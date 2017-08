Als der Bitcoin-Kurs zum ersten Mal um 1.000 Prozent gestiegen war, wäre das ein exzellenter Zeitpunkt gewesen, mit dem Investment in die Kryptowährung zu beginnen. Statt zuvor 0,008 US-Dollar war ein Bitcoin im Juli 2010 plötzlich 0,08 Dollar wert, also acht Cent. Für gerade einmal zehn Dollar hätte man dementsprechend 125 Bitcoin bekommen und sie einfach nur aufbewahren müssen. Heute wären sie rund eine halbe Million Dollar wert. Denn am vergangenen Wochenende hat der Bitcoin-Kurs erstmals die Grenze von 4.000 Dollar überschritten.

Hätte, hätte, Fahrradkette. Beziehungsweise hätte, hätte, Blockchain. Im Jahr 2010 waren Bitcoin und die dahinterliegende Blockchain-Technologie kaum mehr als ein interessantes technolibertäres Gedankenexperiment. Niemand hatte damals die Absicht, damit aus zehn Dollar 500.000 zu machen. Die Bitcoin-Erfinder wollten, so steht es in ihrem Whitepaper, ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem vorschlagen, das kein Vertrauen in Finanzinstitutionen wie Banken erfordert – weil es ohne sie auskommt.

Mittlerweile sind Bitcoins vornehmlich ein Spekulations- und Investmentobjekt. Für den aktuellen Höchststand gibt es denn auch mehrere mögliche Erklärungen, von denen nur eine etwas mit der eigentlichen Technologie zu tun hat.

Bitcoins Wie kann ich Bitcoins nutzen? Auf dem Rechner muss ein Client installiert werden, ein Programm zum Verwalten der Währung. Beispielsweise Multibit, Electrum oder Armory. Es gibt sie auch für Android- und Apple-Smartphones. Um ein Konto zu eröffnen, braucht es keine persönlichen Angaben. Das Programm erzeugt eine Datei namens Wallet, die Geldbörse. Außerdem kreiert es einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel dient als Adresse und sieht beispielsweise so aus: 1EQodj2MkD6iL5X4MZ7Pc6kWMArF7moW6E. Ihn gibt der Nutzer wie eine Kontonummer demjenigen, mit dem er handeln oder von dem er Bitcoins empfangen will. In einer Wallet können mehrere Bitcoin-Adressen verwaltet werden. Jede Transaktion ist anschließend in der sogenannten Blockchain sichtbar. Da nur die Adressen, aber keine weiteren Daten angezeigt werden, ist die Blockchain weitestgehend anonym. Der geheime Schlüssel ist besser nur dem Nutzer bekannt. Mit ihm weist er sich im Bitcoin-Netzwerk aus. Der geheime Schlüssel ist nötig, um Bitcoins verschicken zu können. Das geht genauso einfach wie Onlinebanking. Wird der geheime Schlüssel allerdings ausgespäht, kann das Konto leergeräumt werden. Wer Bitcoins nutzen will, muss sich also damit beschäftigen, solche Schlüssel sicher zu verwahren und zu nutzen. Bitcoin ist nur eine von vielen Kryptowährungen. Alternativen wie Litecoin, Peercoin oder Dogecoin funktionieren aber ähnlich. Woher bekomme ich Bitcoins? Der einfachste Weg ist, sie zu kaufen. Spezielle Börsen bieten aktuelle Tauschkurse und verkaufen Bitcoins gegen eine Gebühr. Mehr zu den ersten Schritten steht hier. Wer Bitcoins in Dollar, Euro oder Yen umtauschen will, kann das ebenfalls über diese Börsen tun. Auch das kostet selbstverständlich Gebühren. Manche Anbieter laden das eingewechselte Geld auf Debitkarten. Deren Guthaben kann sich der Besitzer dann an Bankautomaten auszahlen lassen oder gleich einen speziellen Bitcoin-Automaten nutzen. Andere überweisen es. Der Kurs von Bitcoins kann sich teilweise schnell ändern. Im Mai 2017 war ein Bitcoin knapp 2.000 US-Dollar wert – bis dato der Rekordwert. Die meisten Transaktionen werden nur mit Bruchteilen eines Bitcoins durchgeführt. Der zweite Weg ist, Bitcoins selbst zu erzeugen, Mining genannt. Die Kapazität des eigenen Rechners wird dabei über das Internet zur Verfügung gestellt. Viele Rechner zusammen erledigen gemeinsam komplexe Rechenaufgaben. Als Ergebnis werden Bitcoins geschaffen und anschließend unter den beteiligten Rechnern verlost. Zum Geldverdienen taugt das nur bedingt. Die Aufgaben sind so komplex, dass ein handelsüblicher Rechner allein dazu mehrere Jahre brauchen würde. Wer will, kann sich spezialisierte Mining-Rechner mieten oder kaufen. Was sind die Probleme? Bitcoins sind eine vergleichsweise neue Idee und bringen immer wieder neue Dienste und Anwendungen hervor. Immer mehr Onlineshops akzeptieren die Kryptowaärhung. Wie alle neuen Ideen stellen sie bewährte Systeme infrage und werfen technische, aber auch viele rechtliche Probleme auf. So gelten sie nicht als gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist nicht einmal klar, ob sie juristisch Eigentum sind. Denn sie lassen sich nicht wirklich stehlen – der "Dieb" späht lediglich einen Codeschlüssel aus und tätigt damit eine Überweisung. Technisch ist es unmöglich, Zahlungen rückgängig zu machen, das System verhindert, dass der Sender sie wie eine Überweisung stornieren kann. Für Käufer bedeutet das ein höheres Risiko als bei bisherigen Systemen, für Verkäufer ein geringeres. Da die Identität bei Überweisungen verschleiert werden kann, nutzen Kriminelle Bitcoins, beispielsweise um Steuern zu hinterziehen oder bei sogennnten Ransomware-Angriffen. Die amerikanische Finanzbehörde beobachtet die Währung daher, um Geldwäsche zu verfolgen. Wirtschaftlich ist ungeklärt, wie sich die begrenzte Geldmenge auswirkt und welche Effekte das auf Handelskurse und die Zukunft des Bargelds hat. Rückschläge gab es in der Vergangenheit einige: Große Tauschbörsen wie Mt. Gox etwa mussten Insolvenz anmelden; der Verlust bezifferte sich auf mehrere Millionen Euro.

