Das Bild einer Hand und ein kurzes Video von einem rennenden Pferd: Übersetzt in die Grundform aller digitalen Information, bestehen die beiden Dateien aus einer Abfolge von knapp 24.000 Einsen und Nullen. Gespeichert werden könnten sie auf Festplatten, Servern, CDs, USB-Sticks – oder in Bakterien. Das ist jedenfalls einem Forscherteam aus den USA gelungen. Es hat den Binärcode mithilfe der Methode Crispr/Cas ins Genom von Bakterien des Typs Escherichia coli eingebaut.

Die Crispr-Methode ist eine Art molekulargenetisches Werkzeug. Es besteht aus einem Protein und einer Molekülsequenz. Wird es in einen Organismus eingeschleust, funktioniert es dort wie eine Genschere: Bestimmte Abschnitte eines Gens können herausgeschnitten, korrigiert oder durch andere Abschnitte ersetzt werden. Letzteres haben die Forscher aus den USA gemacht.

Crispr Der Schwerpunkt Die Welt von morgen schafft der Mensch sich selbst. Möglich macht das eine neue Gentechnik: Crispr/Cas9, kurz Crispr. Mit ihr wollen Forscher Tiere und Pflanzen gestalten. Und Menschen heilen, die Aids, Krebs oder genetische Erbkrankheiten haben. Der Mechanismus ist simpel, billig und hocheffizient. Das macht ihn so vielversprechend für Wissenschaft und Wirtschaft – und so umstritten.



Erst vor wenigen Jahren hatten die Forscherinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna die entscheidende Entdeckung gemacht. Sie beschrieben, wie sich ein Abwehrsystem, das Bakterien gegen Viren einsetzen, als Allzweckwerkzeug in der Genombearbeitung verwenden lässt. Binnen Monaten veränderte die Erkenntnis die Arbeit in Laboren weltweit. Schon heute nutzen Wissenschaftler Crispr/Cas9, etwa in der Biotechnologie. Chinesische Forscher erproben sie an menschlichen, wenn auch nicht lebensfähigen Embryonen.



Schon heute steht fest: Crispr wird Alltag. Doch wie, wann, wofür und für wen soll man die Genomschneiderei erlauben? Noch sind diese Fragen offen. DIE ZEIT und ZEIT ONLINE widmen der Technik deshalb einen Schwerpunkt Crispr – Evolution zum Selbermachen. Die Genchirurgie Das neue Universalwerkzeug der Gentechnik kann die DNA von Menschen, Tieren und Pflanzen so präzise verändern wie keine Technik zuvor. Es heißt Crispr (für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) oder Crispr/Cas9. Im Englischen ist von Genome Editing die Rede, weil die DNA damit redigiert (edited) werden kann wie ein Text, in Deutschland ist der Begriff Genchirurgie populär. Das Werkzeug besteht aus einem Riesenmolekül namens Cas9, das wie eine winzige Schere funktioniert und die DNA zerteilen kann. Und aus einer Molekülsequenz, die als Adresscode dient. Diese Adresse gibt die gewünschte Position an, wo die DNA durchtrennt werden soll. Dafür setzen Genetiker die Moleküle Adenin (A), Guanin (G), Cytosin (C) und Thymin (T) so zusammen, dass die Sequenz genau mit jener Stelle der DNA korrespondiert, an der diese zerschnitten werden soll (Beispiel: AATATCTTCTTAAATACCCG). Haben zwei Scheren dann einen fehlerhaften Genabschnitt abgetrennt, flicken die natürlichen Reparaturmechanismen der Zelle die DNA wieder zusammen. Die Möglichkeiten Auch neue Gene lassen sich einfügen. Um monogenetische Erbkrankheiten zu behandeln, müssen die Moleküle mithilfe von harmlosen Viren, sogenannten Genfähren, in die betroffenen Körperzellen eingeschleust werden und das defekte Gen korrigieren. In früheren Gentherapien ging das schief, Patienten sind gestorben. Neuere Genfähren mit Adeno-assoziierten Viren sollen sicherer sein. Aids und Krebs wiederum sollen bekämpft werden, indem man Immunzellen außerhalb des Körpers mit Crispr verändert und dann wieder in den Körper injiziert. Gefürchtet sind sogenannte Off-target-Effekte, bei denen die DNA versehentlich auch an anderen als dem gewünschten Ort durchtrennt wird. Bislang tabu: die Genchirurgie am menschlichen Embryo. In diesem Fall würden die veränderten Gene weitervererbt – und der Mensch steuerte seine eigene Evolution.

Die Ergebnisse veröffentlichten sie jetzt im Fachmagazin Nature (Shipman et al., 2017). Insgesamt sind die im Versuch gespeicherten Informationen etwas größer als 3.000 Byte, das entspricht 24.000 Bits. Um die 24.000 Einsen und Nullen in eine Form zu bringen, die in den Genen von Bakterien gespeichert werden kann, wandelten die Forscher sie in eine Abfolge der vier Buchstaben A, G, C und T um. Die Buchstaben entsprechen den Nukleinbasen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin, aus denen die menschliche DNA aufgebaut ist.

