurden dazu aufgefordert, VPN-Apps in China zu entfernen, die nicht den neuen Regularien entsprechen", schreibt Apple in einer Pressemitteilung. Seit Anfang des Jahres benötigen alle VPN-Anbieter eine staatliche Erlaubnis. Vor allem Firmen nutzen die Dienste, um international arbeiten zu können. Ab Februar 2018 sollen die Internetprovider zudem sämtlichen Privatpersonen den Zugang zu VPNs untersagen.



Wenige Wochen vor dem Parteitag der Kommunistischen Partei verschärft die Regierung um Präsident Xi Jinping den Kurs der selbst erklärten Cybersouveränität und die anhaltenden Bemühungen, die staatliche Firewall noch höher zu ziehen. Bereits im Juni gab es Berichte über verschwundene VPN-Anbieter. Vor zwei Wochen hieß es, dass plötzlich Videos, Bilder und Sprachnachrichten in WhatsApp blockiert würden. In den vergangenen Jahren ging China immer wieder gegen Anbieter von sicheren Messengern vor und forderte strengere Regulierung in den App Stores. Im Januar entfernte Apple die App der New York Times, weil sie gegen chinesisches Recht verstieß.



Russland führt Gesetz gegen VPN ein

Apple beugt sich also nicht zum ersten Mal dem Druck der chinesischen Behörden. Die jetzige Entscheidung, VPN-Anbieter zu entfernen, stößt dennoch auf Kritik. Gerade für Regierungskritiker können die Dienste ein Weg sein, online sicher und ohne Gefahr der Verfolgung zu kommunizieren. Die Verantwortlichen des VPN-Anbieters ExpressVPN sagten im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters, es sei die bis dato "drastischste Maßnahme" der chinesischen Regierung gegen VPN-Netzwerke und Apple unterstütze mit seiner Entscheidung deren Zensurbemühungen. Der bekannte Aktivist Joshua Wong aus Hongkong schreibt auf Twitter, Apple schätze den Profit, aber nicht die Menschenrechte.



Tatsächlich bringt sich Apple mit der Entscheidung in eine unangenehme Position. Am Montag hat auch die russische Regierung ein neues Gesetz verabschiedet. Es soll ab November Technologie verbieten, die den Zugriff auf unerlaubte, sprich von der Regierung unerwünschte Inhalte im Internet ermöglicht. Das beträfe dann auch VPN-Netzwerke. Und nachdem Apple nun in China die Dienste aus dem App Store geworfen hat, könnte Russland bald das Gleiche fordern. Weitere Länder könnten folgen. Sollte Apple den Forderungen nachkommen, wäre sein Ruf dahin, die Privatsphäre seiner Nutzer auch gegen staatliche Begehrlichkeiten zu verteidigen. Diese Reputation hatte sich Apple vor allem im vergangenen Jahr erarbeitet, als sich der Konzern geweigert hatte, dem FBI bei der Umgehung seiner eigenen Sicherheitsmaßnahmen zu helfen, um ein iPhone zu entsperren.



Apple steht in China unter Druck

Die Alternative sieht nicht viel besser aus. Bietet Apple den App Store in einem Land an, muss es auch dessen Gesetze befolgen. Oder das Unternehmen riskiert, ihn überhaupt nicht anbieten zu dürfen, was iPhones und iPads nutzlos machen würde – falls sie überhaupt noch verkauft werden dürften.



Zumindest in China ist das keine für Apple akzeptable Lösung. Nach den USA ist das Land der zweitwichtigste Absatzmarkt für iPhones und Apple steht dort unter Druck. Nach Analysen der Marktforscher von IDC hat Apple im vergangenen Jahr in China erstmals weniger Geräte verkauft als im Vorjahr, der Marktanteil ist auf unter zehn Prozent gefallen. Gleichzeitig konnten die einheimischen Hersteller wie Oppo, Huawei und vivo Käufer hinzugewinnen. Apple hofft nun auf das neue iPhone im Herbst, um die Bilanz wieder zu verbessern.

Zu wichtig sind die kommenden Monate aus wirtschaftlicher Sicht für Apple. Zwar ist ein komplettes Verkaufsverbot von iPhones in China, nur weil einige spezielle Apps nicht aus dem App Store entfernt wurden, wohl eher unwahrscheinlich – zu viele Arbeitsplätze in den chinesischen Fabriken und bei den Zulieferern hängen letztlich auch an der iPhone-Produktion. Doch zum jetzigen Zeitpunkt will Apple eben auch nicht die Konfrontation suchen.