1. Der Einfluss der Weltpolitik

Der erste Grund hat mit der geopolitischen Situation und dem Befinden von Anlegern zu tun. Investoren aus Japan, Südkorea und China waren am Wochenende zusammen für rund 70 Prozent des Bitcoin-Handelsvolumens verantwortlich, besagt eine Analyse von Cryptocompare. Auslöser waren die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA – die Anleger flüchteten in eine vielleicht wortwörtlich atombombensichere Alternativwährung, die aber natürlich auf ganz andere Weise volatil ist als der japanische Yen oder der chinesische Renminbi.

2. Investition in neue Kryptowährungen

Eine große Rolle spielt laut TechCrunch auch, dass derzeit ständig neue Kryptowährungen entstehen. Die entsprechenden Projekte finanzieren sich durch sogenannte ICOs (Initial Coin Offering), das digitale Gegenstück zum IPO (Initial Public Offering), also dem klassischen Börsengang.



Die funktionieren so: Statt Geld gegen Wertpapiere zu tauschen, überweisen Unterstützer in einem ICO dem Erfinder der neuen Kryptowährung eine gewisse Menge einer bestehenden Kryptowährung, meistens Bitcoin. Dafür bekommen sie sogenannte Token, das sind die ersten digitalen "Münzen" der neuen Währung. Wenn sie Glück haben, steigt deren Wert nach erfolgreicher Finanzierung und dem Beginn des Handels.



Weil diese Mischung aus Crowdfunding und Börsengang unreguliert ist, kann es sich auch um groß angelegte Betrugsversuche handeln. Doch erfolgreiche, mitunter Hunderte Millionen schwere ICOs wie vor wenigen Tagen der von Filecoin sorgen dafür, dass mehr Menschen Bitcoins kaufen, um sich an einer Finanzierung beteiligen zu können. Das lässt den Bitcoinkurs steigen. Mit anderen Worten: Der Erfolg von Bitcoin führt zur Entwicklung neuer Kryptowährungen, wovon wiederum Bitcoin-Besitzer profitieren.

3. Aufspaltung schafft Vertrauen

Der dritte Grund für den aktuellen Rekordwert liegt noch ein wenig näher an der eigentlichen Bitcoin-Technik: Die erzwungene Aufspaltung (Fork) in klassische Bitcoins und Bitcoin Cash zu Beginn des Monats ist nicht geräusch-, aber reibungslos verlaufen. Es gibt nun zwei Bitcoinblockchains, je eine für die alte und eine für die neue Kryptowährung. Die befürchteten technischen Probleme sind ausgeblieben, was wiederum das Vertrauen von Anlegern in Bitcoin erhöht hat.

4. Ein Update macht Bitcoin zukunftssicherer

Erst der vierte Grund ist wirklich Bitcoin-inhärent. Die große Mehrheit der Miner ("Schürfer"), die das Netzwerk bilden und neue Bitcoins generieren, hat einer Änderung des Bitcoin-Protokolls zugestimmt, einem für die Benutzbarkeit der Währung wichtigen Update.

Es wird Segwit-Update genannt und beinhaltet zwei technische Neuerungen, die in den nächsten Monaten eingeführt werden und sicherstellen sollen, dass man Bitcoin mittelfristig als echtes Zahlungsmittel verwenden kann. Segwit steht für Segregated Witness (abgetrennter Zeuge) und entlastet die Blockchain, in der alle Bitcoin-Transaktionen festgehalten werden.

Diese Entlastung ist notwendig, weil die zunehmende Verbreitung und Beliebtheit von Bitcoin zu immer mehr Transaktionen führt. Vereinfacht gesagt kommen die Computer im Bitcoinnetzwerk kaum noch mit der Protokollierung hinterher, weshalb es bei Bezahlvorgängen zunehmend zu Wartezeiten kommt. Zu einer Art Stau in der Blockchain. Eine ausführliche Erklärung von Segwit findet sich auf Golem.de.

Trotzdem sollte niemand einen Automatismus aus dieser Entwicklung ableiten. Der Bitcoinkurs könnte schon bald auf 5.000 Dollar steigen – aber ebenso gut massiv abstürzen. Wer in Bitcoin investieren will, sollte deshalb eine Summe wählen, deren Totalverlust er verkraften könnte.