Mithilfe von Viren schleusten sie den Code in die einzelnen Bakterien einer Population ein. 100 DNA-Fragmente brauchten sie, um die Hand abzubilden, insgesamt 520 waren für das Pferdevideo nötig. Die Fragmente selbst bestanden dabei jeweils aus etwa 30 Basenpaaren.

DNA Was ist DNA? DNA ist die aus dem Englischen stammende Abkürzung von Desoxyribonukleinsäure. Im Deutschen spricht man daher auch von DNS. Im Normalzustand kommt sie als Doppelhelix in jeder Zelle des Menschen vor. Auf diesem Strang ist das komplette Erbgut des Menschen als Code aus Basenpaaren gespeichert.

Diese vier Genbausteine – symbolisiert durch die Buchstaben A, T, G und C – sind die Basen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Deren Buchstaben ergeben einen einzigartigen Code, ganz ähnlich wie die Striche maschinenlesbarer Etiketten im Supermarkt. Damit die Informationen der DNA auch umgesetzt werden, muss sie abgelesen werden. Bei diesem Vorgang entstehen Ribonukleinsäuren (RNA), darunter bestimmte Boten-RNA, die den Bau von Proteinen regulieren – so werden Informationen aus der DNA im Organismus in die Tat umgesetzt. Proteine wiederum steuern nicht nur die Biochemie des Körpers. Organe, Knochen, Muskeln, Haut und Gewebe des Menschen formen sich, weil Proteine in ihren Zellen das Sagen haben.

Daten in DNA zu speichern, ist keine neue Idee: 1988 konnten Wissenschaftler erstmals ein in 35 Bits codiertes Bild einer altgermanischen Rune in einem DNA-Code speichern. 24 Jahre später gelang einer Forschergruppe ein Experiment mit einer weitaus größeren Datenmenge. (Science: Church et al, 2012). Sie schaffte es, ein 659.000 Byte umfassendes Buch in künstlicher DNA zu hinterlegen.

Wiederum ein Jahr später steigerten Wissenschaftler um Nick Goldman diesen Rekord, sie konnten 739.000 Byte im genetischen Code sichern (Nature: Goldman et al, 2013). Darunter befanden sich ein Foto ihres Instituts, ein Textdokument mit allen 154 Sonetten von Shakespeare und ein PDF-Dokument jener Studie, in der einst die Struktur der DNA beschrieben wurde.

Im Januar dieses Jahres zeigte sich dann das volle Potenzial der DNA-Speicher: US-Forscher berechneten, dass man mit nur einem Gramm DNA-Material 215.000 Terabyte Daten dauerhaft speichern könnte (Science: Erlich/Zielinkski, 2017).



"Lebende Organismen, die Informationen speichern und verbreiten"

DNA ist zudem äußerst langlebig. 2013 konnten Forscher zum Beispiel das Erbgut eines im Permafrost konservierten Pferdes isolieren – nachdem es bereits 700.000 Jahre eingefroren war (Nature: Orlando et al, 2013). So lange halten bislang weder Festplatten, noch die kilometerlangen Magnetbänder, die in manchen Archiven noch für besonders wichtige Daten als Speichermedium genutzt werden. Zudem setzen Forscher darauf, dass technologisch fortgeschrittene Zivilisationen die Bausteine des Lebens auch in ferner Zukunft noch lesen können.

Noch ist der Aufwand für den Ansatz groß. Allein die Herstellung künstlicher DNA und das Sequenzieren kosteten das Projekt von 2013 etwa 9.000 US-Dollar. Zudem ist die Herstellung künstlicher DNA ein extrem langwieriger Prozess. Schon eine einzelne Base hinzuzufügen, kann mehrere Minuten dauern. Außerdem müssen die Forscher noch herausfinden, wie sie die winzigen Datenspeicher am besten lagern können.

Crispr - So funktioniert das neue Universalwerkzeug der Gentechnik Günstig, leicht zu handhaben und enorm effektiv: Crispr revolutioniert die Gentechnik. Das Erbgut aller Lebewesen lässt sich damit beliebig formen, wie das Video zeigt.

Der nun veröffentlichten Studie zufolge soll Crispr das Mittel der Wahl sein, um DNA zum Datenspeicher zu machen. Doch im Vergleich zu anderen Projekten sind die gespeicherten 3.000 Byte von Bild und Video wenig. Die Forscher erhoffen sich allerdings, dass sie durch ihren Ansatz "lebende Organismen schaffen, die im Laufe der Zeit Informationen erfassen, speichern und verbreiten können".

In Zukunft könnte das funktionieren, momentan sei es aber noch schwierig, sagt Lennart Randau. Der Biologe, der nicht an der Studie beteiligt war, ist Teil des Crispr-Forschungsschwerpunkts der deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) und forscht an der Universität Marburg und am Max-Planck Institut für terrestrische Mikrobiologie zum Thema. "Die Sequenzen, die mithilfe der Crispr/Cas-Methode eingebaut werden, sind in E.-coli-Bakterien nicht stabil", sagt Randau.